Después de que hombres misteriosos emergen de las alcantarillas de Nueva York, los funcionarios advierten sobre alcantarillas “extremadamente peligrosas”

Hombres misteriosos que “no traman nada bueno” han estado deambulando por el vasto sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York, y los funcionarios de la ciudad advirtieron el martes a posibles imitadores sobre los peligros que enfrentarían al explorar el traicionero subsuelo de Gotham.

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Ha habido al menos tres incursiones en alcantarillas documentadas desde el 5 de mayo en la ciudad más grande de Estados Unidos, y hasta ahora no se han reportado heridos, dijeron las autoridades.

“Entrar al sistema de alcantarillado es ilegal y extremadamente peligroso”, dijo el martes un portavoz del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad en un comunicado.

“Las alcantarillas pueden contener numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundaciones y espacios confinados. Por estas razones, el público nunca debe ingresar a una tubería, desagüe, cuenca colectora, pozo de registro o desagüe”.

Un nuevo video muestra a un grupo abriendo una tapa de alcantarilla el 5 de mayo de 2026, justo antes de las 2 am en Astoria, Queens. Entrenador de IRA

El propietario de un taller de reparación de automóviles, Aki Jakupovic, estaba trabajando a las 2 am del 5 de mayo en el vecindario Astoria de Queens, cuando hizo contacto visual con los exploradores de alcantarillas mientras bajaban.

“Sabía que no tramaban nada bueno”, dijo Jakupovic a NBC News el martes, recordando el extraño encuentro afuera de su tienda. â€œSimplemente miraron hacia arriba, miraron hacia abajo y continuaron como si yo no estuviera allÃ. Sabes, he visto muchas cosas locas en Nueva York, pero esto fue realmente extraordinario”.

Él y su personal llamaron al 911 y trasladaron los autos de los clientes, estacionados afuera, al garaje.

“No sabía si estos tipos se me acercarían para intentar empezar algo”, dijo Jakupovic.

Los agentes que respondieron le dijeron a Jakupovic que hiciera exactamente lo que hizo si veía a estos hombres pasar a la clandestinidad nuevamente: no atacar y llamar a la policía.

“El policía me dijo: ‘No actúes como Batman, como si no fueras Batman, sólo llama a la policía'”, dijo el mecánico noctámbulo. “Sí, eso es lo que hicimos”.

Ha habido al menos otras dos incursiones en las alcantarillas de la ciudad de Nueva York desde el encuentro de Jakupovic, ambas en Brooklyn la semana pasada.

La entrada no autorizada a las alcantarillas es un delito potencial, aunque no ha habido arrestos inmediatos ni evidencia de una amenaza a la salud pública, dijeron las autoridades.

Los investigadores están siguiendo su teoría principal de que el grupo está “recorriendo el sistema en busca de objetos de valor que llegan a las aguas residuales”, dijo un alto funcionario policial a NBC News el lunes.

“Necesitamos saber quiénes eran, qué estaban haciendo”, dijo el analista policial y capitán retirado de la policía de Nueva York, John Monaghan, advirtiendo también a los visitantes de las alcantarillas y sus posibles imitadores.

“Podrían electrocutarse, podrían superarse, hay líneas de gas ahí abajo, hay líneas eléctricas ahí abajo”.