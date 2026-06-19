Fedspeak vs. acuerdo de guerra: Aquí están las cosas que impulsaron el mercado de valores de esta semana.

El Federal Reserve dio a Wall Street una realidad esta semana, pero el S&P 500 se negó a soltar sus victorias semanales consecutivas. Los avances positivos en la guerra allanaron el camino. El S&P 500 saltó un 1,1% el jueves mientras los inversores pasaban por alto las preocupaciones sobre la política monetaria de la sesión anterior, que causaron una caída del 1,2%. La ganancia del 1,9% del Nasdaq compensó, e incluso superó, su pérdida previa del 1,3%. El acuerdo entre EE. UU. e Irán para extender su alto el fuego y abrir el Estrecho de Hormuz hizo que los precios del petróleo se desplomaran durante la semana, lo que apoyó a las acciones. Los fabricantes de chips también subieron. Aquí hay un vistazo más cercano a lo que impulsó a Wall Street esta semana. Nueva era en la Fed, ¿qué causó esa gran venta a mitad de semana que casi hizo caer al mercado en terreno negativo? Simple, los inversores se asustaron por la proyección de los responsables de la Fed de una posible subida de tasas de interés para combatir la inflación persistente. Estas señales llegaron después de que el banco central mantuviera las tasas estables al final de su reunión de junio de dos días. Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del miércoles por la tarde, el nuevo presidente, Kevin Warsh, dijo que los funcionarios están comprometidos a cumplir la meta de la Fed de reducir la inflación al 2%. Warsh recortó la declaración de política de la reunión de la Fed muy esperada y anunció una serie de grupos de trabajo para remodelar la agencia. Las pérdidas del mercado se intensificaron durante la conferencia de prensa de Warsh el miércoles y hasta el cierre, marcando el peor rendimiento del S&P 500 en el primer “día de la Fed” bajo un nuevo presidente desde 1994. Aún así, las acciones rebotaron un día después y terminaron la semana de cuatro sesiones de trading en verde. El S&P 500 subió un 0,9% para su undécima semana ganadora en las últimas 12. El Nasdaq ganó un 2,4%. El mercado estuvo cerrado el viernes por el feriado de Juneteenth. Fabricantes de chips en racha, nuestras acciones de chips siguieron ganando esta semana. La empresa matriz Intel avanzó un 10,6% el jueves y alcanzó récords después de que el presidente Donald Trump dijo que Apple trabajaría con la empresa de semiconductores para desarrollar y diseñar chips en los Estados Unidos. Eso llevó las ganancias semanales de Intel al 7,6%. Nvidia y Broadcom, dos nombres más en el Club de chips, hicieron lo mismo, con aumentos del 2,9% y 4,7%, respectivamente, el jueves. Arm subió casi un 5% y alcanzó un máximo histórico. Durante la semana, Nvidia subió un 2,7%, Broadcom un 7,7% y Arm un 15,4% más alto. El ETF de Semiconductores iShares (SOXX) subió casi un 7,3% en el período. Jim Cramer ha estado calentando a Intel últimamente, y las noticias del jueves solo reforzaron su convicción. Añadimos a nuestra posición el martes. El negocio de fundición de Intel y su papel crucial en el suministro de unidades de procesamiento central a los centros de datos son razones clave por las que iniciamos este mes. Jim llamó a Intel su acción favorita el miércoles durante la reunión mensual de junio del Club. “Esta es mi nombre número 1”, reiteró en la reunión matutina del jueves. “Ya no es Nvidia”. Para estar seguros, la fortaleza de las acciones de chips no se extendió tanto al amplio sector tecnológico. Nuestras participaciones en Club Microsoft, Amazon, Meta Platforms y Alphabet sufrieron grandes golpes el miércoles por la postura de la Fed, ya que los inversores rotaron hacia grupos de “refugio seguro”. Excepto Microsoft, el resto terminó la semana al alza. Pero sus ganancias semanales palidecen en comparación con la mayoría de nuestros fabricantes de chips. Meta y Amazon avanzaron un 1,8% y un 2,5%, respectivamente. La empresa matriz de Google, Alphabet, subió un 2,3%. Microsoft, el rezagado del grupo, perdió un 2,9% durante el período. La guerra en espera (por ahora), el optimismo en torno a la guerra entre EE. UU. e Irán hizo que las acciones se dispararan al comienzo de la semana después de que Trump anunciara que los dos países habían acordado una nota de entendimiento destinada a forjar una paz duradera. El viernes se suponía que habría conversaciones de seguimiento después de que ambas partes firmaran la nota de entendimiento. Pero esas conversaciones no ocurrieron. El acuerdo da a EE. UU. e Irán 60 días para llegar a un acuerdo de paz final. Añadimos a nuestra posición en Capital One porque el banco de consumo se beneficia de precios más bajos del petróleo. El crudo estadounidense cayó casi un 10% esta semana, y el promedio nacional por galón de gasolina sin plomo bajó por debajo de los $4. “Hicimos un movimiento arriesgado esta semana en Capital One, una compañía que llevamos de una gran ganancia a casi nada en un doloroso viaje de ida y vuelta”, dijo Jim durante nuestra reunión mensual de junio. (Ver aquí para una lista completa de las acciones en el Fideicomiso de Caridad de Jim Cramer). Como suscriptor del Club de Inversiones CNBC con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción de la cartera de su fideicomiso de caridad. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. 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