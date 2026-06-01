M.I.A. demanda a Kid Cudi por $2.8 millones después de ser expulsada de la gira Rebel Rangers

M.I.A. ha demandado a Kid Cudi por más de $2.8 millones después de que el músico, cuyo nombre completo es Scott Ramon Seguro Mescudi, la sacara de su gira Rebel Rangers Tour tras unos “comentarios ofensivos” que ella hizo mientras actuaba como telonera en un concierto reciente.

En una queja presentada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos de California División Oeste el 29 de mayo por M.I.A., nacida Mathangi Arulpragasam, y obtenida por Rolling Stone, la cantante afirma que Kid Cudi conocía sus creencias políticas y reputación antes de pedirle que abriera la gira Rebel Rangers Tour producida por Live Nation.

“¡M.I.A. fue despedida para generar publicidad para la gira, que ha tenido problemas con la venta de entradas!”, alega la queja. “Tenía permitido contractualmente decir lo que quisiera en el escenario. M.I.A. ahora responsabiliza a Kid Cudi por la destrucción de mala fe de sus derechos contractuales, oportunidades comerciales y reputación.”

A principios de este mes, Kid Cudi anunció que la sacó de la gira después de que supuestamente dijo a una multitud en el Dos Equis Pavilion de Dallas, “Me han cancelado por muchas razones. Nunca pensé que me cancelarían por ser una votante republicana de color”, y añadió que no interpretaría su canción “Illegal” porque “probablemente haya uno en la multitud”. Según la queja, M.I.A. dijo que la cancelaron por “ser una votante republicana estadounidense”.

Según Cudi, cuando anunció que la sacaba de la gira, los comentarios de M.I.A. recibieron críticas de los asistentes a la gira, lo que llevó al rapero a anunciar que M.I.A. ya no apoyaría el resto del recorrido. Tras su despido, M.I.A. aclaró en una publicación en redes sociales que no puede votar en EE. UU. y mencionó que una parte de la comunidad latina también votó por Trump. “¿Así que los van a odiar a todos?”, escribió.

Después del show en Dallas, Kid Cudi explicó que “Después de los últimos espectáculos, he recibido mensajes de fans que estaban molestos por sus discursos. Para mí, esto es muy decepcionante y no tendré a alguien en mi gira haciendo comentarios ofensivos que molesten a mi base de fans. Gracias por entenderlo. Rager.”

La demanda alega que la declaración de Cudi estaba llena de falsedades y que expulsarla de la gira fue una “interferencia intencional en las relaciones contractuales” que indujo a Live Nation a incumplir su contrato. “La conducta de Kid Cudi hizo que Live Nation incumpliera el Acuerdo”, establece la queja. “Dirigió a Live Nation a terminar a M.I.A. de la gira. Hizo que Live Nation dejara de pagar a los Demandantes el Garantizado de $2,805,000. Hizo que Live Nation incumpliera la disposición del Acuerdo que garantiza a la Compañía un control total sobre la actuación de M.I.A.” Además, afirma que M.I.A. “perdió ventas de mercancía y paquetes VIP por el resto de la gira.”

Un representante de Kid Cudi no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de Rolling Stone.

“Los intentos de Kid Cudi de silenciar la libertad de expresión artística y el discurso en su ‘Gira Rebelde de Ragers’ no pueden quedar sin desafío. La censura es algo contra lo que M.I.A. ha luchado durante toda su carrera”, dijo un representante de M.I.A. en un comunicado compartido con Rolling Stone el domingo. “Durante décadas, M.I.A. ha utilizado su plataforma para hablar sobre derechos humanos y otros problemas globales complejos como una refugiada que se convirtió en una estrella global.”

“Es bien sabido por Kid Cudi y el mundo que nunca ha tenido reparos en comunicar sus sinceras opiniones a través de su música y su diálogo con los fans”, continuó el comunicado. “El supuesto shock de Kid Cudi por sus comentarios que ahora etiqueta como ‘ofensivos’ y su abrupta e injustificada terminación de su acuerdo de actuación es un intento desesperado de vender entradas para su gira que estaba vendiendo muy por debajo de lo esperado. Como resultado, sus falsas acusaciones han alimentado un ataque en masa basado en un deliberado tergiversación de sus palabras.”

Además de buscar $2.8 millones de la garantía supuesta, también busca daños compensatorios que superen los $75,000, honorarios de abogados y cualquier otro alivio adicional que el tribunal considere adecuado.