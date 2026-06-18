¿Los agentes de IA se convertirán en el nuevo canal de adquisición de marcas?

La utilización de agentes de IA como asistentes de compras está creciendo entre los compradores de EE.UU.

Hace menos de dos años, el tráfico de IA a los sitios minoristas de EE.UU. era casi inexistente. Hoy en día, los visitantes impulsados por IA no solo convierten mejor, sino que también están más comprometidos y gastan más que los compradores que llegan a través de canales tradicionales. Con los principales minoristas como Sephora y Walmart ya adoptando herramientas como ChatGPT como parte de los viajes de compras de sus clientes, la optimización para la búsqueda de IA ya no puede ser vista como algo opcional. Los beneficios ya están empezando a ser tangibles, y las marcas que no se adapten corren el riesgo de perderse parte del tráfico de mayor valor del comercio minorista.

El tráfico impulsado por AI convierte mejor que las fuentes no AI

Según el último informe de tendencias de tráfico de IA de Adobe, los compradores minoristas que inician su viaje en chats de IA convierten a una tasa un 54% más alta que el tráfico no IA en mayo de 2026. Gracias a una fase de descubrimiento más relevante, personalizada e informada en la que los agentes de IA ofrecen recomendaciones de compras específicamente a los usuarios, la conversión es más sólida. De hecho, el 79% de los consumidores dicen sentirse más seguros en las compras realizadas con la ayuda de la IA.

Esto tiene implicaciones directas para las marcas. Desde el inicio del comercio electrónico, los minoristas han diseñado sitios web principalmente para los consumidores. Hoy en día, deben diseñarlos cada vez más para los sistemas de IA también, asegurando que las páginas de productos, las preguntas frecuentes, el contenido de servicio al cliente y las especificaciones de productos estén estructurados de manera que los asistentes de IA puedan entender y recomendar. Aunque esto añade otra capa de complejidad al merchandising digital, el beneficio comercial podría ser cada vez más difícil de ignorar en un futuro próximo.

El motivo por el que los compradores referidos por asistentes de IA como ChatGPT o Gemini convierten a tasas más altas es simple: ya están mucho más avanzados en el proceso de compra. En lugar de visitar el sitio web de un minorista para descubrir productos o responder preguntas básicas, a menudo llegan habiendo identificado ya el producto que mejor se ajusta a sus necesidades.

La relevancia es, sin duda, la mayor ventaja del tráfico impulsado por IA, tanto para las marcas como para los consumidores. En lugar de ingresar a un sitio web al comienzo del camino hacia la compra, los compradores ya han recibido recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias, presupuesto o uso previsto. Como resultado, la intención de compra es significativamente más fuerte, lo que hace que la conversión sea mucho más probable.

Esta mayor intención se refleja también en las métricas de participación de Adobe. Los compradores referidos por IA tienen una tasa de rebote un 36% menor, pasan más tiempo en los sitios web de los minoristas, navegan por más páginas por visita y generan visitas que valen un 53% más que las que provienen de fuentes no IA.

Los datos recientes de Shopify también respaldan estos hallazgos. El líder del comercio electrónico informó recientemente que los compradores referidos por IA convierten a tasas casi un 50% más altas que los visitantes que llegan a través de la búsqueda orgánica, al tiempo que generan valores medios de pedido un 14% más altos, reforzando aún más el valor comercial del tráfico impulsado por IA.

La búsqueda de IA está influenciando el descubrimiento y la consideración de la marca

Más allá de una mayor conversión, la IA está cambiando fundamentalmente la forma en que los consumidores descubren marcas. A medida que los compradores comienzan cada vez más su viaje de compra a través de asistentes de IA, las marcas tienen la oportunidad de servir a los consumidores en una etapa posterior del proceso de toma de decisiones, siempre que sean presentadas en las recomendaciones de IA en primer lugar. Habiendo recibido recomendaciones de productos personalizadas, los consumidores a menudo son dirigidos directamente a una página de producto relevante en lugar de llegar a una página de inicio o navegar por múltiples páginas de categorías para encontrar lo que necesitan.

Esto representa un gran cambio respecto a la búsqueda tradicional. A través de Google u otros motores de búsqueda, el descubrimiento y la consideración suelen ocurrir en varios sitios web antes de que los consumidores decidan qué comprar. Con el comercio agentic, gran parte de esa evaluación ocurre dentro de una sola conversación antes de que un comprador haga clic en el sitio web de un minorista.

Las implicaciones ya son visibles. Si bien la IA todavía representa una parte relativamente pequeña del tráfico minorista total en la actualidad, su influencia está creciendo rápidamente. Ciertos sectores están particularmente bien posicionados para beneficiarse, incluyendo la belleza y la electrónica. Adobe encontró que los cosméticos y la electrónica lideran la visibilidad de IA gracias al contenido que es naturalmente adecuado para los sistemas de IA, como listas de ingredientes, especificaciones de productos, tutoriales, guías de uso y páginas de servicio al cliente.

En última instancia, la IA está comprimiendo el camino hacia la compra, con el comercio agentic fusionando el descubrimiento y la consideración en una breve conversación, lo que tiene repercusiones en la forma en que los consumidores compran. Desde el punto de vista del consumidor, empresas como Anthropic u OpenAI no están luchando por poseer todo el viaje del comercio electrónico. La retirada de OpenAI del pago nativo fue una clara indicación de que estas empresas no tienen la infraestructura (todavía) para hacerlo. Sin embargo, están ganando terreno considerable en la parte de descubrimiento de la experiencia de compra y podrían convertirse lentamente en canales de adquisición muy relevantes para las marcas y minoristas por igual.