Holanda ocupó el primer lugar en el grupo de levantamiento de pesas

CHOCTAW, Okla. – Gracelyn Holland, ciudadana de la nación Cherokee, se ha llevado a casa varios premios de primer lugar durante la temporada de levantamiento de pesas de este año y actualmente ocupa el primer lugar en su categoría.

Hace sentadillas con 314,1 libras, pesa 148,8 libras en banco y levanta peso muerto con 319,6 libras para un total de 782,6 libras.

Inicialmente, Holland no planeaba dedicarse al levantamiento de pesas, pero descubrió su amor por el deporte después de una confusión con su horario escolar.

“(Probé) el levantamiento de pesas como materia optativa en la (escuela) secundaria después de que accidentalmente me pusieron en ello y realmente lo disfruté. Lo disfruté tanto que un día me rompí el brazo mientras estaba en cuclillas en clase y de alguna manera eso me impulsó a querer hacerlo mejor”, dijo.

Fue animadora antes del levantamiento de pesas, lo que fortaleció su ética de trabajo y la preparó para este deporte físicamente exigente.

â€œEl aÃ±o pasado decidÃ que querÃa centrarme por completo en el levantamiento de pesas y dejar de animarme despuÃ©s de hacerlo durante nueve aÃ±os. El levantamiento de pesas es algo que he llegado a amar en los últimos tres años”, dijo.

Su dedicación al deporte dio sus frutos al concluir su segundo año. Se llevó a casa la medalla de primer lugar en las regionales el 24 de febrero y en la competencia estatal el 2 de marzo recibió el premio al Mejor Levantador.

Tras los logros de este año, Holanda está ansiosa por saber lo que le deparará la próxima temporada.

“Tengo muchas ganas de crecer como atleta y lograr mayores cifras que el año pasado”, dijo.

Este verano, compitió en los Raw Nationals de USA Powerlifting (USAPL) el 12 de junio en Chicago y se llevó a casa otra medalla de primer lugar para agregar a su colección. Holland disfruta de las competencias más importantes, ya que le brindan un mayor retador y más oponentes.

“Creo que es divertido competir a nivel nacional porque es más competitivo”, dijo.

Además de sus logros en el gimnasio, es una estudiante dedicada en el aula. El joven de 17 años ha mantenido un GPA de 4.0 mientras equilibra la escuela y los deportes.

â€”Siento que mientras estés al tanto de todo, será fácil equilibrar ambas cosas. En todo caso, la escuela me permite mantener un buen horario”, dijo.

Está agradecida por el apoyo y el aliento de sus padres, Courtney Estep y Edward Holland, y todo lo que han hecho para ayudarla a tener éxito esta temporada.