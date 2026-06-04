Billboard se expande en Asia con Billboard India

Billboard ya está disponible en India, la nación más poblada del mundo.

Lanzado en asociación con Other Side Ventures Pvt. Ltd. y con sede en Mumbai, Billboard India marca un nuevo capítulo en la forma en que la música india se documenta y celebra a nivel mundial.

El nuevo título será familiar para los lectores de la emblemática Billboard, que combina una amplia gama de contenido editorial multimedia con listas, premios musicales y más, con un toque doméstico para reflejar la diversidad de las vibrantes comunidades musicales de la India.

“India ya es uno de los mercados musicales más grandes del mundo en volumen”, comenta Priyanka Khimani, asesora de medios y fuerza impulsora detrás de Other Side Ventures. “Nuestra historia de crecimiento no proviene de una ciudad o un idioma en particular. Viene de cada rincón de este país”.

[Contexto: Lanzamiento de Billboard India en colaboración con Other Side Ventures Pvt. Ltd.] [Verificación de datos: Comentario sobre la importancia del mercado musical de India]

El legendario compositor Ilaiyaraaja es la primera estrella de portada de Billboard India. El ícono de la música de pantalla autóctona ha compuesto bandas sonoras para 1,500 películas, y este año celebra su 50º año en la música.

“No podría haber habido un nombre más superlativo para lanzar nuestra primera portada que Ilaiyaraaja”, añade Khimani. “Su legado, cuerpo de trabajo y superioridad musical hablan por sí mismos. Fue un privilegio poder capturarlo mientras celebra un hito importante en su carrera”.

[Contexto: Ilaiyaraaja en la portada de la primera edición de Billboard India] [Verificación de datos: Comentario sobre la importancia de Ilaiyaraaja en la música india]

Una nación culturalmente rica, India es hogar de Bollywood, una industria cinematográfica que crea estrellas que brillan a nivel mundial. Su población de 1.4 mil millones de habitantes es mayoritariamente joven y muchos están conectados a las industrias de la música y el cine del país.

[Contexto: Bollywood y la industria del cine en India] [Verificación de datos: Estadísticas demográficas de India]

Se espera un auge en el futuro. Las colecciones de creadores nacionales aumentaron aproximadamente a US$75 millones en 2024, representando un aumento del 42% interanual, según datos publicados por CISAC, lo que convierte a India en el 15º mercado musical grabado más grande del mundo, según informa la IFPI.

[Contexto: Crecimiento del mercado musical en India] [Verificación de datos: Estadísticas de la IFPI sobre el mercado musical en India]

El nuevo portal no escasea de contenido por explorar. Billboard India capturará desde la dominación de las bandas sonoras de películas, hasta el explosivo ascenso de artistas independientes, y será la “voz definitiva” de los artistas indios en todos los idiomas, incluidos hindi, punjabi, tamil, telugu y más.

[Contexto: Contenido y enfoque de Billboard India] [Verificación de datos: Cobertura de géneros musicales en Billboard India]

Su equipo de liderazgo está encabezado por Preeti Nayyar, quien es nombrada directora de operaciones, y Mohini Chaudhuri como directora de estrategia de contenido. Otros nombramientos clave incluyen a Amruta Ramesh (directora creativa) y Vidya Sivalenka (lider de listas).

[Contexto: Equipo de liderazgo de Billboard India] [Verificación de datos: Nombres y roles del equipo de Billboard India]

“En Billboard, estamos comprometidos a celebrar cualquier ecosistema musical que incluya artistas, ejecutivos, tendencias, logros e historias que dan forma al panorama musical global de hoy”, señala Mike Van, CEO de Billboard. “Billboard India marca un paso emocionante en esa misión, a medida que la industria musical india y su diáspora global continúan captando cada vez más atención e influencia en todo el mundo. Con un mercado tan cultural y diverso como India, este lanzamiento refleja tanto la magnitud de la oportunidad como la fuerza del equipo de Billboard India, cuya profundidad y ambición editorial sientan una base poderosa para lo que está por venir”.

[Contexto: Misión y visión de Billboard sobre la música global] [Verificación de datos: Declaraciones del CEO sobre Billboard India]

Billboard India tiene su sede en Mumbai y ahora está activo en billboardindia.com y en plataformas sociales.

[Contexto: Sede y presencia en línea de Billboard India] [Verificación de datos: Sitio web y plataformas sociales de Billboard India]