Bunnie Xo Revela la Razón del Divorcio No Mutuo con Jelly Roll

La historia de cómo Jelly Rolly & Bunnie Xo se conocieron

Bunnie Xo y la historia de amor de Jelly Roll comenzaron en Las Vegas. Como recordó en Bussin’ With The Boys, conoció al cantante en agosto de 2015 cuando actuaba en el Las Vegas Country Saloon. En ese momento, Jelly Roll aún no era famoso y vivía en una furgoneta, estimando que alrededor de 20 personas estaban en el espectáculo.

Sin embargo, su chispa tomó el centro de atención. “Cuando lo conocí, le digo a todo el mundo que es la maldita cuestión más cliché, pero literalmente mi alma estaba como, ‘Ahí estás tú’,” dijo Bunnie en el podcast en 2023. “Y no es mi tipo. No soy su tipo. A él le encanta Taylor Swift. Ese es su tipo”.

Aun así, una relación no se formó de inmediato. Según Bunnie, ella estaba en una relación poco saludable y Jelly Roll estaba concentrado en sus propios asuntos. Pero en octubre de 2015, volvieron a conectarse. Y como lo describió Bunnie, ella estaba “totalmente prendida”.

Después de que su ex fue a prisión, agregó, le pidió a una amiga que le diera su número de teléfono a Jelly Roll. Bunnie dijo que el músico la llamaba y mandaba mensajes para pedirle consejos sobre su hija Bailee de una relación anterior.

Sin embargo, Bunnie mencionó que su conexión con Jelly Roll pasó de platónica a romántica en julio de 2016 cuando él regresó a Las Vegas para filmar algunos videos y pasaron la noche juntos.

“Así que estábamos súper borrachos”, recordó. “Intentaba excitarme, hacerlo, continuar y terminar, y este chico me decía, ‘¿Cuál es tu plan a cinco años?'”

Entonces, discutieron sus metas, y Bunnie recordó que Jelly Roll dijo, “Está bien, genial. Hagámoslo”.