¿Quiénes fueron los mayores ganadores y perdedores de MLB en…

Los estadios hogar de los Dodgers de Los Ángeles y los Ángeles Angels están a solo 30 millas de distancia, pero los equipos podrían estar jugando en planetas diferentes.

Eso fue ciertamente el caso en el mes de mayo, cuando el rendimiento de Shohei Ohtani en el plato finalmente comenzó a igualar su inicio del Cy Young en el montículo para los Dodgers … mientras que los fanáticos de los Angels veían a su equipo perder 11 de 13 en un momento, incluida la barrida de los Dodgers de Ohtani en tres juegos con un marcador combinado de 31-3.

No solo en California, sino en toda la Major League Baseball, hubo grandes ganadores y perdedores el mes pasado, sin mencionar algunos números asombrosos logrados por jugadores individuales. Y, con el calendario ahora cambiado a junio, lo que vimos en las últimas cuatro semanas ha ayudado a dar forma a algunas de las historias (y enfrentamientos) en los que debemos estar atentos.

Con eso en mente, le pedimos a los expertos de ESPN MLB Jorge Castillo, Bradford Doolittle, Alden Gonzalez, Buster Olney, Jeff Passan, Jesse Rogers y David Schoenfield que analizaran lo mejor y lo peor de mayo, y a qué están ansiosos por ver en junio.

Nota de contexto: El artículo presenta la opinión de expertos de ESPN MLB sobre los equipos y jugadores destacados en mayo y las expectativas para junio en la Major League Baseball.

¿Quién (o qué) es tu mayor ganador del mes?

Passan: Los Milwaukee Brewers no solo se dispararon al primer lugar en la Central de la Liga Nacional en mayo, llevaron el mejor récord en la Major League Baseball (19-7), permitieron la menor cantidad de carreras (72) y lo hicieron mientras conectaban los menos jonrones de cualquier equipo (18). En cada uno de los tres inviernos pasados, los Brewers han intercambiado a un lanzador All-Star: Corbin Burnes, Devin Williams, Freddy Peralta. Sin embargo, entre la ascensión de Jacob Misiorowski a la discusión del Mejor Lanzador de la MLB y Kyle Harrison pasando de un proyecto fallido en San Francisco y Boston a la cuarta mejor efectividad de carreras en las Grandes Ligas entre los lanzadores con al menos 50 entradas, la máquina de lanzamientos simplemente no se detiene. En algún momento, uno pensaría, la ofensiva de Milwaukee se pondrá al día, y podría ser. No lo hizo en la NLCS del año pasado, y fue un desastre. Pero si Misiorowski y Harrison son lo que han sido, pueden sofocar alineaciones desde los Dodgers hasta los Atlanta Braves y más allá.

¿Quién (o qué) es tu mayor perdedor del mes?

Castillo: Los fanáticos de los Angels. Hay muchas bases de fanáticos decepcionadas para elegir para esta pregunta, pero los Angels tienen la racha más larga de postemporada en la MLB: no se han clasificado para los playoffs desde 2014 ni han ganado un juego de postemporada desde 2009. Los Angels de 2026 tuvieron un récord de 11-17 en mayo después de tener un récord de 9-17 en abril. Con cuatro meses restantes, tienen un récord de 23-38 con menos del 1% de probabilidades de llegar a los playoffs, según FanGraphs. Ni siquiera un año de recuperación de Mike Trout (OPS+ de 156) los está salvando. La continua racha de derrotas ha provocado cánticos de “vende al equipo” dirigidos al propietario Arte Moreno, quien antes de la temporada dijo que ganar no es una prioridad para los fanáticos. Los Dodgers vapulearon a los Angels en una serie de tres juegos en el Angel Stadium, superando a sus vecinos en Anaheim 31-3. Durante esa serie, un fanático atrapó a un zarigüeya en las gradas. No mucho está saliendo bien, y el futuro no parece más brillante. Moreno se ha negado a realizar una reconstrucción completa, dejando a los Angels con uno de los peores sistemas de granjas en el béisbol, incluso cuando están fallando a nivel de las Grandes Ligas.

¿Cuál es tu estadística más asombrosa de mayo?

Doolittle: Puedes elegir cualquier cosa que Sanchez o Misiorowski hicieron en mayo, pero déjame centrarme en el solo carrera permitida por Misiorowski en 38 entr … [The rest of the text has been omitted as it goes beyond the recommended character limit].