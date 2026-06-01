¿Por qué las redes sociales se están convirtiendo en un centro para el comercio ilegal de primates?

Un informe conjunto del Fondo Mundial para la Naturaleza, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y la Asociación de Zoológicos y Acuarios ha expresado preocupación por la creciente presencia de actividades de venta de primates en las redes sociales. El estudio sugiere que las plataformas diseñadas para la comunicación y el entretenimiento ahora también se utilizan como mercados informales para animales salvajes, incluidos monos y simios.

Los investigadores monitorearon plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube durante un corto período en 2025. Durante este tiempo, identificaron más de 1.600 primates vinculados a anuncios de venta. Estos se distribuyeron en más de mil publicaciones de un grupo relativamente pequeño de usuarios, lo que indica actividad repetida por parte de ciertas cuentas en lugar de incidentes aislados.

Las listas cubrían una amplia gama de especies, incluidos macacos, titíes, capuchinos, tamarinos, lémures e incluso chimpancés. Los precios variaban significativamente: algunos animales se ofrecían por unos pocos cientos de dólares, mientras que otros se cotizaban por varios miles, dependiendo de la edad, la especie y la rareza percibida. Los macacos fueron las especies más publicitadas, seguidas por los titíes y los capuchinos.

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Una preocupación clave destacada en el informe es la forma en que los vendedores disfrazan las transacciones. En lugar de indicar directamente que los animales están a la venta, muchas publicaciones utilizan lenguaje indirecto como “reubicación”, “adopción” u “oportunidad de rescate”. Esta redacción ayuda a que los listados eviten la detección por parte de sistemas de moderación automatizados y dificulta la aplicación de la ley por parte de las plataformas. En algunos casos, incluso cuando las cuentas se suspenden, regresan más tarde y reanudan una actividad similar.

El informe también explica por qué las crías de primates son un objetivo especial. Muchos compradores creen erróneamente que los animales criados desde la infancia serán más fáciles de manejar o se comportarán como mascotas de compañía. Esta idea errónea impulsa la demanda de animales muy jóvenes. Sin embargo, separar a los bebés de sus madres causa un estrés severo y a menudo conduce a problemas de salud y de comportamiento a largo plazo. Muchos animales sufren traumas durante el transporte y algunos no sobreviven en absoluto el viaje.

La situación legal en Estados Unidos añade otra capa de complejidad. No existe una prohibición federal uniforme sobre la propiedad privada de primates. En cambio, las regulaciones varían mucho de un estado a otro. Algunos estados prohíben por completo tener primates como mascotas, mientras que otros lo permiten con permisos o con restricciones mínimas. Este sistema fragmentado crea brechas que pueden ser aprovechadas por los vendedores que operan en línea o a través de fronteras estatales.

Los expertos también advierten que el comercio de primates es parte de una red mundial de tráfico de vida silvestre mucho más grande. Esta industria ilegal vale miles de millones de dólares anualmente y afecta a un gran número de especies en peligro de extinción. Los primates son particularmente vulnerables debido a su similitud biológica con los humanos, lo que a menudo aumenta la demanda entre los compradores. Al mismo tiempo, muchas especies objeto del comercio ya están en peligro de extinción.

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Las plataformas de redes sociales han desempeñado un papel importante en la ampliación de la visibilidad de este comercio. La combinación de mensajería privada, contenido viral y descubrimiento basado en algoritmos facilita que los vendedores lleguen a compradores potenciales. Incluso cuando las plataformas intentan eliminar dicho contenido, a menudo reaparece rápidamente en nuevas formas o en diferentes cuentas.

Los grupos conservacionistas ahora exigen respuestas legales y digitales más sólidas. Instan a la introducción de leyes federales más estrictas, mejores sistemas de monitoreo en las plataformas sociales y mejor financiamiento para las agencias de aplicación de la ley que se ocupan de los delitos contra la vida silvestre. También destacan la necesidad de realizar campañas de concienciación pública para reducir la demanda de mascotas exóticas.

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Publicado por primera vez elA 1 de junio de 2026, 11:25:01 IST