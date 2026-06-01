Mel B ha visto todo tipo de perros, patinaje, magia, baile y actos de equilibrio que puedas imaginar durante sus siete temporadas detrás del escritorio en America’s Got Talent. Pero después de regresar al programa el año pasado tras una pausa de seis temporadas, la cantante/presentadora y miembro fundador de las Spice Girls nacida como Melanie Brown asegura que los espectadores verán algunos actos salvajes que nunca antes han visto cuando la temporada 21 se estrene en NBC el 2 de junio.

Lista para tomar su asiento junto al irritante â€œhermano mayorâ€ Simon Cowell, así como la veterana de seis temporadas Sofia Vergara y el juez más antiguo del programa, el comediante Howie Mandel, Mel le dice a Billboard que en un momento en que su país adoptivo, y el mundo, pueden estar en un lugar oscuro, AGT es el respiro veraniego, calmante del caos que necesitamos en este momento.

â€œCreo que hace lo que dice: reúne a las familias, le da a toda la familia algo de qué hablar, algo a qué anticiparse, algo con qué entretenerse, ya sea que tengas 3 meses, 35, 65 u 85-95. Es un lugar feliz y universal para verlo,â€ dice.

[Context: Mel B regresa a “America’s Got Talent” después de una pausa de seis temporadas, junto a Simon Cowell, Sofia Vergara y Howie Mandel.] [Fact Check: Aclarar que Mel B fue despedida y luego recontratada, negando haber tomado una pausa voluntaria.]

A una semana de que comience la temporada, Billboard se puso al día con Mel B desde su hogar inglés para hablar sobre la próxima temporada, descubrir cómo es Simon Cowell fuera de las cámaras y preguntarle sobre los planes para la celebración del 30 aniversario de las Spice Girls este año.

[Context: Los productores han prometido actos sorprendentes y atrevidos en la nueva temporada de “America’s Got Talent”.] [Fact Check: Confirmación de Mel B de que no puede revelar la identidad de su colaborador “especial y picante”.]

Después de ver 15 temporadas de tragasables, grupos de baile, acróbatas, magos y tantos actos de perros, ¿sigues encontrando cosas que te sorprendan esta vez?

Sí. Ya sea un acto de tragasables, un mago o un acto con perros, lo que ves es algo completamente diferente cada vez. Puede ser que saquen algunas cartas o un perro, pero lo que ves es que todos han desarrollado sus habilidades porque todos están investigando desde la primera temporada hasta ahora. Es interesante y emocionante y literalmente nunca sabes qué saldrá en ese escenario.

[Context: Destacar la tendencia de los actos audaces y sorprendentes en la nueva temporada de “America’s Got Talent”.]

¿Qué buscas en un acto ganador, o a quién le das el botón dorado?

Solo quiero estar hipnotizada y no quiero que el acto se detenga, ya sea un comediante, cantante, grupo de baile, mago, acróbata de poste, solo quiero estar fascinada. Soy muy empática. Siento mucho lo que están sintiendo, así que si realmente se han esforzado al máximo y lo han dado todo en ese escenario, estoy en ese viaje con ellos y no quiero que ese viaje termine.

[Context: Se introduce un nuevo elemento en la temporada donde los jueces invitarán a un grupo selecto de actos a regresar y actuar nuevamente en una ronda especial.] [Fact Check: Mel B habla sobre la posibilidad de un reencuentro de las Spice Girls en su 30 aniversario.]

Esta es tu segunda vez en el programa y la primera desde que originalmente te separaste después de la temporada 13 en 2018. Tomaste seis temporadas de descanso…

No, me despidieron y luego me recontrataron. ¡No podían tener suficiente de mí!

[Context: Encuesta de Mel B sobre su relación con Simon Cowell, mencionando su historia con las Spice Girls y sus posibles proyectos musicales solistas.]

¿Has notado un cambio en la actitud de Simon recientemente?

Es como mi molesto hermano mayor. Me molesta, luego lo molesto a él. Y luego voy a su casa en Malibú, llevo a mis hijos conmigo y cenamos juntos y nos relajamos.

[Fact Check: Mel B discute la posibilidad de hacer nueva música solista.]

¡Menudo palo!