MIRA EN VIVO: Rubio testifica en Capitol Hill por primera vez desde el comienzo de la guerra con Irán

WASHINGTON (AP) – El Secretario de Estado Marco Rubio dice que es optimista sobre el potencial de una reanudación de conversaciones nucleares con Irán a pesar de que un frágil alto el fuego en la guerra parece estar cada vez más en duda.

Rubio testificará ante un subcomité de asignaciones de la Cámara a las 2 p.m. EDT. Mire en vivo en nuestro reproductor de video arriba.

Rubio dijo a los legisladores el martes en su primera comparecencia pública desde que comenzó la guerra con Irán que los iraníes han aceptado negociar puntos nucleares que anteriormente no estaban dispuestos a abordar, pero no quiso evaluar qué podrían producir esas conversaciones.

VER: Shaheen critica a Rubio por ignorar las solicitudes del Senado de información sobre Ucrania, Irán y más.

“Dijeron que estaban dispuestos a negociar aspectos de su programa nuclear que hace solo un mes, solo un año, se negaban siquiera a mencionar”, dijo Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. No entró en detalles.

Rubio testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a las 10 a.m. EDT. Vea la audiencia completa a continuación.

Sin embargo, agregó que “no es una garantía de que finalmente conducirá a un acuerdo aceptable” y que estas negociaciones se han visto dificultadas por la inestabilidad del liderazgo de Irán.

Su optimismo se enfrenta a la revelación de que Irán ha dejado de comunicarse con los mediadores después de que Israel amenazara con bombardear Beirut en su lucha contra la milicia libanesa, respaldada por Irán, Hezbollah, informaron el martes dos agencias de noticias semioficiales iraníes. El mismo día, el Departamento de Estado estaba organizando una nueva ronda de conversaciones políticas entre Israel y Líbano, ya que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se han intensificado, arrojando una ya frágil tregua a una nueva incertidumbre.

Rubio enfrentó una serie de preguntas de los legisladores sobre los esfuerzos diplomáticos frágiles o estancados de la administración Trump en todo el mundo al comenzar dos días de testimonio ante el Congreso. Se le preguntó sobre recortes de ayuda extranjera, ataques a barcos acusados de traficar drogas en América Latina y mucho más.

Rubio interrogado sobre la guerra con Irán. El exsenador republicano se sentó ante los comités de la Cámara y el Senado para presentar la solicitud de presupuesto anual del Departamento de Estado. Pero el enfoque cambió rápidamente al ya inestable alto el fuego entre Washington y Teherán, que ha sido puesto a prueba recientemente por ataques intercambiados.

Los miembros del gabinete, incluido Rubio, han defendido la decisión del presidente Donald Trump de lanzar el conflicto a pesar de las promesas a lo largo de los años de no participar en “guerras eternas” en Medio Oriente. Ese trabajo se ha complicado más por los objetivos cambiantes de Trump para el conflicto.

VER: Rubio dice que los avances en IA podrían ‘desestabilizar sociedades en todo el mundo’.

Si bien Rubio está testificando ante el Congreso por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, participó en una sesión informativa clasificada para los legisladores días después de los primeros ataques de EE. UU. e Israel. Se enfrentó a la ira de los demócratas por la falta de aprobación del Congreso, pero recibió un fuerte apoyo de la mayoría de los republicanos por tomar medidas contra uno de los adversarios más antiguos de Estados Unidos.

En los dos meses desde que comenzó la guerra, sin embargo, una pequeña pero creciente facción de republicanos se ha unido a los demócratas cuestionando el alto costo y las consecuencias económicas generales del conflicto a medida que se acercan las elecciones de mitad de período en otoño. La guerra ha reducido el tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica por la cual pasa el 20% del petróleo y gas natural comerciados del mundo en tiempos de paz, lo que ha aumentado los precios de la gasolina.

El mes pasado, el Senado aprobó por primera vez una legislación que obligaría a Trump a retirarse del conflicto después de que el senador republicano Bill Cassidy de Louisiana, recién salido de una derrota en las elecciones primarias en las que Trump respaldó a su oponente, se unió a los demócratas para impulsar su avance.

La Cámara también había programado una votación sobre una resolución de poderes de guerra, pero el liderazgo republicano impidió que llegara al pleno después de que quedó claro que el partido mayoritario no tendría los números para derrotarla.

Las acciones muestran que el partido republicano está luchando por mantener el respaldo político para el manejo de la guerra de Trump, ya que los republicanos de base están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente en el conflicto.

Después de sus apariciones el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el subcomité de asignaciones de la Cámara responsable del Departamento de Estado, Rubio regresará al Capitolio el miércoles para declarar ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y el subcomité de asignaciones del Senado equivalentes.

Rubio enfrenta protestas sobre Cuba. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también es probable que sea interrogado sobre el comportamiento escalonado de la administración Trump hacia Cuba, ya que Trump ha insinuado que el pequeño país insular podría ser el próximo objetivo de Estados Unidos después de finalizar las operaciones en Irán.

Se enfrentó a cantos de protesta de manifestantes que le instaban a “dejar de matar cubanos” cuando entró a una sala de reuniones del Senado. Los manifestantes fueron sacados rápidamente de la sala. Sus cánticos también incluían “¡Dejen vivir a Cuba!”

LEER MÁS: Informe de AP: EE. UU. recortará drásticamente el número de embajadas en África que pueden procesar visas.

A pesar de una serie de reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos, Trump y Rubio han renovado las amenazas contra el gobierno de la isla, lo que cobra mayor peso después de que la administración anunciara cargos criminales contra el ex presidente Raúl Castro. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó la acusación como un truco político que buscaba solo “justificar la locura de una agresión militar contra Cuba”.

A lo largo de su carrera legislativa y ahora como principal diplomático de Estados Unidos, Rubio ha mantenido que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional debido a sus lazos con los adversarios de Estados Unidos y que Trump tiene la intención de abordarlo.

Amiri informó desde Nueva York.