S.S. Rajamouli marca el cumpleaños de Priyanka Chopra Jonas con nuevas imágenes de Varanasi

Dos imágenes de personajes de Priyanka Chopra Jonas de la película “Varanasi” de S.S. Rajamouli fueron lanzadas el sábado para celebrar el cumpleaños de la actriz.

“Varanasi” abarca miles de años y recorre múltiples continentes, con ubicaciones que van desde la Antártida hasta África y la ciudad india titular. Mahesh Babu interpreta los dos roles del protagonista Rudhra y del dios hindú Rama, Priyanka Chopra Jonas interpreta a un personaje llamado Mandakini y el principal antagonista Kumbha es interpretado por Prithviraj Sukumaran.

El personaje de Mandakini requería cualidades específicas que Rajamouli cree que Chopra Jonas posee de manera única. “Puede ser una chica realmente fuerte y también tiene que ser muy vulnerable. [Hay] muy pocos actores que pueden hacer ambas cosas en el mismo personaje”, le había dicho a Variety. “Hizo un trabajo fantástico, y estoy muy feliz de tenerla a bordo”.

La película marca el regreso de Chopra Jonas al cine indio después de una serie de proyectos en Hollywood, incluidos “Citadel” y “The Matrix Resurrections”. Ha descrito la producción como definitoria en su carrera. “Si había alguna forma de regresar al cine indio, sería con la película india más grande que se está haciendo, y esa empresa es esta película”, dice. “Creo que la visión del señor es única en este país o en el extranjero. Su cohorte, si puedo decirlo así, son los Spielbergs del mundo, los Nolans del mundo, los Finchers del mundo”.

“Varanasi” es la continuación de Rajamouli después de la película ganadora del Oscar “RRR”. MM Keeravani, quien ganó el Oscar por la canción de “RRR” llamada “Naatu Naatu”, regresa para componer la banda sonora de la nueva película.

“Varanasi” se estrena en cines de todo el mundo el 7 de abril de 2027.