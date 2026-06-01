Final de la temporada 3 de Euphoria revela la impactante muerte de un personaje

“Están en el mundo real y las consecuencias son reales,” dijo Levinson a Esquire a principios de este mes. “No hay red de seguridad. Me gusta este aspecto del Salvaje Oeste, fronterizo, donde puedes lograr algo, pero tendrás que vivir con las consecuencias.”

A medida que sus personajes se iban familiarizando con el mundo real, los actores correspondientes ya habían alcanzado nuevos niveles de fama. Después de todo, Euphoria actuó como trampolín para sus personajes principales. A principios de este año, Elordi obtuvo una nominación al Óscar por Frankenstein después de interpretar a Nate, mientras que Zendaya ganó dos premios Emmy por interpretar a Rue, y Sweeney también obtuvo una nominación al Emmy, además de reconocimiento como productora de éxitos de taquilla desde el estreno del programa.

“Ha sido un viaje tan grande,” dijo Sweeney a Variety en octubre sobre su tiempo en la serie. “Ha sido toda mi década de los 20. Han sido mi familia y amigos durante tanto tiempo. Siempre estaré agradecida por todos ellos.”

Zendaya—quien inició su carrera en Disney—también enfatizó antes de la temporada final del programa que le debe “tanto” de su éxito a él.

“Euphoria, me abrió el corazón,” explicó durante una aparición en abril en The Drew Barrymore Show. “Rue me enseñó mucho sobre la empatía y la redención. Me enseñó mucho, y estoy muy agradecida por todo ello.”

Aunque Euphoria haya terminado, hay muchas más premieres de programas de televisión a las que esperar. Sigue leyendo para encontrar tu próxima maratón de series…