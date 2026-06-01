Netanyahu ordena ataque israelí en el sur de Beirut a medida que el conflicto en Líbano se profundiza

Context: Este artículo informa sobre el conflicto en curso entre Israel y Líbano, donde Benjamin Netanyahu ordenó a las fuerzas israelíes golpear los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh, provocando tensiones y violaciones del alto el fuego acordado.

Benjamín Netanyahu dice que ha ordenado a las fuerzas israelíes que golpeen los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh. La orden llega cuando el ejército israelí expandió su incursión en el sur del Líbano, empujando al norte del río Litani y recapturando el estratégico castillo de Beaufort el domingo 31 de mayo, 44 años después de que lo ocupara por primera vez.

Israel y Hezbollah se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego nominal negociado por Estados Unidos, que comenzó oficialmente el 17 de abril.

“Ante las repetidas violaciones del alto el fuego en Líbano por parte de la organización terrorista Hezbollah y los ataques a nuestras ciudades y ciudadanos, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ha instruido a las FDI a atacar objetivos terroristas en el distrito de Dahiyeh de Beirut”, dijo un comunicado conjunto de Netanyahu y Katz.

Dahiyeh es a menudo descrito como un bastión de Hezbollah y ha sido blanco de gran parte del bombardeo de la capital por parte de Israel. Es un suburbio residencial densamente poblado compuesto principalmente por musulmanes chiítas, junto con cristianos y refugiados palestinos.

La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, pidió el domingo que Israel y Hezbollah detengan el conflicto creciente.

“La escalada militar de Israel en Líbano ha matado y desplazado civiles, destruido infraestructuras y erosionado el espacio para la diplomacia”, escribió Cooper. “Debe terminar”.

El ministerio de salud del Líbano dijo que el número de muertos por la campaña militar de Israel ha aumentado a más de 3,370, con 10,269 personas heridas desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó ataques a Israel en represalia por la muerte del líder supremo de Irán en ataques estadounidenses-israelíes.

En el sur del Líbano, más de 1.2 millones de personas han sido desplazadas siguiendo órdenes de evacuación de las tropas israelíes. El miércoles, se ordenó a todos los residentes que viven al sur del río Zahrani de Líbano abandonar sus hogares y mudarse al norte.

En los últimos días, el ejército israelí ha bombardeado pueblos en el sur con ataques aéreos, incluida la histórica ciudad de Tiro, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Los Médicos Sin Fronteras (MSF) dijeron la semana pasada que sus equipos están apoyando a hospitales locales en Tiro y Nabatiyeh y han recibido oleadas sucesivas de víctimas con lesiones graves, incluidas fracturas craneales, lesiones cerebrales traumáticas y metralla de explosiones de drones incrustadas en sus pulmones e hígado.

“En algunos casos, familias enteras han resultado heridas o muertas”, dijo Jeremy Ristord, jefe de misión de MSF en Líbano. “Esta situación empeorando podría tener consecuencias adicionales en el acceso de las personas a la atención médica. Si los equipos médicos, incluido el personal de MSF, se ven obligados a suspender actividades, las comunidades se quedarán sin atención vital en un momento en que las necesidades son críticas”, agregó.