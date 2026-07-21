Messi de descanso para los próximos 2 partidos en Miami

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomarán un tiempo antes de reincorporarse al Inter Miami CF para la temporada de la MLS después de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA con Argentina, dijeron fuentes a ESPN el lunes.

Messi y De Paul jugaron en la derrota en la prórroga por 1-0 en la final de la Copa del Mundo ante España, con el capitán de Argentina jugando los 120 minutos. Messi jugó los ocho partidos de Argentina en la Copa del Mundo, comenzando en siete de ellos.

FIFPRO, la organización representante global de futbolistas profesionales, ha pedido un período de descanso de 21 días al final de cada temporada por razones de salud.

La FIFA revisó las demandas al reunirse con FIFPRO en 2025, y llegó a un consenso sobre la iniciativa.

“La FIFA y los sindicatos de jugadores revisaron los próximos proyectos conjuntos que implican al órgano rector del fútbol mundial y a las organizaciones representativas de los jugadores, con un enfoque específico en el descanso y la recuperación de los jugadores, así como en las competiciones en el contexto del Calendario Internacional de Partidos (CIP)”, dijo la FIFA en un comunicado. “Hay consenso en que debe haber al menos 72 horas de descanso entre partidos, y que los jugadores deben tener un período de descanso/vacaciones de al menos 21 días al final de cada temporada.

“Este período debe ser gestionado individualmente por cada club y los respectivos jugadores también dependiendo de sus calendarios de partidos y teniendo en cuenta los acuerdos colectivos aplicables.”

Aún no está claro si los dos jugadores estarán no disponibles durante la totalidad de los 21 días recomendados. Messi y De Paul planificarán su respectivo tiempo libre en conjunto con el Inter Miami, pero fuentes indicaron que ambos definitivamente no estarán disponibles para los partidos contra el Chicago Fire FC el miércoles y el CF Montréal el sábado.

Las fuentes añadieron que Miami le ha informado a la MLS que Messi y De Paul no estarán disponibles para participar en el Juego de las Estrellas de la MLS el 29 de julio, ya que cae dentro de la ventana de 21 días. Messi y De Paul fueron seleccionados para el equipo que enfrentará a las estrellas de la Liga MX.

Messi terminó la Copa del Mundo con ocho goles y cuatro asistencias para quedar en segundo lugar en la carrera por la Bota de Oro detrás de Kylian Mbappé, quien tuvo 10 goles. Llevó a Argentina a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, después de ganar el trofeo en 2022.

“El dolor es inmenso y tomará tiempo para que esta herida sane”, escribió Messi en español en las redes sociales el lunes. “Pero también atesoro todo lo bueno. Los partidos que remontamos, dando lo mejor de nosotros, que permanecerán para siempre en nuestros recuerdos, el apoyo de todo un país que, junto con el esfuerzo y trabajo de este grupo, nos llevó a ser, una vez más, de los mejores del mundo.

“Muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón por cada saludo y cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

“También quiero felicitar a España por el campeonato.”

Además de alcanzar 125 goles internacionales en su carrera este verano, Messi se convirtió en el primer jugador en comenzar tres finales de la Copa del Mundo, incluyendo 2014 contra Alemania y 2022 contra Francia.