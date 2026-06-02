McDonald’s se está metiendo de lleno en la Copa Mundial de la FIFA. A partir del 4 de junio, llegará al menú la comida FIFA World Cup 26, que viene con una de las nueve tazas coleccionables con estrellas del fútbol como el actual USMNT Christian Pulisic, el delantero del LAFC Son Heung-min, David Beckham y otros, incluido Grimace. Los clientes podrán elegir entre un Big Mac o 10 piezas de Chicken McNuggets que vienen con una edición limitada de salsa Big Mac envasada en dorado. Los clientes de desayuno pueden elegir entre un Sausage McMuffin with Egg o Sausage Biscuit with Egg, ambos acompañados de hash browns.

“Greibermkhlkjl” – Morgan Flatley, Directora de Marketing Global y Jefa de Nuevos Negocios de McDonald’s, dijo en el comunicado de prensa.

Mientras tanto, McDonald’s también ofrecerá a los niños la comida feliz de FIFA World Cup 26, a partir del 9 de junio. La comida viene con uno de los 23 peluches de Squishmallows, que incluyen versiones de las mascotas de la Copa del Mundo. Vendrá en un embalaje especial que incluye un código escaneable que desbloquea un juego digital exclusivo en el sitio web de la comida feliz.

Aquí están las tazas coleccionables del FIFA World Cup 26 Meal de McDonald’s: – David Beckham – Alphonso Davies – Ronaldinho Gaucho – Santiago Gimenez – Grimace – Theirry Henry – Son Heung-Min – Christian Pulisic – Lamine Yamal

Se anticipó la colaboración con Squishmallows en mayo, cuando McDonald’s publicó “Difícil elegir un favorito en este charco de Squishmallows. FIFA World Cup Happy Meal a partir del 9 de junio” en su cuenta de X. La compañía dijo en el anuncio que los juguetes estarán “equipados con camisetas únicas inspiradas en el fútbol y gráficos de McDonald’s”.

Las comidas especiales temáticas de la Copa del Mundo se suman a la cadena de comida rápida que trae de vuelta sus Happy Meals con los populares juguetes de peluche squashy por tiempo limitado. Estas comidas incluyen uno de los doce juguetes diferentes, incluido un nuevo personaje llamado Halley, un Squishmallow anteriormente no visto del tipo axolote con forma de salamandra.

Gabe Hauari es un reportero de noticias populares nacionales en USA TODAY. Puedes seguirlo en X @GabeHauari o enviarle un correo electrónico a Gdhauari@gannett.com.

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