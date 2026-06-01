Los fans eligen Hate That I Made You Love Me de Ariana Grande como la nueva música favorita de esta semana.

€œHate That I Made You Love Me,€ el nuevo sencillo de Ariana Grande, encabeza la encuesta semanal de la mejor música nueva.

Los oyentes votaron en una encuesta publicada el viernes (29 de mayo) en Billboard, eligiendo el esperado regreso de la estrella a la música como su lanzamiento favorito de la semana.

€œHate That I Made You Love Me€ ascendió al primer lugar de la encuesta en una semana que también entregó nueva música de Latto, aespa y más. Cuando la encuesta cerró el domingo, Grande mantenía una amplia ventaja, con más del 50% de los votos.

€œHate That I Made You Love Me€ es el primer adelanto del octavo álbum de estudio de Grande, Petal (que llegará el 31 de julio), y su primer lanzamiento de música nueva â€” fuera de su carrera cinematográfica â€” desde Eternal Sunshine de 2024, que fue número 1 en el Billboard 200. Petal será lanzado a través del sello BabyDoll Music de Grande, con licencia de Republic Records.

€œOdio que te haya hecho amarme / Lo siento si te hice mi tipo / Sí, odio que te haya hecho amarme / Porque apenas lo intenté,€ canta en el coro.

La canción se lanzó el viernes, con un video musical oficial aún por llegar el lunes por la mañana (1 de junio).

Y justo después del lanzamiento de €œHate That I Made You Love Me€ llega el lanzamiento el 8 de junio de la gira Eternal Sunshine de Grande en Oakland, California. (Ver aquí su lista actual de fechas de la gira).

Entre los nuevos lanzamientos que siguieron a €œHate That I Made You Love Me€ esta semana se encuentran el álbum Big Mama de Latto, con el 26% de los votos, y LEMONADE â€“ The 2nd Album de aespa, con el 14% de los votos.

Consulta los resultados finales de la encuesta de esta semana a continuación.