Reseña de Mexodus: El Ferrocarril Subterráneo se dirige al sur hacia México en un musical de Pasadena Playhouse que se siente tan animado como un Hamilton de dos hombres.

En el mundo del teatro, nadie exactamente equipara el número de retratos en una página de Playbill con la satisfacción final que brinda un espectáculo en el escenario. Aun así, surge una pregunta: ¿Cuántas personas se pueden tener en un musical y generar la misma cantidad de energía que una producción completa?

No es una pregunta teórica. Una respuesta nos llega con el musical que se presenta actualmente en el Pasadena Playhouse, “Mexodus”, un espectáculo que puede sentirse como si tuviera 20 intérpretes mientras fluyes con entusiasmo y olvidas hacer las cuentas. La obra cuenta con Brian Quijada y Nygel D. Robinson como escritores y estrellas, dos amigos que deberían poder escribir sus propias entradas por algún tiempo, basándonos en esto, al menos hasta donde cualquiera en el teatro pueda, como actores y/o compositores. ¡Vaya, si alguno de ellos decidiera ser realmente minimalista después de esto y hacer un espectáculo unipersonal, estaría entre los primeros de la fila!

Pero en “Mexodus”, se necesitan dos para bailar, o para colaborar en una mezcla de estilos musicales, con los sabores complementarios de hip-hop y baladas tradicionales de Tex-Mex en la lista. Se siente mucho como un descendiente de “Hamilton”, ya que es una obra de época ambientada en un siglo mucho antes que el nuestro con una considerable cantidad de rap desde el principio. Esa es una anacronismo que podrías disfrutar o incluso sentirte emocionado, aunque esperes que no todo el espectáculo se desarrolle en ese estilo. Por supuesto que no lo hace. Parte de lo que le da a “Mexodus” tanta energía es lo expertos que resultan ser Quijada y Robinson como escritores y cantantes en una sorprendente cantidad de géneros que se expanden a lo largo del espectáculo de manera bellamente proporcional al número de intérpretes en escena.

Dos cosas que debes saber de entrada: Uno, “Mexodus” es un buen momento en el teatro. Y, dos, es una historia sobre la esclavitud. Si estos dos factores clave parecen que podrían cancelarse mutuamente, no serás el primero en preguntarte cómo una narrativa derivada de la mayor vergüenza de los Estados Unidos, ambientada en los días previos a la emancipación, puede reconciliarse con el entretenimiento reconfortante. Hay una respuesta fácil para eso: La mayor parte de la acción ocurre al sur de la frontera, después de que el esclavizado Henry (Robinson) ha logrado escapar a México, donde encuentra un benévolo benefactor en un ranchero, Carlos (Quijada). Los horrores de lo que Henry ha dejado atrás, y a lo cual fácilmente podría regresar, apenas se pasan por alto. Pero en última instancia, es una historia sobre la relación a veces tentativa, a veces sólida, entre personas negras y pardas, aparentemente en la década de 1860, pero por extensión histórica los años 2020 también.

La pregunta está planteada: ¿Pueden los latinos y negros formar una unión más perfecta mientras ambos lidian, con diferentes grados de peligrosidad, con el Estados Unidos blanco? Al explorar este acercamiento entre dos culturas norteamericanas marginadas (por decir lo menos), “Mexodus” finalmente llega a un punto no solo de optimismo cauteloso, sino de una buena razón para celebrar con un espectáculo de teatro musical.

Antes de que la narrativa comience en serio, la obra arranca con una buena dosis de interacción directa con el público, mientras Quijada y Robinson saludan a la audiencia y explican las reglas sobre cómo toda la música se creará en la hora y media sin intermedio que seguirá. Se formará un sonido vocal e instrumental completo a través de bucles, lo cual no requerirá mucha explicación para quienes saben algo sobre las presentaciones en vivo de, por ejemplo, Ed Sheeran. (Incluso Ariana Grande tiene un ejercicio de bucle en su gira actual). Para una audiencia de teatro menos versada en pop, que podría requerir más contexto sobre la estrategia, implica que Robinson y/o Quijada cantarán una parte de fondo, o tocarán un ritmo de batería o un riff de guitarra acústica, y luego se superpondrán y mezclarán estos fragments, con el uso de un plato giratorio o un pedal o una perilla o un asistente fuera de escena. Hay un efecto mágico impresionante cuando uno o dos hombres son capaces de convertirse rápidamente en una banda de música, o en un coro fuera de Broadway. Pero para crédito del dúo, hay al menos tanta afinidad cuando no están usando estos efectos y nos sorprenden con, por ejemplo, un inesperado dúo de guitarra española. Probablemente hay una versión de este espectáculo que estos dos podrían realizar sin ninguna tecnología de bucles; sería interesante ver y escuchar si intentan hacer un “Mexodus Acústico”. Pero probablemente nadie en la audiencia les reprochará su habilidad para crear un sonido completo y un pulso intenso para cuando una bola de espejos se ilumina en el escenario derecho.

“Mexasodus” pretende ser una lección de historia, sin volverse demasiado pedante. En su modo de narrador, Quijada y Robinson ofrecen una estadística que estima que entre 4,000 y 10,000 personas esclavizadas lograron escapar a la libertad a través de un menos conocido Ferrocarril Subterráneo que se dirigía hacia el sur en lugar de hacia el norte. Una vez que la historia comienza, no interrumpen con demasiados hechos más. Pero cada uno de los dos protagonistas tiene una especie de pausa en la acción en la que relatan lo que parece ser un recuerdo autobiográfico de la interacción previa en sus vidas con “el otro” – no el otro blanco, sino con negros, en el caso de Quijada, y latinos, en el de Robinson. Es fácil imaginar a un director menos sensible que David Mendizábal tratando de convencer a los escritores-actores de que el espectáculo no necesita estos dos momentos atípicos. Pero estas anécdotas sirven como hermosos toques para recordarle a la audiencia que el desenlace relativamente feliz de la historia ficticio-histórica no pretende sugerir que las poblaciones negra y parda estuvieron exactamente en perfecta alineación desde mediados de la década de 1860. Robinson y Quijada conforman un equipo de ensueño perfecto, que te hace querer creer que todos a quienes representan en la vida real son tan afines como resultan ser sus personajes. Estas reflexiones personales ayudan a arraigar el espectáculo en la inevitable realización de que las tensiones están presentes en todas partes… aún.

Pero vienes a “Mexodus” para elevarte, no para estrellarte de regreso a la tierra. Es un espectáculo donde los temas de la melanina se encuentran con la melatonina, y si eso suena un poco forzado, es porque no has visto la facilidad con la que los estilos de escritura y actuación de Quijada y Robinson se unen aquí.

Puede ayudar que Los Ángeles esté recibiendo este espectáculo tan fresco del calor y la humedad de Nueva York como lo hacen las producciones teatrales. Quijada y Robinson inicialmente lo presentaron en una temporada extendida en el Minetta Lane Theatre de Nueva York en 2025, luego lo revivieron rápidamente para un compromiso adicional en el Daryl Roth Theatre que culminó el 14 de junio, con la ciudad de Nueva York tan encantada como para otorgar al espectáculo cuatro premios Lucille Lortel, cuatro premios Outer Critics Circle, tres premios Drama Desk, un premio Off Broadway Alliance y un premio Drama League. Después de todo eso, apenas tuvieron tiempo de tomar un vuelo transcontinental antes de retomar las cosas en Pasadena, cuyo Playhouse apenas tuvo tiempo de despedir su aclamado renacimiento de “Brigadoon” a tiempo de dar paso a este musical de dos hombres. Es como si Pasadena acaba de recibir un gran envío de adrenalina, en otras palabras.

Y casi independientemente de los méritos del espectáculo en sí (pero no del todo), vale la pena verlo incluso si solo eres fanático de actores hambrientos y talentosos que van más allá en su trabajo, un trabajo de ultra alta calidad, para ellos mismos. Ahora, aquí tienes a dos chicos que saben cómo construir, si no precisamente un Ferrocarril Subterráneo real, al menos una funicular fenomenal.

“Mexodus” continúa en el Pasadena Playhouse hasta el 2 de agosto. Puedes encontrar información sobre boletos en PasadenaPlayhouse.org.