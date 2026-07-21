En su editorial para la edición actual de la revista eslovena Sodobnost, NeÅ¾a DvorÅ¡Äak ofrece una reflexión provocadora sobre la compasión en la era digital, donde el sufrimiento de los demás puede ser accedido a pedido. De acuerdo con DvorÅ¡Äak, el exceso de conciencia engendra insensibilidad emocional y fatiga de compasión, ya que el sufrimiento pierde su estatus como evento y se convierte en “contenido”.

DvorÅ¡Äak explora las consecuencias de esta exposición interminable. Cada voz puede ser genuina y merecedora de atención, pero a través de su mera cantidad se disuelve en ruido de fondo. También es cuestión de forma: el extraño montaje de temas presentado en los feeds de redes sociales. “La guerra y el suero facial no son equivalentes en significado, sin embargo, aparecen dentro del mismo flujo, la misma composición de atención, sujetos a los mismos mecanismos de desplazamiento, deslizamiento y pausas fugaces”.

¿Cómo puede el arte romper el ruido? No jugando con la lógica despiadada de los algoritmos, sino creando un espacio en el que el sufrimiento pueda recuperar duración, forma tangible y peso. Inspirándose en la tragedia griega, especialmente en el coro, DvorÅ¡Äak imagina el arte como “un laboratorio de atención” capaz de “reconstruir las condiciones bajo las cuales el dolor pueda convertirse nuevamente en una experiencia en lugar de meramente información”.

Multilingüismo en Eslovenia

En conversación con Majda Travnik Vode, el poeta, novelista y dramaturgo Marij ÄŒuk habla sobre literatura, identidad e historia de la comunidad minoritaria de Eslovenia en Italia. ÄŒuk cuenta cómo la historia hizo que, aunque él y sus dos hermanos nacieron bajo el mismo techo, su hermano fue registrado como nacido en Italia, su hermana en Yugoslavia y él mismo en el breve Territorio Libre de Trieste. Sus recuerdos de la infancia en el pueblo de Dolina están entrelazados con la historia: los intentos fascistas de italianizar la región, la división Tito-Stalin y las divisiones ideológicas que amenazaban con dividir a la comunidad local.

Para ÄŒuk, el idioma, el arte y la cultura son el pegamento que mantiene unidas a las comunidades minoritarias. “El idioma define nuestra identidad; es a través del idioma que sé quién soy”. Por lo tanto, está consternado por lo que ve como la indiferencia lingüística del centro de Eslovenia hoy en día. Como presidente de la Asociación de Escritores de Eslovenia, ÄŒuk desea llevar “más periferia al centro, y más centro a la periferia”, abogando por un espacio cultural esloveno unificado cuyas ramas se extiendan mucho más allá del tronco central de Eslovenia propiamente dicho. Él espera que la Asociación se convierta en un modelo para la sociedad eslovena: un lugar donde las perspectivas diversas coexistan y donde la cultura ayude a escribir nuevos capítulos en lugar de permanecer estancada en conflictos pasados.

Futuros verdes en China

Junto con contratiempos en los viajes y un “mandarín maltratado”, Urban JakÅ¡a intercala su crónica de viaje por el este de China con reflexiones sobre su modelo de desarrollo, que parece augurar un futuro tecnológico deslumbrante y desalentador al mismo tiempo, dulce y amargo como tanghulu, los resplandecientes pinchos de bayas de espino candied que compra en un puesto callejero.

Ningbo parece que está ingresando al futuro, donde el efectivo es obsoleto y el teléfono móvil es rey. Varado en Ningbo como un “náufrago tecnológico” sin internet, se apresura a comprar una tarjeta SIM, solo para encontrarse cediendo su información personal en cada paso, un “pacto faustiano” que se ve obligado a aceptar.

El elegante tren bala a Shanghai provoca comparaciones con la infraestructura ferroviaria europea. En los últimos veinte años, China ha construido 48,000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad desde cero, mientras que Eslovenia pasó años debatiendo el costo de una sola línea, el “drugi tir” o “segunda vía”.

Si bien China está claramente liderando en vehículos eléctricos y transporte público, JakÅ¡a reflexiona sobre el precio pagado por dicho progreso vertiginoso. Mientras la ciudad pasa sin interrupción, su pensamiento regresa al modelo europeo de desarrollo: los cinturones verdes que controlan la expansión urbana, la sombra frondosa y el canto de los pájaros brindados por los senderos de conservación. “Esta suave poder europea me parecía más duradera y sólida que todos los pilares de concreto que había visto esa tarde”.

Al llegar a Shanghai, un escaparate reluciente de lo mejor de lo “Hecho en China”, JakÅ¡a se da cuenta de que la transición verde no es una cuestión de tecnología, sino una cuestión de elegir quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos y cómo nos gustaría vivir. “Aunque el tren hacia un futuro verde se está retrasando, no debemos perderlo. Y debemos asegurarnos de abordar el correcto”.

Conversaciones en Gambia

Maja Megla relata un viaje a Gambia, sin saber al reservar el viaje que el país se ha convertido en un destino para el “turismo romántico”. En su resort aislado es abordada repetidamente por jóvenes curiosos hasta que un vigilante del resort, Lamin, se convierte en su compañero y guía. “Su presencia tuvo un efecto mágico. Ningún hombre se acercó”. Lo que sucede a continuación es menos un romance de vacaciones que un encuentro de culturas. En el transcurso de largas caminatas, juegos de cartas e interminables conversaciones, Megla y Lamin comparan sus actitudes hacia el sexo, el matrimonio, la religión y la familia.

Sin embargo, debajo de la calidez y las sonrisas fáciles, Megla descubre realidades más duras. Invitada a celebrar el nacimiento del hijo del cocinero Koita, le preocupa la exclusión de las mujeres de las festividades. También se entera de la prevalencia, a pesar de su prohibición legal, de la mutilación genital femenina. Un médico local, el Dr. Sulejman, quien la trata después de un grave episodio de intoxicación alimentaria, describe las consecuencias devastadoras para la salud de la práctica mientras explica su incansable trabajo de base para educar a los jóvenes sobre la salud sexual.

Sin embargo, la impresión duradera es de una generosidad extraordinaria. Los desconocidos le dan regalos, el personal del resort la trata “como familia” y despedirse es desgarrador. Si su maleta no hubiera sido guardada en el avión de manera segura, habría regresado directamente para unos días más de ese “aceptación paradisíaca, calor y amor”.

Reseña por Traducciones Académicas Cadenza