Lo más destacado de Homestand: el viaje por carretera de los Braves Country llega a Gwinnett Field para la serie de seis juegos de Stripers

LAWRENCEVILLE, Georgia – Los Gwinnett Stripers dan la bienvenida al viaje por carretera de los Braves Country 2026 a Gwinnett Field el sábado 6 de junio, parte de una serie de una semana contra los Norfolk Tides del 2 al 7 de junio. El 6 de junio también los Stripers honrarán a un ex jugador reciente en el receptor de los Bravos de Atlanta y 2025.

LAWRENCEVILLE, Georgia – Los Gwinnett Stripers dan la bienvenida el viaje por carretera de los Bravos por el campo de 2026 a Gwinnett Field el sábado 6 de junio, parte de una serie de una semana contra Norfolk Tides del 2 al 7 de junio.

El 6 de junio también los Stripers honrarán a un ex jugador reciente, el receptor de los Bravos de Atlanta y Novato del Año de la Liga Nacional 2025. Drake Baldwin. Los primeros 2000 fanáticos recibirán Baldwin Bobbleheads, cortesía de Arrow Exterminators.

La serie también incluye Noche de los 80 para el jueves de retroceso (4 de junio), Noche al aire librepresentado por el Departamento de Recursos Naturales de Georgia (5 de junio), y Princesas en el parque como parte de Sunday Funday, presentado por COUNTRY Financial (7 de junio).

Aquí hay un vistazo completo a la estancia en casa:

Martes 2 de junio contra Norfolk (6:35 p. m.)

Apertura de puertas: 5:30 pm

Martes 5-4-3, presentado por Sahlen’s Hot Dogs: Ven al estadio todos los martes con $5 de descuento en boletos selectos, $5 en cervezas nacionales y refrescos de recuerdo, $4 en palomitas de maíz grandes y nachos, y $3 en hot dogs Sahlen’s.

Miércoles 3 de junio contra Norfolk (12:05 p.m.)

Apertura de puertas: 11:00 a.m.

Día de campamento – Los campamentos juveniles del área se reúnen para un divertido juego de verano en Gwinnett Field.

– Los campamentos juveniles del área se reúnen para un divertido juego de verano en Gwinnett Field. Miércoles de nariz mojada: ¡Entrada gratuita para perros con dueño pagado! Todos los perros y dueños se sentarán en el lado de la primera base de Gwinnett Field.

Jueves 4 de junio contra Norfolk (7:05 p.m.)

Apertura de puertas: 6:00 pm

Jueves de retroceso: Estamos retrocediendo los precios (y el tema) con los hot dogs Sahlen’s a $2 y las cervezas nacionales a $3.

Estamos retrocediendo los precios (y el tema) con los hot dogs Sahlen’s a $2 y las cervezas nacionales a $3. Noche de los 80: ¡Regrese el reloj para la Noche de los 80 en Gwinnett Field! Disfruta de grandes éxitos, estilos atrevidos y una noche totalmente radical de diversión retro.

Viernes 5 de junio contra Norfolk (7:05 p. m.)

Apertura de puertas: 6:00 pm

Noche al aire libre, presentada por el Departamento de Recursos Naturales de Georgia: Únase a nosotros para una noche divertida de todo lo relacionado con la agricultura, con exhibiciones especiales en la explanada (incluido un barco de pesca), experiencias interactivas (incluido un zoológico de mascotas en la berma) ¡y más!

Únase a nosotros para una noche divertida de todo lo relacionado con la agricultura, con exhibiciones especiales en la explanada (incluido un barco de pesca), experiencias interactivas (incluido un zoológico de mascotas en la berma) ¡y más! Viernes de fuegos artificiales, presentado por Akins Ford: Un espectacular espectáculo de fuegos artificiales ilumina el cielo después del partido (si el tiempo lo permite).

Sábado 6 de junio contra Norfolk (6:05 p. m.)

Apertura de puertas: 5:00 pm

Viaje por carretera de los Bravos: Los fanáticos pueden disfrutar de actividades divertidas y productos exclusivos, incluido un mapa mural de tamaño natural de los Braves Country donde pueden marcar su ciudad natal y tomar una fotografía Polaroid, postales personalizadas de los Braves y carteles estatales personalizados.

Los fanáticos pueden disfrutar de actividades divertidas y productos exclusivos, incluido un mapa mural de tamaño natural de los Braves Country donde pueden marcar su ciudad natal y tomar una fotografía Polaroid, postales personalizadas de los Braves y carteles estatales personalizados. Sorteo Bobblehead del Novato del Año de la Liga Nacional de Drake Baldwin, presentado por Arrow Exterminators: Los primeros 2000 fanáticos recibirán este muñeco exclusivo en honor al ex Striper, actual receptor de los Atlanta Braves y Novato del Año de la Liga Nacional 2025, Drake Baldwin.

Domingo 7 de junio contra Norfolk (1:05 ​​p.m.)

Apertura de puertas: 12:00 p.m.

Princesas en el parque* :* Únase a nosotros para una salida encantada en Gwinnett Field llena de momentos mágicos, diversión de cuento de hadas y el buen béisbol de los Stripers a la antigua usanza.

:* Únase a nosotros para una salida encantada en Gwinnett Field llena de momentos mágicos, diversión de cuento de hadas y el buen béisbol de los Stripers a la antigua usanza. Sunday Funday, presentado por COUNTRY Financial: Comience la tarde con Catch on the Field antes del juego y termínela con Kids Run the Bases. ¡Es diversión para la familia todo el día!

Las entradas para un solo partido ya están a la venta en GoStripers.com/tickets. Para obtener una lista completa de las promociones de 2026, visite GoStripers.com/promociones.