Lendeborg supera a Boozer; los Dubs ganan el título de Vegas

LAS VEGAS – Yaxel Lendeborg ganó su segundo anillo en cuatro meses el domingo, llevando a los Golden State Warriors a derrotar a los Memphis Grizzlies 94-90 en el partido por el campeonato de la liga de verano de la NBA en el Thomas & Mack Center de la UNLV.

Lendeborg, quien fue una estrella del equipo campeón de la NCAA de la Universidad de Michigan la temporada pasada, terminó con 21 puntos y 10 rebotes para vencer a Cameron Boozer en un intenso enfrentamiento entre selecciones de lotería del 2026. Se convierte en el segundo jugador en ganar un campeonato de la NCAA de División I y un título de la liga de verano de Vegas en el mismo año, después de Davion Mitchell.

“Al unirme a este programa, solo quería demostrar que soy un ganador”, dijo Lendeborg, la 11ª selección en el draft del mes pasado. “Haciendo cosas como estas – no importa las estadísticas y solo importa el resultado. Seguiré llevando eso a la próxima temporada con los Warriors más grandes… En Michigan, jugamos como equipo. Aquí, jugamos como equipo. Eso es lo que gana juegos y campeonatos.”

Los Warriors (5-1) capturaron su segundo campeonato de la liga de verano, uniéndose a los Sacramento Kings y Portland Trail Blazers como los únicos equipos en ganar el evento varias veces desde su inicio en 2013. Golden State emergió triunfante en un partido reñido en el que el marcador estaba empatado al medio tiempo.

Boozer, la selección número 3 proveniente de Duke, lideró a los Grizzlies con 19 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. Anotó un triple al final del tercer cuarto para darle a Memphis su primera ventaja de dos dígitos. Pero Lendeborg respondió en el momento crítico, anotando tres canastas rápidamente para liderar la remontada de los Warriors en el último cuarto.

A pesar de la derrota en el partido por el título, Boozer llevó a los Grizzlies a un récord de 4-2 durante una impresionante carrera en la liga de verano. El delantero de 19 años está en posición de ser el rostro de un movimiento juvenil de los Grizzlies después de que el equipo intercambiara a los All-Stars Ja Morant y Jaren Jackson Jr. en acuerdos separados.

La victoria de Golden State proporcionó una dosis de venganza para Lendeborg, cuyos Wolverines perdieron un partido de alto perfil contra los Blue Devils de Boozer en febrero.

Mientras que los Warriors utilizaron al jugador de 6 pies y 9 pulgadas Lendeborg como un alero todoterreno y anotador principal en la liga de verano, se espera que sirva como un jugador complementario para las estrellas veteranas Stephen Curry y Jimmy Butler III.

El entrenador de la liga de verano de los Warriors, Khalid Robinson, dijo que la versatilidad y la energía de Lendeborg lo hacen ideal para ese papel.

“[Encaja debido a] su conjunto de habilidades, su perfil físico, su tamaño para su posición y su espíritu competitivo”, dijo Robinson. “Lo viste esta noche: estábamos en un agujero, y ese espíritu competitivo se activó. Yaxel dijo, ‘Vamos a por ello’.”