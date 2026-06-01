La RBI de Terry levanta a Texas Tech sobre UCLA en la WCWS

La RBI de Terry levanta a Texas Tech sobre UCLA en la...

OKLAHOMA CITY — Kaitlyn Terry impulsó la carrera de la ventaja contra su antiguo equipo, y Texas Tech eliminó a UCLA 8-7 en nueve entradas el domingo por la noche en la Serie Mundial Universitaria de Softbol Femenino.

Los Red Raiders número 11 tendrán que vencer al favorito Alabama dos veces el lunes para avanzar de nuevo a la serie de campeonato.

Terry, quien se transfirió de UCLA después de la temporada pasada, también permitió solo dos carreras y ponchó a siete en cinco entradas.

“Su bola se movía mucho — obtuvo muchos swings y fallas,” dijo el entrenador de Texas Tech, Gerry Glasco, sobre Terry. “Cuando ves a KT, ves a una competidora suprema. … La vi a ella y su grandeza dándolo todo a nuestro equipo.”

Terry lo logró contra una alineación que impuso un récord nacional con 209 jonrones esta temporada, liderada por la pareja de bateadoras de poder de UCLA, Megan Grant y Jordan Woolery. Las dos terminaron sus carreras universitarias como las únicas compañeras en la historia de la División I en pegar 30 o más jonrones en la misma temporada.

Grant rompió el récord de carrera de jonrones de UCLA en la derrota del sábado contra Arkansas con su 91er jonrón y terminó la temporada con 42 jonrones, un récord de la División I.

Woolery conectó dos jonrones el domingo, incluyendo un jonrón de dos carreras en el fondo de la séptima entrada contra la as Nijaree Canady que mandó el juego a entradas extras. Woolery también sencillo para impulsar una carrera en el noveno, poniendo a Grant, la carrera del empate, en posición anotadora.

Pero Canady ponchó a Bri Alejandre con las dos estrellas de UCLA en base en un lanzamiento de conteo completo para poner fin al juego.

“Estoy agradecida de tener la oportunidad de jugar con ella y poder estar juntas, especialmente en ese último momento,” dijo Woolery. “Sentí que fue muy poético.”