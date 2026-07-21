Sharon Stone sobre dejar de fumar marihuana y dejar la medicación para el accidente cerebrovascular a pesar de las órdenes de los médicos: Fue como dejar la maldita heroína

Sharon Stone ha dejado de fumar marihuana.

Su viaje para cortar lazos con el cannabis comenzó cuando fue puesta en varios medicamentos después de sufrir un derrame cerebral casi fatal en 2001.

“Dejé uno de mis medicamentos que tomaba por mi derrame cerebral en septiembre pasado, y me dijeron que no podía dejarlo”, Stone me cuenta. “Me dijeron, ‘No puedes dejarlo. Nunca puedes dejarlo’. Yo dije, ‘Lo dejaré’, y fue como dejar la heroína. Estuve enferma como un perro durante cuatro meses y medio. Solo pensé, ‘Quiero recuperar mi vida’. Me había librado de la mayoría de los medicamentos a lo largo de los años que habían recetado. Pero pensé, ‘Quiero una vida sin drogas'”.

Continúa diciendo: “Una vez que dejé eso, decidí dejar de fumar marihuana. Y porque ahora le ponen tantas cosas, realmente lo hacen, cuando dejé de fumar marihuana, también me puse enferma. Ya no es como sacarla de la tierra. No es como cuando éramos niños. Estuve bastante enferma durante un mes. Fui a mi neurólogo, y él dijo: ‘Sharon, he tenido gente muriendo en la sala de emergencias por consumir marihuana'”.

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Stone está junto a la piscina en su mansión de Beverly Hills en una tarde de lunes. Minutos antes, la vi pintar en un lienzo grande en una casa de huéspedes que ha convertido en un estudio de arte. Al mismo tiempo, el fotógrafo Tyler Chick la está fotografiando para la revista digital Nineteen92. El día también está siendo documentado por un grupo de jóvenes de Social Network Studios, una empresa de gestión de redes sociales y branding fundada por su hijo mayor, Roan, que administra las redes sociales de Stone.

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“Tenía cuatro o cinco millones de seguidores en Instagram, pero no mucho compromiso”, dice Stone. Roan rediseñó su feed. “Ahora tengo millones de interacciones”.

Sin embargo, eso también significó que Roan tuvo que modificar a quién seguía. “La gente me escribió cartas desagradables. ¿Por qué ya no me sigues?”, dice Stone. “La gente se indignó porque ya no las seguía, como si esto fuera una relación real. Como si tuviera una relación personal con alguien a quien seguía en Instagram, alguien a quien nunca había conocido”.

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Aunque la carrera de pintora de Stone ha despegado en los últimos años, la forma de arte no es nueva para ella. La nativa de Pennsylvania estudió bellas artes en la universidad antes de abandonar para seguir una carrera como modelo. “Fui a Nueva York con 50 dólares y una maleta”, dice.

[Fact Check: Antecedentes sobre la formación artística de Sharon Stone antes de su carrera como actriz.]

El chispazo creativo fue reavivado durante el confinamiento por COVID-19. Lo que comenzó como unos lienzos y algunas pinturas en su dormitorio se convirtió en una obsesión a veces a tiempo completo. Antes de darse cuenta, Stone transformó su dormitorio en un estudio de arte improvisado. “Saqué todos los muebles de mi dormitorio. Muy pronto, regalé los muebles de mi dormitorio y conseguí una cama pequeña”, recuerda Stone. “Estaba viviendo estilo loft de artista francés con esta cama frente a la chimenea. Tenía este hermoso dormitorio, pero clavé clavos en la pared como si no estuviera viviendo en esta casa magnífica. Empecé a comprar lienzos más grandes. Traje una mesa grande allí arriba. Tiré sábanas en el suelo. Pasaron meses, meses y meses”.

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Sus hijos, Roan y sus hermanos, Laird y Quinn, se preocuparon e intervinieron. “Vienen y me dicen: ‘Mamá, solo creemos que deberías ponerte un sostén'”, dice Stone. “Yo digo: ‘Esta es la misma conversación que tuve con mi padre en los años 70’. No funcionó entonces. No funcionará ahora. Gracias por tu preocupación. Que tengas un día encantador”.

[Fact Check: Intervención de los hijos de Sharon Stone en su nueva pasión por la pintura y cambios en su estilo de vida.]

Lograron persuadir a Stone para que trasladara su pintura a la casa de huéspedes. “Estoy vendiendo mi trabajo en galerías de todo el mundo ahora”, dice.

[Context: Éxito artístico y profesional de Sharon Stone con su nueva carrera como pintora.]

También regresó al modelaje en junio al desfilar por primera vez en 33 años como modelo de cierre del desfile masculino de Vetements en París. “Realmente me gustó conocer al diseñador [Guram Gvasalia] porque es muy talentoso, y creo que muy ingenioso, y está haciendo algo que para mí es bastante punk”, dice Stone. “Y sabes, estuve realmente presente en la época del punk, así que me gusta mucho el punk. Me identifico verdaderamente con el punk”.

[Fact Check: Regreso de Sharon Stone al modelaje y su actuación reciente en desfiles y películas.]

Espera que su debut en Broadway esté en su futuro. Me dice que intentó asegurar los derechos para una producción teatral de “Eva al desnudo”. “Podría ser una buena Margo Channing”, dice del papel de la estrella de Broadway envejecida que originó Bette Davis en la película de 1950. “Quiero decir, en mis sueños. Vamos. Vamos. Vamos. Cuando ella dice, ‘Odio a los hombres'”.

[Context: Aspiraciones teatrales y creativas futuras de Sharon Stone para una nueva etapa en su carrera.]

Dice que le han ofrecido papeles en Broadway, pero nada le ha parecido correcto. También me reveló que recientemente presentó una idea a su agente. “Dije: ‘¿Podríamos obtener “Mame” y situarlo en la época punk?'”, dice. “Podría trabajar en una tienda departamental en Nueva York y tener un hijo birracial y ser Mame en la era punk. El niño podría tener un mohawk. Yo tendría el cabello rubio platinado a lo Blondie. Podría hacer que Debbie Harry haga la música y Billy Idol”.

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Otra idea que se cuece es una adaptación de intercambio de género de “La jaula de las locas”, el musical ganador de un Tony sobre una pareja gay que dirige un club de drag queens y que intenta volver al armario por una noche cuando el hijo de uno de los hombres lleva a sus futuros suegros conservadores a cenar. “‘La jaula’ con dos lesbianas”, dice Stone. “Yo interpreto a la lesbiana femenina y tú encuentras a una lesbiana masculina que tenga que feminizarse”.

[Context: Exploración de nuevas ideas y proyectos creativos de Sharon Stone para la industria del entretenimiento.]

Pero luego agrega riendo: “Le cuento a la gente estas ideas y me miran y dicen, ‘¿Qué diablos estás tomando?'”.

[Fact Check: Reacción humorística de Sharon Stone sobre la recepción de sus ideas creativas por parte de otros.]