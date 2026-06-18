Postmodernismo adriático

Importante enfoque de Nova Istra en el importante poeta, novelista y traductor croata Antun Å oljan (1932â€“1993) – una de las voces literarias más versátiles y ampliamente traducidas de la literatura croata de la segunda mitad del siglo XX.

La novela de George Orwell Nineteen Eighty-Four (1949) se publicó relativamente temprano en Yugoslavia, con traducciones al esloveno (1967), serbio (1968) y croata (1984), esta última por Å oljan. Una característica definitoria de la práctica de traducción de Å oljan es la adaptación creativa del texto traducido al presente o a un contexto local, escribe Leszek MaÅ‚czak. La traducción de Å oljan de la novela de Orwell adopta una postura polémica hacia la versión serbia anterior, ampliando y modificando pasajes, agregando explicaciones y términos adicionales ausentes tanto en el original como en la traducción serbia, y mostrando claramente “características de una traducción políticamente subversiva”.

Se presta una atención particular al tratamiento de los neologismos de Orwell, especialmente newspeak y crimethink. Mientras que el traductor serbio, Vlada StojiljkoviÄ‡, los tradujo como novogovor y zlomisao, Å oljan introdujo los más idiosincráticos novozbor y zlodum. Estas, al igual que sus otras elecciones léxicas, llevan connotaciones culturalmente específicas y referencias al contexto político yugoslavo. Especialmente las asociaciones con lo que coloquialmente se conocía como “delito verbal” (verbalni delikt) en derecho penal, o referencias irónicas a instituciones estatales – insinúan una implicación crítica con las realidades políticas de la Yugoslavia socialista.

Mientras que Yugoslavia era relativamente abierta a la publicación de literatura disidente en comparación con otros países comunistas, la crítica interna seguía estando restringida. En este contexto, escribe MaÅ‚czak, la traducción de Å oljan ejemplifica cómo la traducción literaria puede funcionar como un sitio de subversión política.