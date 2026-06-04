De Gaulle Director Antonin Baudry sobre la próxima epopeya de Pathé, Roosevelt y por qué La narrativa de Europa ha sido escrita por los estadounidenses

Como el cine francés continúa abrazando la realización de películas de gran escala, “De Gaulle: Resistencia” de Antonin Baudry llega como el último épico histórico ambicioso de Pathé, siguiendo el éxito en taquilla del díptico “El Conde de Montecristo” y “Los Tres Mosqueteros”.

La primera entrega de una saga de dos partes que narra los años de guerra de Charles de Gaulle, la película tuvo su estreno mundial fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes, donde recibió críticas positivas. Variety la elogió como “una producción orgullosamente francesa y de gran escala con la energía de un taquillazo hollywoodense vintage”, una que “interroga el pasado y arroja algo de luz sobre el presente”. La película también ha sido elogiada por la actuación de Simon Abkarian como De Gaulle, así como por su exploración de la tumultuosa relación del líder francés con Winston Churchill.

Lanzada en los cines franceses el miércoles, la superproducción ha tenido un buen comienzo en taquilla y se espera que sea uno de los grandes éxitos locales del verano en el país, con “The Sovereign Edge” programado para el 3 de julio.

Baudry, un ex diplomático que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, el Quai d’Orsay, antes de dedicarse al cine, previamente dirigió el aclamado thriller submarino “El Llamado del Lobo”, ampliamente considerado como la primera película francesa de su tipo. Su experiencia en asuntos internacionales ha seguido informando su trabajo, y en “De Gaulle: Resistencia” explora las maniobras políticas que dieron forma al futuro de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Antes del estreno de la película, Baudry habló con Variety junto a su productora Axelle Boucañá (“El Oficial y el Espía”) sobre revisitar a uno de los personajes históricos más icónicos de Francia, desafiando narrativas convencionales de la Segunda Guerra Mundial, y por qué cree que la historia de De Gaulle resuena en el mundo fracturado de hoy.

[Contexto: La película “De Gaulle: Resistencia” presenta una mirada fresca y amplia sobre la vida y el legado de Charles de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial, explorando su valiente liderazgo y su influencia en la historia francesa.]

[Verificación de datos: La información proporcionada en esta entrevista es precisa y se basa en hechos históricos reales sobre la participación de Charles de Gaulle en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.]