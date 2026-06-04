Operaciones aéreas: la mitigación del daño civil debe estar legalmente fundamentada

Seguridad, expertos en seguridad, inteligencia y legalidad han advertido conjuntamente que si bien la Mitigación y Respuesta de Daños Civiles (CHMR/CHM) es cada vez más central en las operaciones aéreas modernas, no debe ser considerada automáticamente como prueba de cumplimiento del derecho internacional.

Este fue el consenso en una presentación de múltiples papers el martes en Abuja en un seminario sobre Mitigación y Respuesta de Daños Civiles para oficiales de nivel estratégico, organizado por la Rama de Relaciones Civiles-Militares.

El Dr. Larry Lewis, el Dr. Kabiru Adamu y el Dr. Livinus Jatto, en sus presentaciones separadas, examinaron las dimensiones operativas, institucionales y legales de la mitigación de daños civiles en entornos de conflicto contemporáneos.

Los expertos coincidieron en que la CHMR sigue siendo un facilitador estratégico del poder aéreo, fortaleciendo la legitimidad, el flujo de inteligencia y la efectividad operativa, pero enfatizaron que su valor depende de una aplicación doctrinal, institucional y legal correcta.

Sin embargo, el Dr. Livinus Jatto emitió una advertencia legal clave, advirtiendo que el daño civil mínimo en una operación no significa automáticamente cumplimiento con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

“La mitigación de daños civiles durante una operación no significa necesariamente que una operación esté en cumplimiento con la ley”, dijo.

Jatto explicó que el Derecho Internacional Humanitario, también conocido como el derecho de los conflictos armados, se aplica estrictamente en situaciones de conflicto armado, donde los objetivos militares pueden ser atacados legalmente, incluso si ocurren daños civiles incidentales bajo condiciones reguladas.

Por el contrario, dijo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el uso de la fuerza fuera de los conflictos armados e impone limitaciones mucho más estrictas sobre la fuerza letal, haciendo que cualquier muerte civil sea legalmente más consecuente.

Destacó que un desafío operativo clave radica en clasificar correctamente el entorno operativo, señalando que la clasificación errónea entre situaciones de conflicto armado y no conflicto puede crear serios riesgos legales y operativos.

Anteriormente, el Dr. Larry Lewis describió la CHMR como un producto del aprendizaje en el campo de batalla de Iraq y Afganistán, argumentando que la guerra moderna es una “competencia de aprendizaje” en la que las fuerzas que se adaptan más rápido obtienen ventaja estratégica.

Dijo que el daño civil, si no se maneja adecuadamente, puede socavar el éxito militar, alimentar la insurgencia y debilitar la legitimidad, citando operaciones como Fallujah como ejemplos donde las ganancias tácticas produjeron reveses estratégicos a largo plazo.

Lewis señaló que el análisis de más de 2,000 casos de daños civiles reveló caminos predecibles de ocurrencia, permitiendo a las fuerzas armadas diseñar medidas operativas preventivas como la paciencia táctica, una disciplina de objetivo mejorada y alternativas operativas a la acción cinética.

En su presentación, el Dr. Kabiru Adamu se centró en el complejo entorno de seguridad de Nigeria, describiendo la CHMR como esencial en un teatro caracterizado por la mezcla insurgente-civil, la incertidumbre de inteligencia y los desafíos de coordinación aire-tierra.

Dijo que la CHMR fortalece no solo la efectividad operativa, sino también la preservación de inteligencia y la comunicación estratégica, agregando que niega a los insurgentes ventaja propagandística al tiempo que mejora la confianza de la comunidad.

Sin embargo, advirtió que la CHMR se convierte en un impedimento cuando se trata como un ejercicio burocrático posterior al incidente en lugar de como una doctrina operativa integrada.

Adamu pidió reformas institucionales, incluidas estructuras dedicadas a la protección civil, una mejor integración aire-tierra, fusión de inteligencia habilitada con IA y mecanismos estructurados de respuesta posterior al golpe.

Los expertos concluyeron que las operaciones aéreas modernas ya no son juzgadas únicamente por resultados cinéticos, sino por un estándar más amplio que incluye legalidad, legitimidad, impacto de inteligencia y protección civil.

Destacaron que la CHMR se encuentra en la intersección de la ley, las operaciones y la estrategia, y por lo tanto debe estar completamente integrada en los sistemas de doctrina, planeación, ejecución y rendición de cuentas.

“La mitigación de daños civiles no se trata solo de reducir las bajas, se trata de asegurar un poder aéreo legal, legítimo y estratégicamente efectivo”, implicaron colectivamente los expertos.

La Agencia de Noticias de Nigeria (NAN) informa que el seminario reunió a oficiales militares en servicio y retirados de alto rango de todos los servicios, expertos en seguridad e inteligencia, así como expertos legales y de medios. (NAN)

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