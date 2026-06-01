Métodos y locura en la América de Trump

Aro Velmet:Â Oma postliberalismi-teemalises artiklis rÃ¤Ã¤kisite mitmesugustest vÃ¤ljakutsetest Ãœhendriikide liberaalsele traditsioonile. Kellest Trumpi koalitsioon koosneb?

Jan-Werner MÃ¼ller: Trumpi koalitsioon on vÃ¤ga heterogeenne. Seal on igat liiki gruppe,Â tihti vÃ¤ga erinevate agendadega. Mu meelest ei tohiks postliberaalide tÃ¤htsust Ã¼le vÃµimendada. MÃµned neist on kindlasti tÃ¤htsad ringkondades, mis Ã¼mbritsevad asepresident J. D. Vance'i, kes on kÃµige enam panustanud intellektuaalselt ambitsioonikama agenda kujundamisse. Tema on selgesti inimene, kes tahab, et teda peetaks intellektuaalselt auvÃ¤Ã¤rseks, ta pillab heal meelel nimesid, esineb suurtel konverentsidel ja pÃ¼Ã¼ab kasutada teoreetilisi mÃ¤rksÃµnu â€“ vÃ¤ga erinevalt nÃ¤iteks Silicon Valley maailmast ja MAGA otsesematest juhtidest. Nii heterogeenne kui see koalitsioon ongi, Ã¼hes asjas on nad kÃµik Ã¼hel nÃµul: nad ei kannata Ã¼likoole nii, nagu need praegu on. Ehkki pÃµhjused, mille pÃ¤rast nad tahavad Ã¼likoole muuta â€“ minu meelest vÃµib Ãµigustatult Ã¶elda: hÃ¤vitada â€“, on vÃ¤ga erinevad, on see Ã¼ks valdkond, kus nad suudavad leida Ã¼hise keele. Paljude jaoks meist on see vÃ¤ga halb uudis.

AV:Â Aga kuidas on nende valdkondadega, kus nad on eri meelt? Kus jÃ¤Ã¤b see koalitsioon â€“ kus postliberaalset poolt esindab Vance â€“ lahkarvamusele â€žAmeerika ennekÃµikeâ€œ tegelastega vÃµi tehnokunnidega?

JWM: See on keeruline kÃ¼simus. Minu meelest vÃµib mÃµningaid postliberaale liigitada suhteliselt traditsioonilisteks kommunitaarideks, mÃµnikord tavalisest veidi karmimateks, mis puudutab valmisolekut kasutada riigivÃµimu nende silmis Ãµigete moraalinormide kehtestamiseks. See on Ã¼ks pÃµhjus, miks nii paljudele neist on vÃ¤ga tÃ¤htsaks pidepunktiks Viktor OrbÃ¡ni reÅ¾iim Ungaris. OrbÃ¡n on nende silmis isik, kes on lÃµpuks ometi jÃ¤tnud selja taha nende arust silmakirjaliku liberaalse arusaama riigivÃµimust kui millestki neutraalsest eri arusaamade vahel sellest, mis moodustab hea elu, ning tÃµstnud selgesti kilbile nÃµude, et Ãµige arusaam tÃµstab esile perekonda, mis tÃ¤hendab meest ja naist ja vÃµimalikult palju lapsi; ja et seda arusaama peab riik stimuleerima ja ka kehtestama.

Teises Ã¤Ã¤rmuses on need, kelle jaoks tÃµepoolest pole mingi probleem Ã¶elda, et demokraatia ei ole ainus vÃµimalik kord. Kui asi lÃ¤heb tÃµsiseks ja kui leidub sÃ¼steeme, mis edendavad paremini nÃ¤iteks nende lemmikettekujutust katoliiklikust loomuÃµigusest, siis pole nende silmis probleem ka demokraatia likvideerimine. Aga isegi selle leeri sees leidub vÃ¤ga erinevaid seisukohti.

On ka lÃµhe, mis lahutab neid, kes on pÃµhiliselt kristlikud natsionalistid ning peavad vÃ¤ga tÃ¤htsaks ideed, et Ãœhendriigid oleksid selgesti pÃ¼hendunud teatavale protestantismi vormile, nendest, kes â€“ tavaliselt oma katoliikluse tÃµttu â€“ on universalistlikumad. Ma ei taha teha nÃ¤gu, nagu oleksin siin suur asjatundja, aga kindlasti on tÃ¤napÃ¤eval vÃµimalik lugeda katoliiklusevastaseid mÃµtteavaldusi, mis oleksid olnud vÃ¤ga normaalsed 19. sajandi Ãœhendriikides, aga mis lahjenesid pÃ¤rast seda, kui 1960. aastal kÃµhklused seoses John Kennedy presidendiks valimisega Ã¼letati. Toona leppisid inimesed palju rahulikumalt mÃµttega, et USA on mingisugune judeo-kristlik Ã¼hiskond, kuhu kuuluvad protestandid, juudid ja katoliiklased. TÃ¤napÃ¤eval on jÃ¤lle avanemas lÃµhed, mida pole vÃ¤ga kaua nÃ¤ha olnud.

Aga kas see tÃ¤hendab, et kogu see koalitsioon on lagunemas? Ma ei tea â€“ ma ei tee ennustusi, eriti mitte tuleviku kohta. Miski kindlasti paistab olevat pragunemas nii, nagu see neli-viis aastat tagasi veel ei olnud.

AV:Â Nimetasite Vance'i, kes praegu on parajasti Ungaris, et toetada Viktor OrbÃ¡ni valimiskampaaniat. Mil mÃ¤Ã¤ral on praegune administratsioon OrbÃ¡nist Å¡nitti vÃµtnud? RÃ¼nnakud Ã¼likoolide vastu nÃ¤ikse olevat Ã¼ks selge nÃ¤ide â€“ aga mida veel nad on Ungari kogemusest Ãµppinud?

JWM: Nimekiri on Ãµige pikk. Strateegia ja protseduuride tasandil on nad Ã¼helt poolt kindlasti jÃ¤ljendanud seda, mida mÃµned me kolleegid nimetavad autokraatlikuks legalismiks. TeisisÃµnu, sa kannad hoolt, et paista seaduskuulekana ja protseduure jÃ¤rgivana ja nii edasi â€“ isegi kui tegelikult selgesti rikud seaduse vaimu, ehitades mingit sÃ¼steemi Ã¼mber eesmÃ¤rgiga kindlustada valitsusvÃµimu ja jÃµuda autokraatliku tulemuseni.

TagantjÃ¤rele on vÃ¤ga selge, et Trumpi toetajad veetsid 2021. ja 2025. aasta vahele jÃ¤Ã¤vad neli aastat otsides mÃµnikord Ã¤Ã¤rmiselt hÃ¤maraid seadusi â€“ seadusi, mis pÃ¤rinevad juba 18. sajandist ja millele keegi ei olnud suuremat tÃ¤helepanu pÃ¶Ã¶ranud â€“ selleks, et tÃ¤itevvÃµimule nii palju vÃµimu kÃ¤tte vÃµidelda kui vÃµimalik. See on Ã¼snagi OrbÃ¡ni mÃ¤ngureeglite moodi. OrbÃ¡n pidi alati ennast Euroopa Komisjoni ees kaitsma, Ã¶eldes: vaadake, kÃµik mis me teeme, on legaalne, te ei saa meid kritiseerida selle eest, kuidas me seda teeme.

Erinev aga on see, et Trump on teinud ka palju selliseid asju, mille kohta igaÃ¼ks taipab, et need on algusest peale vÃ¤ga seadusevastased, ja ta ei pÃ¼Ã¼agi teeselda. See on natuke sedamoodi, kuidas ta Ã¤rimehena tegutseb: sa lihtsalt teed midagi pÃ¶Ã¶rast ja ilmselgelt ebaseaduslikku, aga kehtestad sellega mÃµningal mÃ¤Ã¤ral fakte. Sa sunnid teisi inimesi reageerima: vÃµib-olla nad lÃ¤hevad kohtuvÃ¤lisele kokkuleppele, vÃµib-olla vaatavad asjale lÃ¤bi sÃµrmede. Ã•nnetuseks vÃµib see olla vÃ¤ga tÃµhus strateegia. Aga autokraatliku legalismi mudelist on see vÃ¤ga erinev.

Mis puudutab seda, miks Ameerika puhul asi teisiti on, siis OrbÃ¡ni- ning ka ErdoÄŸani-sugused tegelased pidid pÃ¶Ã¶rama pisutki tÃ¤helepanu rahvusvahelisele kontekstile, rahvusvahelistele institutsioonidele ja â€“ nii idealistlikult kui see ka kÃµlaks â€“ rahvusvahelisele avalikule arvamusele. Ameerika Ãœhendriikidel ilmselgelt selliseid piiranguid ei ole. MÃµnedes inimestes Ã¤ratab muidugi Ãµudust see rahvusvahelise Ãµiguse lammutamine, milles Ãœhendriigid praegu nii selgesti kaasosaliseks on, aga minu meelest viis see siiski lihtsalt Ã¼ldise olukorrani, kus oli kerge autokraatlikust legalismist lahku lÃ¼Ã¼a.

VÃ¤hemalt osa retoorikast on vÃ¤ga sarnane: soov pÃ¤Ã¤sta â€žLÃ¤Ã¤ne tsivilisatsioonâ€œ, taaselustada traditsiooniline moraal, ja muidugi Ã¼histe vaenlaste leidmine â€“ seesama kliÅ¡eelik jutt liberaalsetest eliitidest, George Sorosi esiletoomine vaenlasena jne. KÃµiki neid asju pole raske jÃ¤ljendada ja neid ongi jÃ¤ljendatud. Kas need ka tÃµesti edukad on, selles ei saa keegi meist pÃ¤ris kindel olla, aga Ã¼ldiselt on see olnud huvitav lugu sellest, kuidas teatavad teadmised paremÃ¤Ã¤rmusliku populistliku vÃµimu kindlustamisest on Ã¼le Atlandi ookeani rÃ¤nnanud.

AV:Â Veel Ã¼ks erinevus, mis puudutab strateegiat, on kiirus. OrbÃ¡n on olnud vÃµimul alates 2010. aastast, ErdoÄŸan veel kauem, ja neil kulus hea tÃ¼kk aega, et jÃµuda sinnamaale, kuhu Trump paistab olevat jÃµudnud kÃµigest poolteise aastaga.

JWM: Jah ja ei. Ãœhelt poolt on Ãµige, et paljud inimesed on kohkunud sellest, kui kiiresti asjad on kÃ¤inud ja kui jÃµhkralt, ilma Ãµiguslikest nÃ¼anssidest vÃ¤ljagi tegemata. Samal ajal ei ole siiski nii Ã¼llatav, et autokraadiks pÃ¼rgija teist korda vÃµimule pÃ¤Ã¤sedes teistmoodi tegutseb. Nii oli lugu Euroopa kontekstis OrbÃ¡ni ja KaczyÅ„skiga: teist korda vÃµimule tulles olid nad paremini ette valmistatud, neil oli teistsugune meeskond, oli oma mÃ¤nguplaan ja nad teadsid, et peavad teatud institutsioonid otsekohe Ã¼le vÃµtma. Kui see on tehtud, vÃµib kultuurisÃµda pidada nii, nagu neile meeldib, nii kaua kui meeldib â€“ rÃ¼nnata ajakirjanikke ja Ã¼likoole jne. Aga kohtud tuli Ã¼le vÃµtta kohe.

Selles mÃµttes on Trumpi lugu mÃµnevÃµrra sarnane, Ã¼he huvitava erijoonega. On vaieldav, kas Ameerika Ãœhendriikides saab usutavalt Ã¶elda, et kÃµrgeim kohus on Ã¼le vÃµetud samal viisil nagu konstitutsioonikohus Poolas. Ei ole arutu Ã¶elda, et teist korda vÃµimule tulles oli Trumpil juba olemas kohus, mis talle mitmes suhtes meeldib ja on teinud ka vastavaid otsuseid.

Nii et Ã¼ldiselt nÃ¤eme minu meelest Ã¼sna sarnast mustrit. Kui Ã¼ldse, siis vÃµib erinev olla see, et Ameerika Ãœhendriikidel paistab praegu ikka veel nappivat kaadrit selleks, et asju vÃ¤ga sÃ¼stemaatiliselt teha. Kui vaadata tagasi aastatele 2010â€“2011, siis toona rÃ¤Ã¤kis OrbÃ¡n, et ta tahab luua uue riikliku sÃ¼steemi â€“ ma ei Ã¼tle, et see tÃ¤ielikult Ãµnnestus, aga tal oli kÃµvasti ressursse, mida Ã¤ra kasutada, ma mÃµtlen kogenud ametnikke ja inimesi, kellel olid omad ambitsioonid. LÃ¤htepunkt oli mÃµnevÃµrra soodsam. Aga isegi siis kulus hea hulk aega, enne kui nad nÃ¤iteks nuputasid vÃ¤lja, kuidas muuta Ã¼likoolid sihtasutusteks, eesmÃ¤rgiga need viimaks Ã¼le vÃµtta ja allutada.

AV:Â Kuni Trumpi teise administratsioonini oleks olnud Ã¼sna lihtne seletada poliitilisi nihkeid Ameerika Ãœhendriikides kapitali huvidega â€“ Trump vÃµitis tohutu ideoloogiliselt koormatud sÃµnavahuga, aga mis tegelikku poliitikat puudutab, siis kasutas ta vabariiklaste standardseid vÃµtteid: madalamad maksud, vÃ¤hem regulatsioone, eelistehingud suurtele Ã¤rihuvidele. Aga Trumpi teine ametiaeg paistab olevat teistsugune. Ehkki ta tuli vÃµimule osalt tÃ¤nu sellele, et Marc Andreessen sisuliselt leidis, et tema tundeid on riivatud ja hakkas seetÃµttu Trumpi toetama, on Trumpi tegelik tegutsemine olnud paljudele suurÃ¤rimeestele vastukarva. Kui palju see teine administratsioon komplitseerib jÃ¤medalt marksistlikku lugu Ãœhendriikide poliitilistest pÃ¶Ã¶retest?

JWM: Aga see pole ju halb, kui jÃ¤medalt marksistlikud lood jÃ¤nni jÃ¤Ã¤vad ja meid julgustatakse mÃµtlema pisut nÃ¼ansseeritumalt, vÃµi kuidas? Kui praegu tagasi vaadata, siis ega Trumpil ei olnud alustuseks mingit hiiglaslikku agendat. Mida ta tahtis? Ta tahtis tagasi teha, ta tahtis kÃ¤ttemaksu, ja ta teeb selleks, mida suudab. Olid mÃµned lemmikideed â€“ muidugi mÃµista tariifid â€“, mis ka pildile pÃ¤Ã¤sesid. Aga minu arvates ei ole arutu vÃ¤ita, et paljud tegelased lihtsalt nÃ¤gid selles vÃµimalust saada, mida nemad tahavad. Trump avas ruumi: ekstraktiivsetele tÃ¶Ã¶stusharudele, fossiilkÃ¼tusetÃ¶Ã¶stusele, millel on praegu teatud mÃµttes suur vÃµidupÃ¤ev ja pealekauba asepresident, kes on tohutult pÃ¼hendunud selle huvide eest seismisele. Sellest on olnud neile kasu; muidugi oli sellest kasu neile, kellel on tugev krÃ¼ptoraha agenda; sellest on kasu neile, kes tahtsid edendada reguleerimata tehisintellekti.

Nii et laval on kÃ¼llalt inimesi, kellele see, mis toimub, omamoodi meeldib. Ja teiste puhul on toiminud hirmutamine. Inimesed tunnevad, et fÃ¶deraalvalitsuse hoovad on tema kÃ¤es ja et kui nad ettevaatamatult pead tÃµstavad, kargab ta neile turja. Nii on olnud lugu Ãµigusfirmadega ja Ãµnnetuseks ka paljude Ã¼likoolidega. Paljud on lihtsalt leidnud, et see neile kÃ¼ll tegelikult ei meeldi, aga nad ei taha seada end ohtu seda liiga selgesti vÃ¤lja nÃ¤idates.

KÃ¼llap on ikka veel tÃ¤itsa piisavalt meeldivat, mis puudutab maksukÃ¤rpeid â€“

kui mÃµelda neist lÃµpututest miljarditest, mida suured korporatsioonid saavad kokku hoida tÃ¤nu eelmisel aastal vastuvÃµetud seadustele ja laialdasele dereguleerimisele kÃµikjal, kus vÃµimalik. Raske on nÃ¤ha neid vastupanu esirinda astumas, isegi kui nad mingil tasandil taipavad, et lÃµpuks ei ole Ãµigusriigi hÃ¤vitamine sugugi hea. Nii nagu vÃµib-olla Saksa autofirmad Ã¼tlevad Ã¼hel heal pÃ¤eval, et Ãµigusriigi hÃ¤vitamine Ungaris ei osutunudki neile lÃµpuks nii kasulikuks. Nad ei ole seda avalikult Ã¼telnud, aga mind ei Ã¼llataks, kui sellest saab Ã¼kskord jutupunkt.

AV:Â LÃ¤heme nÃ¼Ã¼d vÃ¤lispoliitika juurde. Ãœks huvitav asi, mis Trumpi administratsioonist tulnud on, on uus riikliku julgeoleku strateegia, milles rÃ¤Ã¤gitakse vÃ¤ga avameelselt Ãœhendriikide sekkumisest vÃ¤lisriikide poliitikasse, et toetada oma nÃ¤gemust postliberaalsest korrast. Praegu nÃ¤eme seda vÃ¤ga otseselt Vance'i Ungari-visiidi nÃ¤ol. Strateegia rÃ¤Ã¤gib eraldi EL-ist kui trumpistliku projekti ideoloogilisest vastasest. Mil mÃ¤Ã¤ral vÃµime mÃµelda Trumpi vÃ¤lispoliitikast kui pÃµhiliselt tema koduse wokeismiâ€“vastase vÃµitluse rahvusvahelistamisest?

JWM: MAGA-t ideoloogiliselt globaliseerida kindlasti Ã¼ritatakse. RÃµhutasite, et me ei peaks minema jÃ¤mereduktsionistlike kvaasimarksistlike seletuste Ãµnge, aga minu arvates vÃµib Ã¶elda, et oleme juba palju aastakÃ¼mneid rÃ¤Ã¤kinud teatavast natsionalistide internatsionaalist. MÃµned meist on kÃ¼llalt vanad mÃ¤letamaks aastat 2019, kui iga Euroopa ajaleht pidas oma kohuseks avaldada dÃ¼stoopilisi visioone populismi tumedast kunstnikust Steve Bannonist, kes tuleb Euroopasse, et kÃµik Ã¼hendada ja Ã¼heskoos pÃµrguteele saata. Alati on vÃ¤ga lihtne dÃ¼stoopilisi visioone maalida ja nende mÃµju alla sattuda, vÃµi siis minna vastasÃ¤Ã¤rmusse ning Ã¶elda, et ei, natsionalistide internatsionaal on vasturÃ¤Ã¤kivus terminites ja ei saa tegelikult toimida. Minu arvates on mÃµlemad Ã¤Ã¤rmused ekslikud.

Mis sellest pildist tihti vÃ¤lja jÃ¤Ã¤b, on see, et sellisel natsionalistide internatsionaalil on suurem Å¡anss tÃµeks saada seal, kus kaalul on selged materiaalsed huvid. Ãœks asi oli see, kui Trump Ã¼tles, et praegune Brasiilia valitsus ja kohtunikud kohtlevad tema liitlast Bolsonarot ebaÃµiglaselt. Hoopis teine asi oli see, kui Brasiilia hakkas tÃµsiselt Twitterit reguleerima. Minu arvates kehtib midagi sarnast ka Euroopa puhul, kus toimib sama loogika.

AV:Â Ja samamoodi seoses Twitteri reguleerimisega.

JWM: Jah. See pidev vÃ¤idete tulv, nagu oleksid eurooplased hÃ¼lgamas LÃ¤Ã¤ne tsivilisatsiooni, nagu nad enam ei usuks sÃµnavabadusse, nagu inimesi kogu aeg tsenseeritaks, on osalt selgesti suunatud Euroopa Liidu reaalse regulatoorse vÃµimu vastu ning selle vastu, mida see suudab ette vÃµtta isegi vÃ¤ga suurte firmadega. See ei ole ainus seletus, aga minu arvates peab seda Ã¼ldpildis esile tooma. Selles mÃµttes on see tÃ¤hendusrikkam, kui et Ã¶eldaks lihtsalt: me kohtume oma ideoloogiliste liitlastega, peame mÃµned kÃµned ja mÃ¼Ã¼me natuke kaupa.

Ruttan lisama, et muidugi on meil kÃµigil endiselt vabadus kritiseerida nii EL-i kui ka spetsiifilisi valitsusi â€“ Ã¶elda, et vÃµib-olla see pole okei, et Saksamaal vÃµib politsei sulle ukse taha tulla, kui oled mÃµnda ministrit kusagil kommentaariumis kritiseerinud. Aga eriti arvestades sellega, mida Vance'i-taolised tegelased teevad Ameerika Ãœhendriikides endas â€“ nÃ¤iteks oma uskumatu ja pretsedenditu sÃµjakÃ¤iguga akadeemilise vabaduse vastu â€“,

ei saa MAGA retoorikat neil teemadel ohutult eirata, sest see toimub ilmselgelt halvas usus, on silmakirjalik ja Ã¼he konkreetse vÃµimuagenda teenistuses.

AV:Â Mulle tundub, et internatsionalistliku MAGA liidu Ã¼ks probleem on ka see, et Trumpi vÃ¤lispoliitika ei lÃ¤he isegi tema loodetavatele liitlastele vÃ¤ga hÃ¤sti peale. Kanadas on konservatiivide semutsemine Trumpiga selgesti vÃµÃµrandanud nende valijabaasi; sama tundub olevat juhtunud Taanis. Mil mÃ¤Ã¤ral vÃµib sellest saada Euroopa Ã¤Ã¤rmusparempoolsuse vÃµi isegi mÃµÃµdukama parempoolsuse lÃµhenemispunkt?

JWM: Tegelikult me teame alates 2017. aasta algusest, et Trump ise ei ole

Euroopas pehmelt Ã¶eldes populaarne. PÃ¤rast Trumpi 2016. aasta valimisvÃµitu ja Brexitit ennustati muudkui, et tegu on peatamatu populismilainega. Aga kui Trump tegelikult toetas selliseid kujusid nagu Geert Wilders Hollandis vÃµi Marine Le Pen, siis andis see hoopis tagasilÃ¶Ã¶gi. Inimesed said aru, et tema toetuse saamine ja temaga koos pildil olemine Euroopas vÃµitu ei too. Ja nii on see olnud sellest ajast peale, ehkki mitte kÃµik ei ole seda ÃµppetÃ¼kki omandanud. Saksamaa paremÃ¤Ã¤rmuslus nÃ¤iteks kuulutas alles Ã¤sja suure kÃ¤raga: valige meid, me Ã¼hineme siis Trumpi rahunÃµukoguga ja kulutame selleks palju saksa maksumaksjate raha. Need ei ole minu arust populaarsed kÃ¤igud.

Ja minu meelest tuleb seda eristada teistlaadi mÃ¤ngust, mida on pÃ¼Ã¼dnud mÃ¤ngida nÃ¤iteks [Itaalia peaminister] Meloni: vaadake, mina olen talle lÃ¤hedane, mina vÃµin tegutseda transatlantilise vahendajana, minust on saamas tÃµeline Euroopa riiginaine. Aga see pole pÃ¤ris sama mis Ã¶elda: ma olen Trumpi liitlane ja kavatsen viia ellu kÃµik, mida ta tahab. KÃµik, mis kuidagiviisi sinnapoole vihjab, on minu arvates â€“ lihtsalt poliitilises plaanis, rÃ¤Ã¤kimata normatiivsest vÃµi moraalsest â€“ Euroopa kontekstis selgesti viga. MÃµned on selle Ã¤ra Ãµppinud. [Prantsuse paremÃ¤Ã¤rmuslik partei] Rassemblement National on praegu vÃ¤ga ettevaatlik selles, kuidas oma suhet Trumpi Ãœhendriikidega esitleda. Aga Saksa paremÃ¤Ã¤r teeb siiani seda viga, et Ã¼ritab Trumpiga liitu lÃ¼Ã¼a ja kujutleb, et sellest saab mingi hÃ¤Ã¤ltemagnet.

AV:Â Mulle tundub, et Euroopa parem-Ã¤Ã¤r on ka ideoloogiliselt tihti Trumpi paremÃ¤Ã¤re-versioonist Ã¼sna erinev. Palju jutustatakse kÃ¼ll sellest, kuidas Nigel Farage oleks nagu Briti Trump vÃµi Meloni mingi Itaalia Trump. Kas te visandaksite pildi, kuidas Euroopa paremÃ¤Ã¤r erineb trumpistlikust projektist â€“ kus on nende peamised erimeelsused?

JWM: Riskides langeda pedantselt ÃµppejÃµulikku loengureÅ¾iimi, Ã¼tleksin, et minu meelest on tÃµesti tÃ¤htis mÃµned mÃµisted lahus hoida. Postliberaal ei ole sama mis populist ja populist ei ole sama mis paremÃ¤Ã¤rmuslane. Inimene vÃµib olla paremÃ¤Ã¤rmuslane olemata populist â€“ leidub vÃ¤ga palju vÃ¤ga elitaarseid paremÃ¤Ã¤rmuslikke tegijaid, kes toetavad tuliselt teatud poliitikaid, kuid ei vÃ¤ida end kÃµnelevat eksklusiivselt rahva nimel ning ei mana esile pilti homogeensest ja moraalselt puhtast rahvast. Nii et minu meelest on tÃ¤htis Ã¼telda: nad ei tee kÃµik Ã¼ht ja sama asja, nende retoorika ei ole alati Ã¼hesugune.

Rahvuslik kontekst tÃµepoolest loeb. Eri poliitilised kultuurid pakuvad populistidele erinevaid vÃµimalusstruktuure, mis puudutab enda esitlemist mingi arvatavalt reaalse, igasuguseid teisi Ãµigupoolest vÃ¤listava rahva eestkÃµnelejana. See on kindlasti lihtsam neis riikides, kus juba on kÃ¤imas midagi seesugust, mida saab usutavalt kirjeldada kultuurisÃµjana, aga igal pool see tÃ¤pselt Ã¼htmoodi ei kehti.

TÃµsi kÃ¼ll, paljud neist tegutsejatest saavad Ã¼ksteise kÃ¤est Ãµppida. Minu arvates on see Ã¼ks kÃ¼lma sÃµja jÃ¤rgse perioodi illusioonide suuri purunemisi: oleme autokraadiks pÃ¼rgijaid jÃ¤rjekindlalt alahinnanud, mÃµelnud, et meie sÃ¼steem on ÃµppimissÃ¼steemina episteemilises eelisseisus. Oleme pidanud lÃ¤bi vigade ja tagasilÃ¶Ã¶kide Ãµppima, et see nii ei ole. Kindlasti on autokraadid paljusid vÃµtteid Ã¼ksteiselt kopeerinud. MÃµelgem faktile, et termin â€žlibauudisedâ€œ on levinud Ã¼le kogu maailma protsessi kohta, kuidas teatavad autokraadiks pÃ¼rgijad pÃ¼Ã¼avad ajakirjandust diskrediteerida. Nii et on nÃ¤ha palju sarnasusi, aga individuaalsed tegijad on erinevad, ideoloogiad ei ole alati Ã¼hed ja samad ning kui Ã¼ldse, siis langevad kokku ainult Ã¼hes-kahes suures Ã¼ldsarnasuses. Te ei Ã¼llatu kuuldes, et praktiliselt kÃµik neist Ã¼tlevad teatavaid asju islami kohta, teatavaid asju moslemi pÃµgenike kohta â€“ igaÃ¼ks paistab suutvat seda kliÅ¡eed kergesti aktiveerida.

Ma tean, et teie kÃ¼simusele see lÃµpuks Ãµieti ei vasta, sest ma ei esita teile 30 maa hÃµlmavat kaardistust â€“ aga ma kutsun Ã¼les vastu panema kiusatusele, millele paraku paljud on jÃ¤rele andnud, kiusatusele Ã¶elda, et populistlik laine on peatumatu ja kÃµikjale jÃµudnud, ja kÃ¼sida siis iga konkreetse valimise jÃ¤rel, kas populismitulv on tÃµusmas vÃµi taandumas. Minu arvates on see kasutu viis meie tÃ¤napÃ¤evase poliitilise maastiku vaatlemiseks.

AV:Â Ma tean, et Ã¼tlesite, et teile ei meeldi ennustada, ammugi mitte tulevikku. Tahaksin sellegipoolest kÃ¼sida paari ettepaneku kohta, mida on vÃ¤lja pakutud potentsiaalsete reaktsioonidena MAGA liikumisele. Esimene oleks see, mida mÃµned autorid on nimetanud â€žreaktsiooniliseks tsentrismiksâ€œ: idee, et tÃ¤henduslik vastuseis Trumpile peaks lÃ¤htuma tsentrist â€“ vÃµtma omaks mÃµned MAGA toetajate positsioonid vÃµi vÃ¤hemalt neile lÃ¤henema, eriti mis puudutab kultuuriliste probleemide kÃµrvalejÃ¤tmist ja liikumist paremale immigratsiooni, transsooliste Ãµiguste ja muu taolise osas, et vÃµita Ã¼le kÃµhklevaid valijaid kaalukeeleosariikides.

JWM: Termin â€žreaktsiooniline tsentrismâ€œ viitab nÃ¤htusele, kus mÃµtlejad, ajakirjanikud, mÃµnikord professorid ja poliitikud paigutavad ennast teadlikult tsentrisse â€“ kahe Ã¤Ã¤rmuse vahele â€“ ja kus probleem on sageli selles, et nad lÃµpuks hakkavad esitama noid kaht Ã¤Ã¤rmust kuidagi vÃµrdvÃ¤Ã¤rsetena vÃµi Ã¼htviisi ohtlikena. Need, kes sellistele positsioonidele vastu seisavad, Ã¼tlevad: muidugi te vÃµite kritiseerida teatud asju, mis mÃµnel puhul Ã¼likoolides juhtusid â€“ see on tÃ¤iesti okei â€“, aga need ohud ei ole tegelikult Ã¼hesugused. Ãœhelt poolt Trump ja teiselt poolt see, mida mÃµnikord kutsutakse Ã¼likoolide tÃ¼histamiskultuuriks â€“ ja me vÃµime pikalt arutleda selle Ã¼le, kas see on Ã¼lepea tabav kirjeldus toimunust â€“, ei toimi tegelikult samal tasandil. Inimeste uskuma panemine, nagu need ohud oleksid sarnased, kujutab endast poliitilise otsustusvÃµime rÃ¤nka lÃ¤bikukkumist.

Peenemad reaktsioonilised tsentristid on leidnud viisi sellest vastuargumendist Ã¼le saada: vÃµib-olla ei ole need Ã¤Ã¤rmused pÃ¤ris Ã¼hevÃ¤Ã¤rsed, aga Ã¼ks pÃµhjustas teise. Need hullud vasakpoolsed oma lÃµputute ideedega mitmekesisusest ja kahekÃ¼mne Ã¼heksast eri soost lihtsalt ei jÃ¤tnud teisele poolele muud valikut kui liikuda veel kaugemale paremale ja hÃ¤Ã¤letada Trumpi poolt. Ãœks selle positsiooni spetsiifiline eeldus on see, justkui ainult vasakpoolsetel oleks agentsus â€“ ainult nemad teevad mingi kÃ¤igu ja siis peavad kÃµik Ã¼lejÃ¤Ã¤nud lihtsalt reageerima, ja kÃµik Ã¼lejÃ¤Ã¤nud vabandatakse vÃ¤lja, sest vastulÃ¶Ã¶k selles universumis on kvaasi-loomulik ja kvaasi-

vÃ¤ltimatu.

Empiiriliselt on selliseid argumente raske pÃµhjendada. Alati Ã¶eldaks: oh, vÃµtkem Hillary Clinton 2016. aastal, see suur arutelu WC-de Ã¼le; vÃµi 2024. aastal, kui Trump tuli lagedale loosungiga â€žShe is for they/them and he is for youâ€œ. Aga mÃµnikord inimesed tÃµesti uurivad neid asju empiiriliselt ja leiavad, et pole tÃµendeid, nagu vÃµinuks sedasorti asjad valimistulemust oluliselt mÃµjutada. Tulemust mÃµjutasid hoopis teised kÃ¼simused. 2016. aastal avaldas tÃµesti mÃµju lugude lÃµputu kordamine sellest, nagu oleks Clinton oma e-kirjadega midagi valesti teinud, vÃµi korruptsioonihÃµng Clinton Foundationi Ã¼mber â€“ neil asjadel oli tÃµesti mÃµju. Ja neid tÃµid ajakirjanikud vÃ¤ga tihti esile just nimelt â€žmÃµlema pooleâ€œ-loogika jÃ¤rgi â€“ me ei taha, et meid nÃ¤htaks alati Trumpi kritiseerivat, seetÃµttu peame ka Clintonit kritiseerima.

Lisaksin lÃµpuks Ã¼he viimase seiga Euroopa konteksti kohta ka. Jah, leidub mÃµningaid populistlike parteide vÃ¤ga tulihingelisi toetajaid, ja muidugi ei peaks me otsekohe jÃ¤reldama, et nad on kÃµik Ã¼ksiti ka tulihingelised rassistid. Aga see, mis tulemust tÃµepoolest mÃµjutab, on paremtsenter. Mitte igaÃ¼ks, kes Trumpi poolt hÃ¤Ã¤letas, ei toeta MAGA-t, ja mitte igaÃ¼ks, kes istub Kongressis ja tedaÂ de factoÂ vÃµimul hoiab, ei ole sellele konkreetsele liikumisele pÃ¼hendunud. Nii et kÃ¼simus ei ole tegelikult, kuidas jÃµuda valge meestÃ¶Ã¶liseni, kes istub kusagil Ohio kiirsÃ¶Ã¶gikohas. KÃ¼simus on selles, kuidas takistada paremtsentri moraalset pankrotti â€“ kuidas panna nad mÃµistma, et see, mida Trump teeb, on tÃ¤iesti Ãµigustamatu, arvestades korruptsioonitaset. Minu meelest on see huvitavam kÃ¼simus. Seesama kÃ¼simus seisab paljude Euroopa paremtsentris tegutsejate ees, kellel on veel valik lahti, kas toetada paremÃ¤Ã¤rmuslikke populiste vÃµi mitte.

See on palju produktiivsem kui stereotÃ¼Ã¼piline lahendus Ã¶eldes: â€žteeme ApalatÅ¡ides neid Trumpi safareid ja lÃ¼kkame koorma liberaalide Ãµlgadeleâ€œ; Ã¶eldes, et te justkui vaatate neile inimestele Ã¼lalt alla, aga peaksite pÃ¼Ã¼dma oma sÃµnumiga nendeni jÃµuda. Antagu mulle andeks see vÃ¤ike tiraad, aga ma olen mures, et sedalaadi soovitus jÃµuab ka Euroopasse, et â€žokei, koorem on tegelikult liberaalide Ãµlul, nemad peavad pÃµhimÃµtteliselt mÃµned oma moraalsed veendumused maha mÃ¼Ã¼ma ja see on ainus viis, kuidas demokraatiat pÃ¤Ã¤staâ€œ. Minu arvates on see moraalselt vale, aga ka empiiriliselt ei ole see valimisstrateegia, mis vÃµiks tÃ¶Ã¶le hakata. Eriti olukorras, kus on palju pÃ¼hendunud inimesi ja mitte just vÃ¤ga palju kÃµhklevaid valijaid, on tohutult tÃ¤htis mobiliseerida oma leer. Kui su oma pool nÃ¤eb sind oportunistlikult oma positsioone mugandamas, mÃµningaid toetajaid maha mÃ¼Ã¼mas, vÃ¤hemuste Ãµigusi kergelt vÃµtmas, siis ei kavatse nad sinu eest vÃ¤lja tulla. See on palju kahjulikum kui mingid kÃ¼mme vastaspoolele Ã¼le jooksnud valijat kusagil mÃ¼Ã¼tilisel sÃ¼damaal, kelleni sa oma oportunistlike mugandustega vÃµid jÃµuda, aga vÃµid ka mitte jÃµuda.

AV: [Naerab]Â Kanname kindlasti hoolt, et Ã¼ks intervjuu eksemplar jÃµuaks Briti TÃ¶Ã¶partei kÃ¤tte.

Teine vÃµimalik pakkumine on olnud lai korruptsioonivastane ja demokraatia-meelne rahvarinne. Siin toodud nÃ¤ited tulevad just Poolast ja â€“ saame nÃ¤ha, kuidas valimised kujunevad â€“ vÃµib-olla Ungarist. Kuidas te hindaksite millegi seesuguse potentsiaali USA-s?

JWM: RÃµhutaksin kaht asja. Ãœhelt poolt on teil tÃ¤iesti Ãµigus, et opositsioonipartei peab haarama kinni pretsedenditust korruptsioonist â€“ kui probleemist â€“ ning vÃµtma sellest, mis vÃµtta annab. Mitte lihtsalt kui valimisstrateegia kÃ¼simusest, sest see on iseenesest moraalne pahe ja sellele tuleb vastu seista kÃµigi vahenditega, mis kÃ¤epÃ¤rast.

Aga nÃ¼Ã¼d teine mÃµte: see, mis vÃµiks tunduda tÃ¤iesti tervemÃµistusliku oletusena â€“ et muidugi saavad paljud parempopulistid vÃµimule lubadusega soo kuivendada, sÃ¼steem puhastada, korruptsiooni vastu vÃµidelda, ja kui nad siis osutuvad palju korrumpeerunumaks kui need, keda nad alguses kritiseerisid, siis peab see neile poliitiliselt saatuslikuks saama â€“, see oletus ei ole tihtipeale Ãµigeks osutunud. MÃµelgem, mida JÃ¶rg Haider palju aastaid Austrias tegi: see peab ju parteile saatuslikuks saama. Aga nagu teate, tihtipeale ei ole saanud.

Nii et minu meelest on pisut naiivne mÃµelda, et mingi korruptsioonivastane positsioon Ã¼ksi asja Ã¤ra ajaks. Ja kui mÃµelda neist kahest nÃ¤itest, mida nimetasite â€“ nii Poolas kui ka nÃ¼Ã¼d Ungariski on valitsenud ka tunne, et majanduskasv on peatunud, elatustaseme kriis on inimestele vÃ¤ga mÃ¤rgatav. Ma ei saa seda praegu empiiriliselt tÃµestada, aga mu meelest vÃµib Ãµigusega Ã¶elda, et sel juhul omandab korruptsioon Ã¤kitselt teistsuguse tÃ¤henduse. Ãœks asi on Ã¶elda: okei, see ei meeldi meile, aga meil lÃ¤heb niigi hÃ¤sti, nii et vÃµime sellele lÃ¤bi sÃµrmede vaadata. Teine asi on taibata: meil kÃµigil lÃ¤heb vÃ¤ga halvasti, aga nendel on nÃ¼Ã¼d kusagil oma suured kinnisvaravaldused. See on natuke Tocqueville'i moodi mÃµte, Ã¼ks ja sama asi vÃµib vÃ¤ga erinevatel tingimustel hakata tÃ¤hendama midagi teistsugust, sest seda Ã¼mbritsevad ootused on teistsugused. ÃœhtÃ¤kki saab miski, mis senini ei olnud mÃµnede inimeste silmis skandaalne, tohutuks skandaaliks lihtsalt seepÃ¤rast, et vÃµrreldes su enda olukorraga osutub see moraalselt tohutult nÃ¶rritavaks.

Muidugi teeb ka Trumpi valitsus praegu vÃ¤ga palju Ã¤ra selleks, et majandus pÃµhja ajada, nii et see stsenaarium vÃµib veel aset leida. Aga liiga vara oleks arvata, et see Ã¼ksi vÃµiks demokraatia asjad kuidagi korda ajada.

AV:Â Selle teema kokkuvÃµtteks: ma olen palju mÃµelnud JÃ¼rgen Habermase â€žAvalikkuse struktuurimuutuseâ€œ Ã¼le, eriti kuna suur mÃµtleja just meie seast lahkus. MÃµeldes tema argumendi Ã¼le â€“ kuidas kohvikukultuur, kus kodanlus sai lugeda ajalehti ja arutada pÃ¤evakajalisi asju, lÃµi pinna avalikule arvamusele, millest sai Ã¼ks liberaalse maailmakorra pÃµhjapanev joon â€“, tahaksin kÃ¼sida: mil mÃ¤Ã¤ral saame me seda populistlikku momenti kÃ¤sitleda, pÃ¶Ã¶ramata tÃ¤helepanu sotsiaalmeediale, mis, nagu paljud on vÃ¤itnud, on avaliku arvamuse struktuurselt polariseerinud ning loonud tingimused poliitika mÃµistmiseks â€žmeieÂ versusnemadâ€œ ehk â€želiididÂ versusrahvasâ€œ raamistikus?

JWM: Piirduksin kahe momendiga. Ma oleks vÃ¤ga ettevaatlik teatud tÃ¼Ã¼pi tehnoloogilise determinismi osas, mis on imbunud igale poole. Selles pole midagi uut. Inimesed on alati Ã¼ritanud rÃ¤Ã¤kida lugusid stiilis: leiutatakse trÃ¼kipress, ja ennÃ¤e, kohe puhkevad ususÃµjad; leiutatakse raadio, ja mis tuleb seejÃ¤rel? FaÅ¡ism; leiutatakse TV, ja mis saab edasi? Makartism. Muidugi pole lausa vale, aga ka mitte pÃ¤ris Ãµige Ã¶elda, et iga tehnoloogia loob erinevaid vÃµimalusi ja et kunagi ei ole ette mÃ¤Ã¤ratud Ã¼htainsat poliitilist tulemust. Mingil loomuvastasel tasandil vÃµib see liberaalides tekitada hea enesetunde selle suhtes, mis parajasti juhtub, sest ehkki nad Ã¼helt poolt on valmis rÃ¤Ã¤kima tÃ¤iesti apokalÃ¼ptilisi asju â€“ et praegune internet ja sotsiaalmeedia tÃ¤hendavad paratamatult faÅ¡ismi â€“, siis vÃ¤hemalt on meile teada, mis toimub. Niimoodi mÃµelda on liiga lihtsustav.

See on esimene mÃµte, ja ma tean, et see pole kuigi produktiivne. Las ma proovin tulla vÃ¤lja millegi positiivsega. MÃµned neist Ã¤Ã¤rmuslikest asjadest, mis Ãœhendriikides on juhtunud â€“ mÃµtelgem inimestest, keda veendi uskuma, nagu oleks Ã¼he Washingtoni pitsarestorani all kelder, kus toimuvad satanistlikud rituaalid ja tegeldakse pedofiiliaga â€“, ei ole vÃ¤ltimatud. KliÅ¡ee, et kÃµik see, mis juhtub siin, jÃµuab varem vÃµi hiljem ka Euroopasse, et see on meie globaalne saatus â€“ see on jama. Nagu kolleegid sotsiaalteadlased on vÃ¤ga selgesti nÃ¤idanud, lasub iga uue meedia infrastruktuur varem eksisteerinud meedia infrastruktuuri peal. Suurt osa sellest, mis on USA-s toimunud ja viltu lÃ¤inud vÃµi minemas, saab seletada ainuÃ¼ksi 1980. ja 1990. aastate raadio jutusaadete ja kaabeltelevisiooniga, ja neid asju omakorda saab seletada ainult teatavate regulatoorsete otsustega, pÃµhiliselt Reagani administratsiooni ajal. Nii et see ei tÃ¤henda, nagu ei vÃµiks teisteski maades sÃµgedaid asju juhtuda. Pole mingit pÃµhjust enesega rahul olla â€“ aga pole ka pÃµhjust tÃ¤iesti alarmistlikuks minna.

Konkreetselt tÃ¤hendab see, et ehkki leidub vÃ¤ga hÃ¤id pÃµhjusi, miks avalikku televisiooni ja raadiot paljudes Euroopa riikides kritiseerida â€“ need institutsioonid ei ole kaugeltki tÃ¤iuslikud â€“, on juhul, kui need institutsioonid on olemas, Ã¼limalt tÃ¤htis neid sÃ¤ilitada. Ei ole juhus, et igat liiki populistid nende vastu sÃµdivad: mÃµelgem hiljutisest referendumist Å veitsis vÃµi Saksamaa paremÃ¤Ã¤re suurest kampaaniast, kus nad Ã¼tlesid, et kÃµik see maksumaksja raha lÃ¤heb vasakpoolsetele ajakirjanikele, et nad saaksid suvalisi arvamusi kokku jahvatada. Ã„Ã¤rmiselt tÃ¤htis on neist institutsioonidest kinni hoida, ja Ã¼litÃ¤htis on vastu seista Å¡antaaÅ¾ile, milletaolist paremÃ¤Ã¤r on rakendanud BBC vastu, Ã¶eldes, et â€žte peate meile tÃµestama, et te pole lÃ¤bini parteilised, ja seda te saate teha ainult siis, kui aktsepteerite meie ettekirjutusi programmide koostamise osas ja selle osas, mida pÃµgenike kohta Ã¼teldaâ€œ.

Ãœkski neist asjust ei ole imeravim, aga me peame laskuma alla â€žeinoh, see sotsiaalmeediaâ€œ vÃ¤ga Ã¼ldiselt tasandilt ning vaatama spetsiifilisi meedia infrastruktuure niisugustena, nagu need eksisteerivad. On ruume, kus me saame asju sÃ¤ilitada vÃµi isegi mÃµnikord paremaks teha. Ja lÃµpetamaks tÃµeliselt positiivsel noodil, millele teil on Ãµigus, kui te rÃ¤Ã¤gite inimestega USA-s â€“ lootkem parimat.