La guerra de Irán podría estar encaminada hacia un limbo a largo plazo

El presidente Trump estuvo en una llamada de conferencia a fines del mes pasado desde la Sala de Situación con líderes de todo Medio Oriente y Asia Meridional para presentar un acuerdo que creía estar al alcance para poner fin al conflicto en Irán. Trump pidió su apoyo en una votación nominal, pasando uno por uno por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania, Bahréin y Pakistán. Todos respondieron de manera afirmativa. El tono de Trump, según funcionarios informados sobre la conversación, sugería que creía que cada país le debía algo por enfrentar a Irán. Y quería su aprobación individual para poder afirmar una iniciativa conjunta para contener al régimen.

Pero luego Trump buscó algo más grande: Propuso vincular las negociaciones con Irán a una gran expansión de los Acuerdos de Abraham, los acuerdos mediados por Estados Unidos que normalizan las relaciones entre Israel y algunos de sus vecinos y que Trump considera un logro distintivo en política exterior. Sugirió que los países que aún no se habían unido a los Acuerdos de Abraham se sumaran, pero recibió una respuesta tibia.

Un funcionario de EE.UU., quien como otros habló bajo condición de anonimato para discutir esfuerzos diplomáticos sensibles, nos dijo que un líder intervino para decir que era una sugerencia interesante; funcionarios extranjeros describieron un incómodo silencio. Varias veces durante la llamada de 90 minutos, Trump tuvo que interrumpir: “¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien aquí?”

La incomodidad de la conversación, cuyos detalles no se habían informado previamente, encapsula lo que ha salido mal en las aproximadamente ocho semanas desde que Estados Unidos e Irán entraron en un alto el fuego tentativo diseñado para permitir negociaciones para un acuerdo a largo plazo. Ese acuerdo ha permanecido fuera de alcance, a pesar de las indicaciones repetidas de que estaba casi hecho, a través de una combinación de escepticismo mutuo, incentivos diferentes, la variedad de problemas por resolver y la determinación de Trump de forzar una gran transformación regional.

Críticos de la decisión de Trump de ir a la guerra sostienen que su impulso por ser grande oculta la debilidad de su posición negociadora a pesar de la dominación militar de Estados Unidos. Washington y Tel Aviv atacaron unos 15.000 objetivos en las primeras dos semanas en Irán y mataron a docenas de los principales líderes de Irán. “Operación Furia Épica” -a algunos no les gustó, a otros sí- fue muy exitosa en lograr sus objetivos militares, que fue reducir dramáticamente la base industrial de defensa de Irán”, dijo ayer el secretario de Estado Marco Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ofreciendo otra versión de por qué Estados Unidos fue a la guerra.

Pero Teherán ha tenido éxito simplemente sobreviviendo al ataque y ha ganado poder tomando control del Estrecho de Ormuz. Como resultado, Trump no ha podido convertir el éxito táctico en el campo de batalla en ningún logro diplomático o político duradero. Ninguna de sus metas de guerra originales se ha cumplido, y la presión para llegar a un acuerdo ahora es posiblemente mayor para Trump que para Irán, dado la amplia impopularidad de la guerra en Estados Unidos y las elecciones de medio término que se acercan.

Israel, por otro lado, ha sido reacia a abandonar su guerra en Líbano -como exige Irán- porque Tel Aviv ve la oportunidad de golpear a Hezbollah, el aliado de Irán, al igual que las fuerzas israelíes han hecho con Hamás en Gaza. Las acciones de Israel también han hecho que sea poco probable una expansión de los Acuerdos de Abraham. El mismo día que habló con el grupo de líderes, Trump mantuvo una llamada de seguimiento con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, para impulsar su propuesta. MBS, como se le conoce, enfatizó que estaba abierto a la idea de normalización con Israel si la formación de un estado palestino está sobre la mesa, dijeron funcionarios de EE.UU.

Cada intento de sellar un acuerdo ha ampliado la lista de problemas o ha creado nuevas complicaciones que impiden el progreso. Lo que comenzó como una negociación estrecha para poner fin al conflicto se ha convertido en un saco de objetivos: limitar el programa nuclear de Irán y destruir su uranio altamente enriquecido, reabrir el envío a través del estrecho, lograr un duradero alto al fuego en Líbano, tranquilizar a las monarquías del Golfo Pérsico de que pueden contar con la protección de EE.UU. y, si es posible, remodelar el mapa político de Medio Oriente a través de nuevas alianzas con Israel.

El resultado probable no es otra “guerra eterna” del tipo que Trump ha condenado repetidamente, sino un “limbo eterno”, donde todas las partes involucradas tienen suficiente incentivo para permanecer en la mesa pero no lo suficiente como para hacer compromisos vinculantes. Incluso si se alcanza un pacto a corto plazo que permita que parte del envío comercial se mueva nuevamente, aliviando la escasez mundial de energía, la lista de problemas no resueltos que se trasladan al siguiente período de negociación de 60 días parece tan compleja que la cláusula propuesta más relevante podría ser la que permita la extensión indefinida de las conversaciones, después de su período inicial de dos meses, en incrementos de 60 días.

Incluso intentar evaluar dónde está parada la situación ha sido difícil, dada la tendencia tanto de Washington como de Irán a decir una cosa en público y otra en privado. O a decir cosas contradictorias en público.

A fines de la semana pasada, los reporteros en la Casa Blanca apenas vieron al presidente. Su agenda pública estaba llena de informes de inteligencia, reuniones de política y la categoría general conocida como “Tiempo Ejecutivo”. Tras bastidores, los funcionarios de la administración estaban señalando que un avance estaba a la vista. Se decía que un acuerdo tentativo estaba listo y que lo único que faltaba, sugerían, era el visto bueno de Trump. El viernes, Trump dijo en Truth Social que se dirigía a la Sala de Situación para tomar una “determinación final”. Pero no hubo anuncio, no hubo decisión, no hubo acuerdo. Luego, más de 48 horas después, poco después de la 1 a. m. del lunes, Trump escribió: “Irán realmente quiere hacer un trato, y será bueno para EE.UU. y aquellos que están con nosotros”. Luego reprendió a aquellos que le urgían a avanzar más rápido, más lento, ir a la guerra o evitarla por completo.

“Simplemente siéntense y relájense”, concluyó. “¡Todo saldrá bien al final -¡Siempre lo hace!”

Los funcionarios de la administración comenzaron a avanzar por lo que esperaban ser un corto camino para poner fin al conflicto a mediados de abril. El Enviado Especial Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente que no tiene un papel formal en la administración, viajaron junto al Vicepresidente Vance a Islamabad, donde funcionarios paquistaníes facilitaron conversaciones indirectas entre EE.UU. e Irán. Las discusiones se extendieron durante casi un día. Pero produjeron poco en términos de resultados concretos, con Vance describiendo a los reporteros las “malas noticias” cuando finalmente salió. Funcionarios de EE.UU. involucrados en las conversaciones caracterizaron las reuniones como productivas. Privadamente, los participantes reconocieron que los obstáculos eran significativos. Pero ambas partes acordaron seguir conversando.

Una segunda ronda de conversaciones estaba programada para más tarde ese mes. Se esperaba que participara el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. El equipo de Vance había preparado el viaje. Los reporteros ya estaban reunidos en la Base Conjunta Andrews esperando partir. En el último minuto, Trump canceló todo, diciéndoles a sus asesores que la administración no tenía prisa, según funcionarios familiarizados con la decisión. También se quejó de viajar sin garantías. “No vamos a viajar 15, 16 horas para tener una reunión con personas de las que nadie nunca ha oído hablar”, dijo Trump a los reporteros. “Demasiado viaje”.

La cancelación sorprendió a intermediarios en la región que creían que las negociaciones estaban ganando impulso. Trump presentó su cambio de opinión como un logro. “Cuando quieran, pueden llamarme”, dijo a los reporteros. “Tenemos todas las cartas. Ganamos todo”.

Dentro de la Casa Blanca, Trump oscilaba entre la impaciencia y la autoconfianza teatral. Repitió a los asesores en varias ocasiones que quería un acuerdo más grande que el acuerdo nuclear de 2015 del presidente Obama y más amplio que la ronda inicial de los Acuerdos de Abraham. También dejó claro que no quería ser responsable del fracaso de las negociaciones. A medida que el proceso se alargaba, los impulsos competidores lo arrastraban en direcciones diferentes.

Quería que el conflicto terminara. Pero se había irritado por las comparaciones entre el marco emergente y el acuerdo de la era de Obama, que establecía restricciones y límites temporales en el programa de desarrollo nuclear de Irán. Funcionarios de la administración dijeron que Trump se quejó repetidamente de que los críticos estaban llamando al acuerdo preliminar de su equipo una versión más débil del Plan de Acción Integral Conjunto, que él había estado atacando durante años y que había desechado en su primer mandato.

Trump quería una forma de argumentar que Irán había aceptado términos de él que Obama nunca logró extraer, nos dijeron los asistentes. Una respuesta potencial era eliminar el stock de uranio enriquecido de Irán. Trump rechazó las opciones militares para apoderarse o destruir el material como innecesariamente arriesgadas, según funcionarios familiarizados con las conversaciones. En su lugar, los negociadores exploraron arreglos en los que Irán transferiría el uranio a EE.UU. o a un tercer país aceptable, nos dijeron los asistentes. Pero esa idea también se estancó.

Al mismo tiempo, Trump se mostró escéptico ante los llamados de Irán a un alivio de las sanciones internacionales que podrían generar una inyección financiera para Teherán. Durante mucho tiempo, Trump se ha quejado de los “palets de dinero”, según los asesores, una referencia a los $1,7 mil millones que fluyeron hacia Irán después del pacto de 2015. Rubio dijo al comité del Senado ayer que Irán tenía que deshacerse del uranio enriquecido y que el movimiento no llevaría a un alivio de sanciones para Irán ni a ningún otro incentivo financiero.

Pero la clave, dijo Rubio, era la necesidad de reabrir el Estrecho de Ormuz. Eso, al igual que todo lo demás involucrado en las conversaciones, es más difícil de lo que parece. Para restaurar suficiente seguridad y confianza para que el envío regrese a los niveles previos a la guerra -alrededor de 135 barcos al día- se requeriría un esfuerzo importante por parte de la Marina de los EE.UU., quizás junto con otras naciones, para despejar las minas colocadas por Irán. Los transportistas también necesitan sentirse seguros de que los drones, misiles y lanchas rápidas iraníes no los amenazarán. Solo si esas cosas suceden, y la Marina de los EE.UU. levanta su bloqueo, las compañías de seguros reducirían sus tasas de tránsito.

Las garantías de Trump de que todo terminaría eventualmente “bien” sonaban familiares para algunos de sus aliados. El presidente usó términos similares en llamadas privadas para calmar a aliados, incluidos Steve Bannon y Tucker Carlson, antes de lanzar la guerra en febrero, según personas familiarizadas con las conversaciones. En ese momento, algunos de sus seguidores le instaron a no proceder. Trump, animado por la relativa facilidad de derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro y convencido de que Irán se rendiría rápidamente, predijo que el conflicto terminaría en semanas. En cambio, más de tres meses después, el conflicto sigue sin resolverse.

Eso explica la impaciencia de Trump. Dijo a CNBC esta semana que las conversaciones con Irán empezaban a ser “muy aburridas”. (En marzo, dijo de la guerra: “No me aburro. No hay nada aburrido en esto”). Privadamente, Trump se ha mostrado ansioso por pasar a otras prioridades, incluyendo someter a Cuba, mientras reconoce que los precios más altos de la energía generados por el conflicto con Irán están creando dolores de cabeza políticos en casa, según personas familiarizadas con su pensamiento. Aun así, Trump sigue determinado a asegurar un acuerdo que pueda retratar como una victoria que deja un legado.

A finales del mes pasado, los funcionarios de la administración creían que estaban cerca de un acuerdo que marcaría el inicio del primer período de negociación de 60 días. Irán renunciaría a su stock de uranio altamente enriquecido. El alivio de las sanciones llegaría gradualmente. El envío comercial a través del Estrecho de Ormuz se reabriría en fases.

Mientras tanto, el conflicto ha seguido latente. El Comando Central de EE. UU. lanzó nuevos ataques contra sitios de misiles y activos navales iraníes cerca del Golfo, citando la necesidad de autodefensa. Los funcionarios iraníes acusaron públicamente a Washington de negociar de mala fe y lanzaron sus propios misiles contra las fuerzas estadounidenses en Kuwait; los misiles fueron interceptados. Anoche, ambas partes realizaron nuevos ataques.

El lunes, Irán dijo que se retiraba de las negociaciones, citando la campaña de Israel en Líbano. Inicialmente, Trump parecía indiferente, diciéndole a un reportero de CNBC que no le importaba y que probablemente era mejor que las dos partes ya no estuvieran hablando. Más tarde ese mismo día, dijo en Truth Social: “las conversaciones están continuando, a un ritmo acelerado”. Trump también habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien había mostrado poca inclinación para hacer una pausa en Líbano. Ha pasado décadas buscando una campaña conjunta de Estados Unidos e Israel para combatir las amenazas de Teherán, incluidas las milicias regionales aliadas del régimen.

En Truth Social, Trump dijo que su conversación fue “muy productiva” y que Netanyahu acordó no enviar tropas israelíes a Beirut, la capital libanesa, y ordenar a cualquier tropa que se dirigiera allí a retroceder. Pero la llamada fue conflictiva, informó Axios, con Trump afirmando a Netanyahu: “Te estoy salvando el trasero”, y llamándolo “malditamente loco”.

Rubio dijo a los legisladores ayer que Irán estaba saboteando intencionalmente las conversaciones para evitar que Líbano llegara a un acuerdo separado. “Lo que Irán quiere hacer es mezclarlo todo. Hay un gobierno en Líbano, y con ellos tratamos. Hezbollah no es su equivalente”, dijo. Irán y Hezbollah, argumentó Rubio, están tratando de bloquear un acuerdo independiente con el gobierno libanés que podría debilitar la influencia de Teherán allí.

A medida que Trump se adentra en el verano, con eventos planeados para el 250 aniversario de América y la Copa del Mundo, es difícil verlo dedicando más tiempo del que dedica ahora a sacar a Estados Unidos de la guerra que empezó a finales de febrero. Puede que esté contento simplemente con esperar en lugar de hacer un acuerdo que invite comparaciones desfavorables con uno que ya existía, y que no implicaba el costo de 13 miembros del servicio de EE.UU. y al menos 1,700 civiles iraníes, decenas de miles de millones de dólares, la disminución de las reservas de municiones de EE.UU. y una crisis energética global.