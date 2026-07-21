Cabo Verde en la lista de tendencias de viaje de Expedia después de la participación en la Copa del Mundo

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San Luís, Porto Santo, Praslin y Syros están entre las principales escapadas isleñas para viajar este año, según la Lista de las Islas Calientes 2026 de Expedia, un ranking anual de los destinos isleños más populares basado en búsquedas y reservas.

Publicada el 21 de julio, la Lista de Islas Calientes de este año destaca diez islas poco conocidas que ofrecen una “alternativa a los destinos tradicionales”, según Expedia, con ubicaciones elogiadas por “combinar belleza natural, profundidad cultural y a veces mejor valor”.

San Luís encabeza la lista para 2026, con Expedia reportando un aumento del 125% en las búsquedas de la isla del Caribe Oriental en 2025.

Los viajeros dicen que este destino exuberante en las Pequeñas Antillas es ideal para “escapadas románticas”, mencionando su ambiente íntimo y la variedad de lujosos resorts. Por supuesto, también hay mucho que hacer para los amantes de la aventura, con largas extensiones de playas, selvas tropicales y volcanes dramáticos a lo lejos.

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La Isla de Porto Santo, en el archipiélago portugués de Madeira, ocupó el segundo lugar en la Lista de las Islas Calientes 2026 de Expedia, con un aumento del 85% en las búsquedas del destino en comparación con el año pasado. Expedia dice que la llamada isla “dorada” es ideal para “bienestar y relajación”, con viajeros en busca de tratamientos de spa y momentos tranquilos en extensiones de arena que se dice que tienen propiedades calmantes “geoterapéuticas”. Porto Santo también ofrece una escapada soleada y tranquila en comparación con los bulliciosos resorts y paisajes montañosos de su isla hermana, Madeira.

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Praslin, una isla en las Seychelles, ocupa el tercer lugar en la lista de este año, como destino para “amantes de la naturaleza”. Situada en el Océano Índico, Praslin alberga la Reserva Natural Vallée de Mai (“Valle de Mayo”), un parque nacional y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que ofrece un extenso bosque de palmeras prometiendo avistamientos de aves y plantas raras (como las palmas Coco de Mer). También puedes explorar las aguas abiertas para hacer snorkel con tortugas gigantes y arrecifes de coral, o nadar en la playa de Anse Lazio, famosa por su arena blanca y las dramáticas rocas de granito a lo lejos.

DÓNDE QUEDARSE Coco de Mer Hotel and Black Parrot Suites Elección de Praslin

La recopilación de Expedia de este año también incluye Syros Grecia, que según el sitio es mejor para los amantes de la comida en busca de cocina griega auténtica e innovadora; las Islas Lofoten en Noruega para aventuras árticas; Phu Quoc, Vietnam para “lujo asequible”; y la Isla Sanibel en Florida, que Expedia dice es “mejor para escapadas familiares”. Otras islas en la Lista Caliente son Palawan, Filipinas; Culebra, Puerto Rico; y Fiji, junto con Great Stirrup Cay en las Bahamas, que fue nombrada la “Mejor Isla Privada para Cruceros” de Expedia. Great Stirrup Cay es una isla privada exclusiva para los huéspedes de Norwegian Cruise Line.

Por supuesto, la Lista de Islas Calientes de este año refleja lo que la gente está comentando y Expedia dice que las búsquedas de Cabo Verde se han disparado en un asombroso 805% tras la carrera de la Copa del Mundo de Cenicienta del país. El sitio de viajes dice que el país archipelágico frente a la costa de África Occidental vio un auge de interés después de “un verano de fútbol, donde el equipo de Cabo Verde derritió los corazones de los aficionados al fútbol y generó una nueva ola de demanda de viajes”.

Expedia DÓNDE QUEDARSE Morabeza Hotel Elección de Cabo Verde

Cabo Verde ocupaba el puesto 67 en el ranking FIFA antes de la Copa del Mundo, pero terminó segundo en el Grupo H con tres empates (incluyendo empates con los ahora campeones del mundo, España). El equipo luego pasó a perder por poco ante Argentina en una fase eliminatoria de octavos de final, ganándose el respeto de Lionel Messi y los seguidores del fútbol de todo el mundo. Mientras tanto, Expedia lo califica como la “Mejor Isla de Fútbol Definitiva”.

“Las islas no solo satisfacen el deseo de escapar; también pueden ser uno de los valores vacacionales más inteligentes, gracias a los resorts todo incluido y los ahorros en paquetes en Expedia,” dice Melanie Fish, VP de Relaciones Públicas de las Marcas del Grupo Expedia, quien agrega que “la lista se finalizó hasta que dos destinos generaron tanto revuelo entre los viajeros de crucero y los aficionados al fútbol que tuvimos que darles premios propios”.

La Lista de Islas Calientes 2026 de Expedia se basó en búsquedas de vuelos globales realizadas en todos los puntos de venta de Expedia desde el 22 de septiembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026, para viajar en cualquier fecha en 2026. Vea la lista completa aquí.