Importante: Miles de documentos han sido publicados. Muchos de ellos casi sin sentido debido a las supresiones. Casi poético el nivel de caos que siempre ha seguido a Mandy donde quiera que vaya. El hombre que creía que tenía derecho a salirse con la suya con casi todo.

Había incluso una nota escrita a mano para David Lammy, entonces secretario de Asuntos Exteriores, en la que el Príncipe de la Oscuridad promete: “No te arrepentirás de nombrarme”. Eso solo debería haber sido una advertencia para Starmer de no enviar a Mandelson a Washington. La única certeza con Peter es que todos terminan lamentando darle cualquier cosa. Generalmente antes que después.

Contexto: Las referencias a “Mandy” se refieren a Peter Mandelson, una figura política controvertida en el Reino Unido.

Contexto: Las críticas mencionadas en el artículo se centran en las acciones y actitudes de Peter Mandelson, especialmente en su supuesta deslealtad y comportamiento controvertido en política.

Diablos, había suficientes advertencias. Si no te desanimó que fuera despedido del gobierno en dos ocasiones, sus estrechas asociaciones con Jeffrey Epstein y presuntamente filtrar información interna a un banco estadounidense, seguramente los correos electrónicos rogando a los ministros que votaran por él para convertirse en canciller de Oxford, estaba convencido de que la campaña de William Hague estaba siendo dirigida por la sede del Partido Conservador, y las solicitudes de retrasar la asunción del cargo de embajador para poder hacer negocios en China con una charla pública deberían haber levantado algunas banderas rojas. Pero al parecer, no.

Solo a las 2 p. m. se publicaron los documentos, no había razón para que no se hubieran publicado a primera hora de la mañana, por lo que no hubo mucho tiempo para que los diputados los examinaran antes de que Darren Jones, el secretario jefe del primer ministro, debiera dar una declaración en la Cámara de los Comunes 90 minutos más tarde. Pero más que suficiente para sentir el poder corrosivo de Mandelson. Nadie sale de un intercambio con Mandy viéndose bien. Como Lady Macbeth, nunca podrán lavarse las manos de sangre.

La traición es la sustancia vital de Mandelson. Está presente en su trato a Wes Streeting. Pobre y confiado Wes. Un hombre más acostumbrado a apuñalar a otros por la espalda. Wes admiraba a Mandy. Lo trató como mentor. ¿Cómo le devolvió Peter la confianza? Criticándolo por ser “patético” y pasando por una “crisis de mediana edad temprana”. Luego está Pat McFadden. Peter anima a Pat a confiar en él. Lo hace decir que el gobierno carece de dirección. Que Keir es débil. Que los diputados laboristas solo discuten sobre qué impuestos subir para poder dar pagos de bienestar a otros. ¿La recompensa de Pat? Ser despedido en un correo electrónico a Patrick Vallance como un insignificante poco serio.