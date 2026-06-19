Las acciones de Carvana se disparan a medida que el minorista de automóviles usados informa resultados récord del primer trimestre

En una vista aérea, se muestra un letrero en el exterior de una máquina expendedora de autos de Carvana el 19 de julio de 2023 en Daly City, California. Las acciones de Carvana aumentaron hasta un 10% en las operaciones extendidas después de que la compañía informara resultados récord durante el primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. Así es como la compañía se desempeñó en el primer trimestre, en comparación con las estimaciones promedio recopiladas por LSEG: – Beneficio por acción: $1.69 vs. $1.43 esperado – Ingresos: $6.43 mil millones vs. $6.08 mil millones esperados El minorista de autos usados en línea reportó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de $672 millones, y utilidades netas de $405 millones, frente a los $373 millones del año anterior. Carvana informó ventas al por menor de 187,393 unidades, un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Sus ingresos fueron de $6.43 mil millones, un aumento del 52% respecto al año anterior. La compañía no da orientación anual, pero dijo que espera un aumento secuencial tanto en las unidades vendidas al por menor como en el EBITDA ajustado durante el segundo trimestre, lo que llevará a registros históricos de la compañía en ambas métricas. Las acciones de Carvana, que tienen una capitalización de mercado de aproximadamente $87 mil millones, han caído un 6% en 2026, pero están aproximadamente un 63% más altas en el último año.