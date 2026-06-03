Hyunrock Han de HYBE JAPÓN reflexiona sobre el crecimiento de la compañía, habla sobre las estrategias para lanzar &TEAM y más: Entrevista a los Jugadores de Poder Global de Billboard

En marzo, Billboard reveló su lista de Global Power Players 2026 en honor a los líderes que impulsan el éxito de la industria musical fuera de los Estados Unidos. Entre los nombres reconocidos este año como Power Players, Hyunrock Han, director representativo y CEO de HYBE JAPAN, fue reconocido por primera vez. Para conmemorar la ocasión, Billboard Japan se sentó con Han para conocer cómo ayudó a hacer crecer la empresa de alrededor de 20 empleados en el momento de su nombramiento a aproximadamente 300, sobre sus estrategias con &TEAM, un acto firmado con el sello que dirige (YX LABELS) y más.

¿Podrías contarnos un poco sobre tu experiencia? Pasé mi carrera en estrategia de gestión en una variedad de industrias – finanzas, manufactura, empresas comerciales – antes de unirme a Big Hit Entertainment (ahora HYBE) en 2019. En mi compañía anterior, MISUMI Group, estaba basado en Tailandia y manejaba la región de Asia cuando un amigo en común me presentó a Si-Hyuk Bang, el Presidente de la Junta Directiva de HYBE y fundador de la compañía. Su filosofía empresarial, su extraordinaria creatividad y su carácter me dejaron una profunda impresión. No tenía experiencia previa en la industria del entretenimiento, pero sentía que podía poner en práctica mi experiencia en estrategia y varios proyectos trabajando bajo su dirección, así que regresé a Corea del Sur en 2019.

Entonces, no fuiste asignado a Japón desde el principio. Inicialmente, el plan era trabajar en Corea durante unos años. Pero aproximadamente seis meses después de unirme, me pidieron que fuera a Japón. Tuve dudas al respecto, pero les dije, “La forma en que gestiono y opero basándome en mi experiencia puede diferir de las convenciones de la tradicional industria musical. En el proceso de reformar y dar forma a la organización, puede haber fricción y resistencia. Pero, pase lo que pase, necesito que confíen en mí durante tres años.” Aclaré mi determinación y decidí venir a Japón.

Luego te convertiste en Presidente de Big Hit Solutions Japan (ahora HYBE JAPAN) en 2020, cuando la empresa tenía menos de 20 empleados. Seis años más tarde, has crecido a alrededor de 300. Si alguien me pidiera hacer lo mismo otra vez, no estoy seguro de poder hacerlo. [Risas] Así de difíciles fueron esos seis años. Cuando llegué a Japón, tenía dos misiones generales. La primera era construir una organización de soluciones internas y autónomas. La segunda era desarrollar artistas japoneses originales.

[Nota de contexto: HYBE es una empresa de entretenimiento surcoreana que también opera en Japón. Se está discutiendo la expansion de la organización, incluida la creación de artistas originales japoneses.]

Cuando llegué, HYBE externalizaba prácticamente todas sus operaciones a través de asociaciones comerciales. La Compañía A manejaba la producción en vivo, la Compañía B dirigía las tiendas emergentes, la Compañía C producía mercancía, la Compañía D gestionaba el club de fans, y así sucesivamente. Pero de esa manera no se acumula ni datos ni conocimiento institucional internamente. Reestructuré todo para que nuestro propio personal pudiera manejar cada área. En mi primer año, estaba realizando entrevistas con dos o tres personas casi todos los días. No me limité a candidatos con experiencia en la industria musical y contraté especialistas en operaciones minoristas, merchandising, negocios de fidelización de clientes y más, trayendo expertos de cada campo.

Cuando tomo decisiones, siempre me baso en el sentido común, la lógica y los datos. Así que pasé más de un año organizando y conectando los diversos conjuntos de datos de clientes que nuestra empresa tenía, mirando cosas como si las personas que asistían a un espectáculo también compraban álbumes, cómo se comportaban los visitantes de las tiendas emergentes en línea, y construí una organización que impulsa su negocio sobre la base de esos datos.

Con los datos, puedes hacer un examen post-mortem preciso de si un negocio tiene éxito o falla. Esto nos permite mantener un ciclo de mejora continua (PDCA) – formando hipótesis, ejecutando y refinando nuestra estrategia. Repitiendo ese proceso es cómo hemos hecho crecer la organización.

La segunda misión – la artista original japonesa – es &TEAM. Son el primer artista localizado de HYBE desarrollado por una de sus sedes globales fuera de Corea, por lo que todo era terreno desconocido. Creo que examinamos más de 50 propiedades solo para buscar su espacio de ensayo. Desde ese trabajo inicial hasta los contratos de aprendices, construimos todo desde cero a través de discusiones entre nuestro personal.

Reunir personas de todas las industrias mientras asumes proyectos que nadie ha hecho antes debe requerir un liderazgo tremendo. ¿Qué les dices constantemente a tus empleados? Las dos cosas que siempre les digo que son importantes son la excelencia interpersonal y la capacidad para resolver problemas. La excelencia interpersonal significa la capacidad de generar empatía, atraer a otros, moverlos, unirlos y llevarlos hacia algo nuevo. Algunas personas mueven a otros a través de la pasión, otros crean empatía a través de explicaciones lógicas, otros tienen un encanto natural con el que nacieron: si hay 100 personas, hay 100 expresiones diferentes de excelencia interpersonal. Los grandes negocios no se mueven sin que las personas trabajen juntas, por lo que les digo a mis empleados que desarrollen la capacidad de hablar abiertamente entre ellos mientras llevan a otros con ellos.

¿Qué significa la capacidad de resolución de problemas? No importa cuán detalladamente planifiques, siempre suceden cosas inesperadas. Por lo tanto, la capacidad para solucionar problemas cuando surge algo es críticamente importante. Siempre me adhiero a ambos estándares y animo a todos a hacer lo mismo. A medida que HYBE JAPAN ha crecido tanto, cada unidad de negocio también puede volverse aislada, por lo que en Japón creamos una estructura llamada Estrategia de Artistas.

¿Qué papel desempeña esa estructura? Es un equipo que realiza un seguimiento de cada área del negocio: espectáculos en vivo, mercancía, lanzamientos musicales, a nivel de cada artista. Gracias a ellos, hemos podido mantener la marca de cada artista consistente y en curso.

¿Qué estrategia tomaste con &TEAM, la segunda misión que mencionaste? Cuando asumí el cargo de director de sello en junio de 2025, &TEAM había establecido “De Japón al Global” como su objetivo, pero sentí que había desafíos porque el hecho de que “&TEAM es un acto de Japón” y que “&TEAM está conquistando el escenario global desde Japón” no estaba llegando claramente al público aún. Así que primero me enfoqué en hacer que más gente conociera a &TEAM, y en convertirlos en artistas amados por todas las generaciones.

[“Go in Blind” llegó al No. 5 en la lista de ventas de singles de fin de año de Billboard Japan.] Gracias. Estoy agradecido con cada fan que los apoyó. Y para ayudar a que más personas conozcan su desafío de “De Japón al Global”, lanzamos la serie documental &TEAM 100 Days Journey “Howling out to the World”. Típicamente, las imágenes de documentales se lanzan después de una fase de actividad ha terminado, mirando atrás en lo que ocurrió detrás de escena. Pero esta serie se transmitió casi en tiempo real.

¿Entonces los fans podrían sentir que corrían junto a ellos? Sí. Había muchas cosas que no podíamos mostrar de antemano – nueva coreografía, por ejemplo – así que en la práctica resultó ser increíblemente difícil. Debutar en Corea del Sur fue un gran desafío para nosotros. Quería que los espectadores experimentaran de primera mano qué tipo de conflicto, lucha y obstáculos estaban enfrentando mientras avanzaban. Lo emitimos en televisión terrestre y en Hulu, y también lanzamos fragmentos editados en el canal oficial de YouTube de &TEAM para llegar a los fans de todo el mundo.

[Nota de contexto: &TEAM es un grupo musical japonés de HYBE JAPAN que se está expandiendo globalmente.]

Si el objetivo es la expansión global, hay un argumento para apuntar primero a América del Norte en lugar de Corea del Sur. ¿Por qué elegiste esto último? Debido a lo que llamaría la “estructura de distribución” del K-pop y la radiodifusión de televisión coreana. En Corea, cuando un programa musical se emite, las imágenes oficiales de ese programa también se comparten en YouTube. Los videos de alta calidad transmitidos por televisión pueden alcanzar casi inmediatamente a todo el mundo. Queríamos llevar las actuaciones de &TEAM al mundo entero a través de ese ecosistema, y eso nos llevó a buscar el debut en Corea. Corea tiene una riqueza concentrada de know-how para expandir la industria del K-pop al mundo. Así como BTS difundió la cultura coreana en todo el mundo, uno de nuestros objetivos es que &TEAM se convierta eventualmente en un puente, no solo a través de su música, sino conectando la cultura, la comida, el estilo de vida y las tendencias japonesas con el resto del mundo.

[Nota de contexto: K-pop es un género musical surcoreano que se ha vuelto muy popular en todo el mundo.]

Desde 2022, también has estado dirigiendo THE CITY, una iniciativa que se asocia con gobiernos locales y empresas para crear nuevas experiencias de entretenimiento. ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre el impacto económico que crean los eventos en vivo? Esto puede sonar contradictorio, pero a medida que la tecnología ha avanzado y las personas ahora pueden ver conciertos en directo por transmisión en vivo, el valor y la escasez de la experiencia offline han aumentado. Y luego, para que esa experiencia offline sea más flexible y agradable, la tecnología de TI vuelve a ser importante, lo que significa que ha surgido un ciclo. Nuestro servicio de “sello digital” para preservar recuerdos con artistas, o WEVERSE Pickup, que elimina los tiempos de espera en los puestos de mercancía en locales de conciertos, son ejemplos de ello. Al hacer un uso inteligente de estas herramientas digitales, el tiempo pasado offline se vuelve aún más significativo.

HYBE es una compañía nacida en Corea del Sur, pero la base del modelo de coexistencia de HYBE JAPAN es arraigarse firmemente en Japón y crecer a partir de ahí. Darle a la gente más cosas para disfrutar antes y después de un espectáculo también se conecta con la revitalización de la zona local, y sentíamos que era importante en términos de permitir que los fans sintieran una conexión más profunda con los artistas que aman.

Lo primero que abordamos fue un sistema de preventa de mercancía. En el pasado, comprar productos en un lugar significaba hacer cola. Pero al construir un sistema en el que los fans seleccionan los artículos y pagan por adelantado, luego vienen a recogerlos a una hora designada, ya no hay necesidad de hacer cola. El tiempo que se hubiera pasado esperando ahora se puede dedicar a experiencias emergentes, restaurantes o cualquier otra cosa.

Los espectáculos atraen no solo a personas cercanas, sino a fans que viajan desde lejos en tren de alta velocidad o avión. Para esos fans, hemos desarrollado tiendas con especialidades locales de la zona, lo que a su vez podría llevar a transeúntes a descubrir la colaboración emergente del artista y convertirse en nuevos fans. Crea beneficios promocionales mutuos para ambos lados.

[Nota de contexto: HYBE Japan está explorando nuevas formas de crear experiencias de entretenimiento en vivo y offline para los fans y construir conexiones más profundas con los artistas.]

MUSIC AWARDS JAPAN se lanzó en 2025 como una iniciativa para acelerar la exportación de contenido japonés a nivel mundial. ¿Cómo ves su desarrollo? Creo que es un premio musical verdaderamente significativo como un esfuerzo para enviar una amplia gama de artistas de Japón al mundo. La canción “Ditto” de NewJeans ganó el premio a la Mejor Canción de K-Pop en Japón el año pasado, y estoy muy agradecido de que los artistas del GRUPO DE MÚSICA DE HYBE estén recibiendo tal reconocimiento positivo. En el futuro, espero que este premio se arraigue firmemente y se convierta en una plataforma de lanzamiento central para que los artistas despeguen desde Japón hacia el mundo.

– Esta entrevista por Naoko Takashima apareció por primera vez en Billboard Japan

[Nota de contexto: Transferencia de atribución y originalidad del contenido de la entrevista.]