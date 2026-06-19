Justin Cary, el bajista de Sixpence None the Richer, muere a los 50 años.

Justin Cary, el bajista de Sixpence None the Richer, falleció el jueves, días después de sufrir un derrame cerebral. Tenía 50 años.

La vocalista de la banda, Leigh Nash, confirmó la muerte de Cary el jueves, escribiendo en las redes sociales: “‘Hemos tenido un gran tiempo’ es quedarse corto. Gracias, Justin. Te amamos para siempre. Por favor, mantengan cerca de sus corazones a su querida [esposa] Linda. Ella es nuestra familia. Nunca ha habido nadie como Justin.”

Nash agregó en un sentido homenaje compartido en Instagram Stories: “Justin Cary era amable, talentoso y una de las personas más graciosas que he conocido,” escribió Nash. “Cada vez que él contaba una historia, yo tenía que parar a escuchar. Tenía que asegurarme de escuchar el final de ‘Kiss Me’ todas las noches porque él hacía este toque funky de bajo que me hacía sentir tan bien. Una vez rompí el lavamanos de mi habitación de hotel en Chile y él tuvo que venir a ayudarme a la 1 de la mañana. Me siento increíblemente afortunada de haberlo conocido y de haber aprendido los vericuetos de la gira de alguien tan extraordinario. Estaba emocionada por ser su amiga durante mucho tiempo.”

Cary había estado con Sixpence None the Richer desde 1997, después de reemplazar al exbajista de la banda, J.J. Plasencio. Cary se unió al grupo antes de lanzar su álbum homónimo featuring their smash single, ‘Kiss Me’, que llegó al número dos en el Billboard Hot 100.

La versión de la banda de The La’s ‘There She Goes’ también fue un éxito en el Hot 100 en 1999. Cary siguió siendo miembro de la banda hasta su muerte el jueves.

En una página de GoFundMe compartida por Nash para recaudar dinero para Cary y su esposa Linda, se leyó que Cary había sufrido un derrame cerebral y estaba en la UCI tras dos cirugías. “Justin falleció pacíficamente esta mañana y Linda estaba a su lado, por favor continúen orando y dando fuerza durante este momento tan difícil”, compartió el financiador el jueves.

El martes, Nash le dijo a los fanáticos que Cary había sufrido un derrame cerebral una semana antes. “Nuestro hermano de 30 años (y bajista), Justin, tuvo un derrame cerebral el jueves por la noche”, escribió en ese momento, junto a un montaje de fotos en Instagram. “Amamos tanto a nuestro hermano. Las palabras no lo cubren. Sé que muchos también lo aman. Vieron su brillantez, su profesionalismo incomparable, clase, humor (oh Dios mío, el humor), ingenio, duro como un viejo zapato como dicen.”