Foot Locker vuelve al crecimiento pero afecta a Dicks Sporting Goods ya que las ganancias no cumplen

Foot Locker se está recuperando lentamente, pero la costosa transformación de la tienda de zapatillas de legado sigue pesando en la línea de fondo de su matriz, Dick’s Sporting Goods, ya que la compañía reportó una caída en las ganancias el miércoles.

En los tres meses que terminaron el 2 de mayo, Dick’s incurrió en $96.5 millones en cargos relacionados con la adquisición. Esto incluye $53.8 millones en costos de fusiones y adquisiciones como indemnizaciones y cierres de tiendas, y $42.7 millones para liquidar el inventario de venta.

Mientras tanto, Foot Locker logró un crecimiento de ventas comparables del 0.6%, la primera vez que la métrica aumenta desde el final del año fiscal 2024, mientras que las tiendas homónimas de Dick’s vieron un aumento en las ventas comparables del 6%, lo que llevó a una cifra combinada de crecimiento del 4.1%. En Foot Locker U.S., donde Dick’s ha centrado gran parte de su atención de transformación, las ventas comparables aumentaron un 6.4%.

Aquí te presentamos cómo le fue a la tienda de artículos deportivos en su primer trimestre fiscal en comparación con las expectativas de Wall Street, según una encuesta de analistas de LSEG: – Ganancias por acción ajustadas: $2.90 vs. $2.92 esperado – Ingresos: $5.17 mil millones vs. $5.09 mil millones esperado

Las acciones de la compañía cayeron casi un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Durante el trimestre, Dick’s tuvo un ingreso neto de $319.82 millones, o $3.54 por acción, en comparación con $264.29 millones, o $3.24 por acción, el año anterior. Ajustando por elementos como costos de adquisición y litigios, Dick’s ganó $2.90 por acción.

Las ventas aumentaron a $5.17 mil millones, aproximadamente un 63% más que los $3.17 mil millones del año anterior, a medida que agregó Foot Locker a su negocio.

En un momento en que los deportes están en el centro de la cultura, a Dick’s le está costando poco atraer clientes. Pero mantener las expectativas de rentabilidad ha resultado ser más desafiante.

Después de los resultados del primer trimestre, Dick’s ajustó su orientación para el crecimiento de ventas comparables de 2026 tanto para Dick’s como para Foot Locker. Ahora espera que el negocio de Dick’s crezca entre 2.5% y 4%, frente al 2% al 4% anterior, y anticipa que Foot Locker aumentará entre 1.5% y 3%, frente al 1% al 3% previamente.

Mientras tanto, Dick’s redujo su orientación para los ingresos y ganancias operativas consolidadas de 2026. Ahora espera que los ingresos operativos consolidados estén en un rango entre $1.69 mil millones y $1.81 mil millones, por debajo del rango anterior de $1.71 mil millones a $1.83 mil millones.

Ahora espera que las ganancias por acción de 2026 estén en un rango entre $13.27 y $14.27, por debajo de $13.70 a $14.70. Sigue anticipando que las ganancias por acción ajustadas estén en un rango entre $13.50 y $14.50, superando las expectativas en el extremo superior de $14.32 por acción, según LSEG.

Espera que las ventas netas estén entre $22.1 mil millones y $22.4 mil millones, aproximadamente en línea con las expectativas de $22.4 mil millones, según LSEG.

La compañía también aumentó su orientación para los ingresos operativos ajustados a un rango de $1.71 mil millones a $1.83 mil millones, frente a $1.68 mil millones a $1.81 mil millones anteriormente.

Desde que adquirió Foot Locker, Dick’s ha buscado aprovechar su amplia presencia de tiendas y su demografía de clientes únicos, al mismo tiempo que realiza el trabajo arduo de cerrar tiendas poco rentables, reformular el surtido y cambiar los formatos de las tiendas.

Anteriormente, inició un programa piloto de 11 tiendas llamado “Fast Break” que prueba cambios en productos y cómo se muestran en las tiendas, donde Foot Locker ve la mayoría de sus ingresos. El piloto se ha expandido a alrededor de 100 tiendas a nivel mundial y esas tiendas están viendo un crecimiento de ventas comparables de dos dígitos y mejoras considerables en el margen de mercancía.

Para cuando comience la temporada de regreso a clases, el piloto se expandirá a 250 tiendas, con más adiciones planeadas antes de la temporada de compras navideñas.

Al final del trimestre, el negocio total de Foot Locker, incluidas Champs, WSS y Kids Foot Locker, tenía 2,483 tiendas a nivel mundial.