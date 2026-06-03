Familias en duelo, ex funcionarios discuten transparencia de las FDI

Familias en duelo, ex funcionarios militares y expertos en defensa debatieron el manejo de las investigaciones de las FDI el 7 de octubre el martes, durante un panel en la conferencia anual de la Asociación de Abogados de Israel en Eilat que se centró en la transparencia, la responsabilidad y la confianza pública en el ejército.

El panel abordó la creciente tensión en torno a las investigaciones internas del ejército sobre las fallas del 7 de octubre: la demanda de las familias de conocer qué le sucedió a sus seres queridos, la necesidad militar de preservar las evaluaciones operativas francas y el interés público más amplio en comprender cómo se desarrolló el ataque de Hamas.

Eyal Eshel, padre del sargento Roni Eshel, un observador de las FDI asesinado en la base de Nahal Oz el 7 de octubre, dijo que las familias habían enfrentado una profunda frustración por lo que describió como información faltante y respuestas incompletas por parte de la defensa.

“Nuestros estómagos están llenos: la rabia, la frustración, el dolor, el duelo que nos llevó a todos a otros lugares”, dijo Eshel. “Roni entró en el centro de comando de Nahal Oz, y desde ese momento comenzó el ocultamiento de información y los atajos”.

Eshel dijo que, en su opinión, las familias no recibieron una imagen completa del peligro al que se enfrentaban los soldados en la base.

“Nadie en el establecimiento de defensa dijo a ninguna de las familias que todo este enclave era una zona de exterminio; nos ocultaron esta información”, reveló. “Entendimos que estaban mintiéndole a estas chicas, pero también a nosotros”.

La base de Nahal Oz se ha convertido en uno de los símbolos centrales de las fallas del 7 de octubre, especialmente por las advertencias planteadas por las observadoras antes del ataque y las graves pérdidas sufridas en la base durante el asalto de Hamas.

La abogada Talik Gvili, madre del sargento mayor Ran “Rani” Gvili, un oficial de policía de Yasam asesinado luchando en Alumim el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue llevado a Gaza, dijo que acudió a las investigaciones de las FDI en busca de respuestas, pero salió sin convencerse. El cuerpo de Gvili fue recuperado en enero.

“No solo soy madre, también soy ciudadana que creció toda su vida con la creencia de que tenemos el ejército más fuerte del mundo”, dijo. “Pero aparentemente en algún momento, se desarrolló un proceso laxo entre los oficiales o el mando del ejército, en lugar de dar fuerza a quienes van a defender. Se convirtió en una cultura de ‘¿cuándo nos vamos a casa?'”.

Gvili dijo que la cantidad de fallas el 7 de octubre la dejó luchando por entender cómo todas pudieron ocurrir al mismo tiempo.

“Hubo una gran secuencia de fallas ese día”, dijo. “Escuché que la valla estaba abierta, que irrumpieron en tantos lugares y que no había satélites que vieran lo que estaba sucediendo”.

Con respecto a las investigaciones sobre la muerte de su hijo, Gvili dijo: “Fui a las investigaciones sobre Rani, y simplemente me marearon. Estoy parada allí diciéndoles: no les creo. Y si no corrigen esta investigación, iré a la prensa”.

Ella dijo que no creía que se pudiera esperar que el ejército se responsabilizara completamente desde adentro.

“Somos ingenuos si pensamos que alguien dentro del ejército vendrá y dirá ‘Fracasé’. No sucederá”, dijo. “Somos ingenuos si pensamos que alguien dentro del ejército dirá ‘Me equivoqué’. No sucederá”.

La crítica de las FDI puede debilitar al ejército, dice un investigador

El brigadier general (retirado) Guy Hazut, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y jefe del sistema de aprendizaje operativo de las fuerzas terrestres durante la guerra, reconoció la magnitud de la falla, pero advirtió contra la crítica que dijo podría debilitar al ejército en lugar de repararlo.

“La motivación de algunos críticos de las FDI es peligrosa”, dijo Hazut. “No vienen a reparar, vienen a destruir. Sus motivos son odio, venganza y el deseo de que toda la responsabilidad recaiga en el ejército. En mi opinión, estas son personas peligrosas, porque si desmantelan a las FDI, no tenemos nada más”.

Hazut describió el 7 de octubre como “la mayor falla en la historia del sionismo”, pero dijo que el discurso público también debería reconocer el papel continuo de las FDI como la institución central responsable de la seguridad de Israel.

“El problema central es la cultura organizativa”, dijo. “Las FDI carecen de una cultura en la que las personas digan lo que realmente piensan. La valentía de expresar una opinión y la capacidad de mantener una verdadera cultura de investigación se han dañado a lo largo de los años. Mientras esta cultura no cambie, seguiremos teniendo problemas”.