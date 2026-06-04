El asesinato de un adolescente ha sacudido a una nación y ha alimentado las demandas de justicia.

Cuando la adolescente argentina Agostina Vega salió de la fábrica de empanadas de su abuelo y tomó un taxi cercano, sería la última vez que sus familiares la vieron con vida.

Advertencia: este artículo incluye contenido gráfico que puede molestar a algunos lectores.

La joven de 14 años le dijo al conductor que quería ir a casa de una amiga a recoger un regalo para sorprender a su madre.

Horas más tarde, estaría muerta.

Se ha iniciado una investigación sobre los últimos movimientos de Agostina en las horas que llevaron a su muerte. (Supplied: Sistema Federal de Busqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas)

Agostina parecía haber sido agredida sexualmente, ahorcada y su cuerpo desmembrado fue arrojado en un campo, según informes de los medios locales y los hallazgos preliminares de una autopsia.

Menos de quince días después, una plaza pública frente al Congreso argentino en la capital, Buenos Aires, estalló en un mar de manifestantes blandiendo carteles de color púrpura y rosa.

La muerte de Agostina ha reavivado un punto de tensión nacional sobre la violencia contra las mujeres y los actos de feminicidio en Argentina.

Lo que se sabe de la muerte de Agostina Vega

Los restos de Agostina fueron descubiertos el sábado. Desde entonces, las autoridades han intentado reconstruir los movimientos de la adolescente en las horas que condujeron a su muerte, según uno de los periódicos más importantes de Argentina, La Nación.

Una reconstrucción judicial preliminar de esas horas ha demostrado que ella tomó el taxi hasta el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, la segunda más grande del país, el 23 de mayo y llegó alrededor de las 23:00 horas, informó el medio.

Los investigadores dicen que CCTV muestra que ella entró a una casa con un hombre y permaneció allí hasta su presunto asesinato, entre la 1 am y las 2 am del día siguiente.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina, participó en una manifestación de protesta en la ciudad argentina de Córdoba. (AP: Nicolas Aguilera)

Menos de 24 horas después de su desaparición, el taxista de Agostina denunció que la había llevado a la casa de Claudio Barrelier, de 33 años, exnovio de la madre de la adolescente.

El conductor dijo a los periodistas esta semana que el señor Barrelier, vestido con una chaqueta con capucha negra, había estado esperando a Agostina cuando llegaron y pagó su viaje, pero no tenía la cantidad correcta de dinero para el pasaje, informó BBC News Mundo.

Barrelier permanece bajo custodia policial como el principal sospechoso acusado de su asesinato. Niega haber matado a Agostina.

Los investigadores dicen que sus antecedentes penales muestran que había sido arrestado por secuestrar a una joven en 2025, pero fue liberado bajo fianza de 3.500 dólares (4.907 dólares) después de 20 días.

La familia de Agostina presentó una denuncia de persona desaparecida la mañana en que ella desapareció, pero pasaron más de 80 horas antes de que los teléfonos de los residentes de Córdoba sonaran con una alerta de sustracción de menores, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.

Desde entonces, la familia se ha quejado de que la policía les dijo que estaban ocupados abordando las preocupaciones sobre la violencia de los aficionados durante un importante partido de fútbol celebrado en Córdoba ese día.

Tres días después, la policía allanó la casa del señor Barrelier.

Miles de personas han inundado Buenos Aires para la manifestación anual “Ni Una Menos” tras la muerte de Agostina. (Reuters: Cristina Sille)

Los análisis forenses mostraron que la propiedad parecía haber sido limpiada al menos dos veces desde el 23 de mayo, y los fiscales alegan que el cuerpo de Agostina fue trasladado en un Ford Ka negro a un campo abierto a unos 13 kilómetros de distancia el 25 de mayo, informó La Nación.

El vehículo fue llevado a un lavado de autos cercano para ser limpiado el 26 de mayo, según el medio.

El cuerpo del adolescente fue encontrado en el campo después de haber sido desmembrado, según los hallazgos preliminares de la autopsia.

Las investigaciones sobre cualquier persona que pueda haber sido cómplice del presunto papel del Sr. Barrelier en la muerte de Agostina están en curso, pero el caso ha provocado un revuelo nacional entre los activistas por los derechos de las mujeres.

‘Ni una mujer menos’: Miles se unen a la protesta contra los feminicidios

Desde 2015, un movimiento que define a una generación ha ganado fuerza en Argentina.

Definido por el lema “Ni Una Menos”, surgió por primera vez después del asesinato de una niña embarazada de 14 años llamada Chiara Páez por su novio de 16 años.

Un manifestante en la manifestación con pintura en la cara que dice: “el autor del feminicidio eres tú”. (AP: Natacha Pisarenko)

Ahora, 11 años después de que la primera protesta Ni Una Menos forjara una conciencia colectiva sobre el feminicidio (el asesinato de mujeres y niñas por su género), Argentina está convulsionando de furia una vez más tras la muerte de Agostina.

El miércoles, hora local, miles de personas se reunieron en la Plaza Congreso, frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, para la manifestación anual Ni Una Menos.

Muchos sostenían carteles impresos con los rostros y nombres de mujeres que fueron asesinadas o desaparecidas en los últimos años, incluida Agostina.

Los manifestantes en Buenos Aires han realizado una vigilia con velas dedicada a las mujeres argentinas asesinadas en el país este año. (Reuters: Cristina Sille)

Laura Lenaza, de 41 años, dijo que no había asistido a una protesta en casi una década, pero el impacto de los casos recientes la impulsó a traer a su hija Milena, de 17 años.

“Estoy luchando por mí, por mi hermana de 11 años y por todas las mujeres que conozco”. dijo Milena.

María Cacharo, de 54 años, dijo que vino a Buenos Aires con su hija de 18 años en honor a su hermana, asesinada por su marido hace varios años.

Con carteles que decían “Justicia para Agostina”, la familia de Cacharo encabezó una marcha en Córdoba el miércoles para exigir responsabilidades por su asesinato bajo el lema Ni Una Menos.

En Córdoba, la manifestación dedicada a Agostina se prolongó hasta la noche. (Reuters: Facundo Luque)

Gobierno de Milei enfrenta condena de justicia de mujeres

El caso de Agostina ha renovado las demandas de más acciones para abordar la violencia contra las mujeres, así como las críticas al presidente Javier Milei.

Este año, abogados del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, un importante grupo argentino de derechos humanos, han contabilizado 63 feminicidios legalmente registrados en todo el país.

Ellos y otros defensores dicen que puede ser una batalla cuesta arriba contra el gobierno clasificar ciertas muertes bajo ese término, y algunos han compilado una lista de más de 100 mujeres que, según dicen, fueron asesinadas en 2026.

Durante su presidencia, Javier Milei ha librado una guerra cultural contra el movimiento feminista en Argentina. (Reuters: Tomas Cuesta)

Las denuncias de feminicidio cayeron un 12 por ciento a 200 casos el año pasado en comparación con 2024, según estadísticas publicadas por la Corte Suprema de Argentina.

Los abogados de las víctimas dicen que el cambio no refleja una caída en la violencia de género, sino más bien una falta de clasificación adecuada de los delitos.

“Dejar de llamar a los feminicidios por su nombre, negar la existencia de la violencia de género, es un intento de retroceder los últimos 20 años”, Natalia Gherardi, directora del grupo Equipo Latinoamericano por la Justicia y los Derechos de Género. dicho.

“Espero que esta reacción generada por el caso de Agostina, lo que mostramos en las calles, sea suficiente para contrarrestar el deseo de retroceder”.

Lucila Galkin, de Amnistía Internacional de Argentina, dice que la muerte de Agostina ha sacudido al país.

“Creo que este feminicidio, que causó tanto dolor, tanta conmoción, también nos movilizó, nos recordó que se trata de un problema que afecta a toda la sociedad”, afirmó.

“Si no nombramos la forma específica de violencia, si no la reconocemos, entonces no podemos entender el problema en todas sus dimensiones y no podemos crear políticas para prevenirlo y combatirlo”.

Un manifestante en Córdoba sostenía un cartel con los nombres de mujeres y niñas argentinas asesinadas en los últimos meses. (AP: Nicolas Aguilera)

Durante su presidencia, Milei ha librado una guerra cultural contra las políticas basadas en el género, que considera una consecuencia peligrosa del socialismo.

En 2024, en el Foro Económico Mundial de Davos, describió el movimiento feminista como “una lucha ridícula y antinatural entre un hombre y una mujer”.

En el mismo evento del año pasado, dijo que la lucha contra el delito de feminicidio permitía “hacer legalmente que la vida de una mujer valiera más que la de un hombre”.

El ministro de Justicia de Milei, Juan Bautista Mahiques, anunció planes para eliminar la categoría del código legal y está trabajando para endurecer las penas para las mujeres que denuncian falsamente casos de violencia de género.

El Ministerio de la Mujer de Argentina fue disuelto por Milei, quien también cerró el instituto contra la discriminación, destruyó programas de apoyo para víctimas de violencia de género, prohibió el uso de lenguaje inclusivo de género en documentos oficiales y desfinanció la capacitación en temas de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.

El padre de Agostina, Gabriel Vega, quien fue llamado primero al campo donde fueron encontrados sus restos, exige justicia por la muerte de su hija.

“Esto es por ella y para que la verdad salga a la luz de una vez por todas”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa esta semana, informó La Nación.

“ Así como asesinaron a mi hija, habrá muchas más Agostinas… No descansaré. Todos tienen que estar en la cárcel. “

ABC/AP