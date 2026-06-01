Cómo los roles en Minecraft, Dune y superhéroe de DC de Jason Momoa lo convirtieron en el jugador perfecto de Lego.

Jason Momoa no puede encender su cámara Zoom. El superastro actor no es analfabeto tecnológico; simplemente está en el set de “A Minecraft Movie Squared”, la muy esperada secuela del éxito familiar de 2025, y, como él mismo dice, se ve “absolutamente ridículo”.

“Simplemente tienes que confiar en mí, me veo bastante tonto”, dice Momoa, riendo mientras nos conectamos a la videollamada. No puede decir mucho sobre retomar su papel, pero insinúa: “Definitivamente estamos jugando duro por aquí”.

El juego ha sido una parte importante de la vida cotidiana de Momoa desde que era niño, todo gracias a su madre, Coni.

“Fui criado por una madre soltera que era artista y siempre me animó a jugar”, dice Momoa. “Ella fue quien me enseñó a escalar y a disfrutar estar al aire libre. Realmente apoyaba las artes y la creatividad. No tenía hermanos ni hermanas o nadie con quien jugar, así que construiría con Legos con ella”.

Una vez que Momoa tuvo hijos propios – Lola Iolani y Nakoa-Wolf Momoa – se aseguró de transmitir esas lecciones sobre la importancia del tiempo familiar de juego. Y Lego estaba justo en el centro.

“Esos siempre fueron los grandes regalos”, dice Momoa sobre los coloridos sets de ladrillos. “Fue realmente esencial para mis hijos, sentarnos juntos y poder construir estos diferentes mundos”. Una de sus construcciones familiares más memorables fue el icónico proyecto “Star Wars”, el Halcón Milenario. “También conseguimos la Estrella de la Muerte”, agrega Momoa con alegría. “Fue un gran proyecto para Wolfie y para mí, fue la construcción más larga, pero “Star Wars” fue algo enorme para nosotros”.

Esas preciadas memorias familiares fueron una gran razón por la cual Momoa se sintió “honrado” de asociarse con Lego en su campaña “Nunca Dejes de Jugar”. El anuncio se lanzó antes del Día Mundial del Juego el 11 de junio. Es la observancia anual del Grupo Lego del Día Internacional del Juego de la ONU, un día dedicado a celebrar y proteger el derecho de los niños a jugar.

“Fue una oportunidad increíble, a medida que mis hijos crecen, tener algo que realmente conecta con su infancia y estos recuerdos. Estaban muy emocionados de que hiciera esto”, dice Momoa. “También es algo extremadamente importante para mí; toda mi vida se trata de jugar. Es algo muy importante, mantener viva la creatividad. Esa es mi filosofía. Me lo pasé genial filmando esto”.

La divertida campaña presenta a Momoa como el nuevo “Hacedor de Juegos” de Lego. Su misión: ayudar a las familias a redescubrir el poder del juego, ya que el 61 por ciento de los padres encuestados por el Grupo Lego admitieron que sus hijos juegan menos de lo que lo hacían cuando eran pequeños. La solución: un simple “clic de ladrillo”, el acto de unir dos ladrillos Lego juntos.

La nueva investigación, realizada entre 30,000 padres y 15,000 niños de 5 a 12 años a nivel mundial, encontró que cinco horas de tiempo de juego a la semana aumentan la felicidad y el bienestar de la familia, pero el 44 por ciento de las familias encuestadas no alcanzaron ese umbral. De hecho, los datos mostraron que más de 60 millones de familias no juegan juntas en absoluto, citando barreras como el trabajo, el tiempo frente a la pantalla, las tareas del hogar, el costo y la falta de espacios seguros como impedimentos para la diversión.

Momoa tiene una larga historia profesional con Lego: prestó su voz a Aquaman en “La gran aventura Lego 2: La segunda parte” de 2019, y tiene la mini-figura para combinar. Aquaman fue la primera mini-figura con su aspecto que creó Lego, y no podía esperar para mostrársela a sus hijos asombrados.

“Les encanta jugar con ella, y pueden tenerme contra Black Manta; es una experiencia”, dice, agregando que sus hijos no son los únicos jóvenes a los que el juguete les brinda alegría. “Ir a hospitales y firmarlos, es algo hermoso ser parte de la marca Lego”.

Desde entonces, los personajes de Momoa, el guerrero “Dune” Duncan Idaho, y su jugador de “Minecraft”, Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison, también han sido conmemorados en forma de ladrillos. ¿Qué se siente tener todos estos juguetes que se parecen a él?

“¡Es genial!”, exclama Momoa. “Creciste jugando con ellos toda tu vida, y luego hacen un personaje de algo que has hecho, es halagador y genial”. Agrega, “Me hicieron uno especial como el Hacedor de Juegos”.

El último papel de DC de Momoa, el antihéroe de cómics Lobo, también tiene una minifigura de Lego, pero el diseño no se basa en el look de “Supergirl” del actor, al menos, aún no. (Tu turno, Lego). Sin embargo, Momoa está emocionado de hacer realidad su anhelo de interpretar al personaje en la película, protagonizada por Milly Alcock, que se estrena más tarde este mes. “Definitivamente es un momento de sueño hecho realidad”, dice, recordando 40 años atrás cuando vio por primera vez al personaje en los cómics. “Esperemos que realmente resuene con la gente y les guste”.

A continuación, Momoa aparecerá en la tercera entrega de la película “Dune” de Denis Villeneuve, cerrando este círculo mientras Wolfie también consiguió un papel en la película. “Siempre ha estado conmigo en el set”, dijo Momoa, negándose a adentrarse en detalles sobre ver a su hijo en acción. “Lo bueno es que, cuando eran pequeños, siempre llevaba a mis bebés a todas partes. Puedes llevarlos fácilmente a todas partes y jugar constantemente”.

Uno de los roles más juguetones de Momoa hasta la fecha es su villano maravillosamente desquiciado, Dante, de las películas “Fast and Furious”. El actor dice que está “esperando saber” cuándo volverá a interpretar ese papel en el tan esperado final de la franquicia, “Veloz y Furioso para Siempre”, pero está ansioso por volver al juego. “Esa es la máxima diversión, ser totalmente creativo de esa manera”, dice Momoa sobre el personaje. “No tengo muchas oportunidades de hacer cosas así, así que fue divertido”.