Mundial 2026: Adrien Rabiot expresa su preocupación por el campo del estadio New York New Jersey

El centrocampista francés Adrien Rabiot expresó su preocupación por la calidad del campo del New York New Jersey Stadium, describiéndolo como “más bien una superficie artificial”.

Francia comenzó su campaña en la Copa del Mundo con una victoria por 3-1 contra Senegal el martes en la sede de Nueva Jersey, que alberga a los equipos de la NFL New York Giants y Jets.

También conocido como Estadio MetLife, albergará el último partido del grupo de Inglaterra contra Panamá el 27 de junio, así como la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

Rabiot, de 31 años, fue titular y jugó todo el partido, ayudando a Bradley Barcola en el segundo gol, antes de criticar el terreno de juego tras la victoria de Francia.

“El campo… ni siquiera sé si se le puede llamar así. Se sentía más como una superficie artificial, bastante dura y bastante rígida”, dijo Rabiot.

Las quejas de Rabiot se hacen eco del delantero brasileño Vinicius Junior, quien citó la sequedad del campo después del empate 1-1 de su equipo con Marruecos en su primer partido.

“En la segunda parte, con el calor, el campo se seca muy rápido. El partido se vuelve muy lento y no podemos coger nuestro ritmo”, dijo Vinicius.

El estadio con capacidad para 78.576 personas ha instalado un campo de césped temporal para la Copa del Mundo en lugar de su superficie artificial.