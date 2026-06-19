Se posponen las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el primer ministro británico, Keir Starmer, se prepara para la batalla por el liderazgo: resumen matutino

conversaciones de paz entre Los líderes estadounidenses e iraníes han sido pospuestos en medio de ataques israelíes en el Líbano. El nuevo miembro del Parlamento del Reino Unido quiere derrocar al primer ministro Keir Starmer. Más de 2 millones celebran el título de la NBA de los Knicks en las calles de Nueva York.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Esto es lo que debe saber hoy.

Se posponen conversaciones entre Estados Unidos e Irán mientras Vance cancela viaje a Suiza

Las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fueron pospuestas hoy después de El vicepresidente JD Vance canceló un viaje planeado a Suiza, mientras que los nuevos e intensos ataques israelíes en el Líbano arrojan más dudas sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Este es Morning Rundown, un boletín informativo de lunes a viernes para comenzar el día. Inscribirse aquí para recibirlo en tu bandeja de entrada.

La escalada en el Líbano se produjo días después de que se firmara el acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán y mientras las dos partes se preparaban para sus primeras negociaciones sobre una resolución duradera del conflicto.

Las conversaciones, que tendrían lugar en los Alpes suizos con la asistencia de Vance, tenían como objetivo iniciar un período de negociación de 60 días centrado en resolver cuestiones clave a largo plazo y asegurar el fin permanente de los combates.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que la reunión no se llevaría a cabo en el centro turístico de montaña de Bürgenstock.

No hubo una explicación inmediata para el aplazamiento, pero Irán advirtió que no cumpliría el acuerdo si Israel continuara su campaña en el Líbano.

El presidente Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un memorando de entendimiento el miércoles, después de que Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, firmaran el mismo acuerdo el domingo.

Irán ha saludado el acuerdo interino como una victoria, mientras que los críticos y algunos expertos independientes dicen que sus términos favorecen en gran medida a Teherán. Incluso Trump pareció admitir que firmó el acuerdo para evitar una “catástrofe económica”. También reconoció que el acuerdo no logró algunos de sus objetivos bélicos iniciales, incluido poner fin al programa de misiles balísticos de Irán, e incluso defendió su derecho a poseer ese tipo de armas.

Los otros detalles que habrá que pulir.

Más noticias sobre la guerra de Irán:

Para suscriptores: Desde destruir el arsenal de misiles de Irán hasta unir países bajo los Acuerdos de Abraham, aquí está lo que Trump dijo que quería en un trato y lo que realmente obtuvo al final.

Altos funcionarios militares estadounidenses se encuentran en las etapas finales de revisión de una investigación interna sobre un ataque aéreo mortal contra una escuela iraní. Pero existe una creciente preocupación de que la administración Trump pueda proteger los resultados del público.

Más noticias de política:

En una nueva encuesta de NBC News, los estadounidenses dijeron que las relaciones raciales en EE. UU. han mejorado significativamente desde 2020, pero persisten profundas diferencias de opinión.

Washington, DC, miembro del Concejo Municipal Janeese Lewis George, socialista demócrata, ganó las primarias demócratas para alcalde.

La Corte Suprema prohibió al gobierno de restringir los derechos de armas de consumidores ocasionales de drogas en un caso que involucra el mismo estatuto utilizado para condenar a Hunter Biden.

Representante Tom Kean planea regresar al Capitolio después de una ausencia de casi cuatro meses.

El senador colombiano Bernie Moreno ha negado haber respaldado a un candidato presidencial en las elecciones del país. Su cuenta X dice lo contrario.

Obama inaugura su centro presidencial en Chicago

Llegó como un joven enjuto de 23 años sin mucho plan. Ayer, Barack Obama se encontraba casi en el mismo lugar, ahora como ex presidente, contemplando un monumento en su nombre.

Con la presencia de tres ex presidentes, la inauguración del Centro Presidencial Obama en el lado sur de Chicago fue una celebración del legado y el himno a partes iguales. Miles de seguidores de todo el país acudieron para presenciar su inauguración. Hubo actos musicales de gran envergadura, incluidos Bono, Bruce Springsteen, Jennifer Hudson y John Legend. Y la estrella del espectáculo: la propia Michelle Obama de Chicago.

La reportera política Natasha Korecki estuvo en el lugar para presenciar el evento.

Lea la historia completa aquí.

El principal rival del primer ministro británico, Starmer, gana unas elecciones especiales

Andy Burnham en Ashton en Makerfield, noroeste de Inglaterra, el 9 de junio. Anthony Devlin/Getty Images

Andy Burnham dio el viernes su primer paso para convertirse potencialmente en el próximo primer ministro británico, al ganar una elección especial en una pequeña zona del noroeste de Inglaterra.

Burnham, el alcalde de Greater Manchester, ha discutido abiertamente la posibilidad de organizar un esfuerzo para reemplazar al primer ministro Keir Starmer como líder del gobernante Partido Laborista de centro izquierda. Starmer es históricamente impopular en Gran Bretaña después de una serie de escándalos y errores políticos.

La victoria de Burnham en Makerfield asegura su regreso al Parlamento. Estas elecciones parciales, normalmente adormecidas, fueron seguidas de cerca en todo el mundo después de que el diputado Josh Simons dimitiera con la intención deliberada de permitir que Burnham ganara su escaño y desafiara el liderazgo del país. La zona era un objetivo clave para el partido de extrema derecha Reform UK, pero Burnham logró ganarse a los votantes aprovechando su popularidad como alcalde de la región.

Más sobre lo que significa la victoria de Burnham para Starmer.

Panel de la FDA recomienda la primera vacuna contra la gripe de ARNm del mundo

Un panel asesor de la FDA recomendó la aprobación de la vacuna contra la gripe basada en ARNm de Moderna para adultos mayores. Si se aprueba, sería la primera vacuna contra la gripe de este tipo en el mundo y proporcionaría a los funcionarios de salud pública una herramienta más ágil para combatir la gripe. En un ensayo de última etapa, se descubrió que la vacuna era aproximadamente un 27% más eficaz que una inyección estándar.

A pesar del respaldo unánime del panel, persisten dudas sobre si los estadounidenses estarán a punto de recibir la vacuna este otoño. Aún debe ser aprobado por la FDA y recomendado formalmente por el comité asesor de los CDC, todo mientras el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha sido hostil a la tecnología de ARNm bajo el liderazgo de Robert F. Kennedy Jr.

En qué se diferencia la vacuna de ARNm de las vacunas tradicionales contra la gripe.

Mundial: Estados Unidos luchará por un puesto en los octavos de final

Una semana después de su mejor actuación en la Copa del Mundo en casi un siglo, Estados Unidos buscará una segunda victoria en el torneo de este año cuando se enfrente a Australia esta tarde. Esta vez, está en juego un codiciado lugar en la ronda eliminatoria.

Los equipos se enfrentaron por última vez hace sólo siete meses en lo que técnicamente fue un partido amistoso, pero eso no disminuyó la intensidad de lo que se convirtió en una competencia física. Estados Unidos salió del partido con una victoria de 2-1 y una lección del entrenador Mauricio Pochettino de luchar más duro por las victorias. Esa mentalidad, dijo el mediocampista Sebastian Berhalter, es algo que Pochettino “realmente nos inculca”.

Más sobre el estado de ánimo antes del partido.

ðŸ’¥ Lo que te perdiste: México aseguró un lugar en los octavos de final después de una victoria 1-0 contra Corea del Sur. Canadá ganó 6-0 contra Qatar por su primera victoria en la Copa del Mundo. Sudáfrica y la República Checa empatado 1-1.

ðŸ—“ Qué ver hoy: Estados Unidos y Australia inician la acción a las 3 p.m., hora del Este. Escocia y Marruecos juegan a las 18.00 horas, Brasil y Haití a las 20.30 horas, y Turquía y Paraguay a las 23.00 horas. Consulta la programación completa.

ðŸ“© Únase a la emoción: Matricularse en El boletín de Sports Desk para una cobertura más profunda de la Copa Mundial.

Lee todos los detalles

Los abogados de Luigi Mangione retiró su defensa psiquiátrica en su juicio estatal por asesinato apenas un día después de que un juez dijera que lo usarían.

El productor nominado al Grammy Tay Keith, que trabajó con Travis Scott y Drake, fue encontrado muerto a los 29 años en su casa de Nashville.

ICE dijo esta semana que sus agentes llevaron a cabo una “detención selectiva de vehículos” para detener a un inmigrante peruano, pero el hombre que buscaban ya se había autodeportado.

¿Un segundo Stonehenge? Los arqueólogos descubrieron una versión del hito icónico que es anterior a las famosas piedras por 500 años.

Selección del personal: El momento único en la vida de los neoyorquinos

El desfile de los New York Knicks el 18 de junio de 2026 en Nueva York. Anisha Chopra / NBC Noticias

Los neoyorquinos salieron en masa para apoyar a su equipo campeón. Más de 2 millones de personas se alinearon en las calles del famoso Cañón de los Héroes. Una familia vestía camisetas de Jalen Brunson a juego. Otro grupo abarcó tres generaciones. Algunos honraron a sus seres queridos fallecidos.

Este campeonato significó mucho para Nueva York.

El desfile coronó una temporada legendaria para los Knicks, que los vio conseguir su primer título de la NBA en 53 años. El Bajo Manhattan era un mar naranja y azul, y estaba claro que muchos fans no querían perderse el momento.

Si bien miles de personas no pudieron aplaudir desde las afueras, el júbilo resonó más allá de la ruta del desfile, encendiendo una sensación de unión en la ciudad. Hablé con más de una docena de neoyorquinos sobre lo que significó este momento de la historia para ellos. – Amina Kilpatrickeditor de plataformas

NBC Select: compras en línea, simplificadas

Los viajes de verano significan toneladas de multitudes. Manténgase seguro (¡y a los demás!) mientras se encuentre en aeropuertos y trenes llenos de gente con mascarillas N95 aprobadas por médicos. Además, realice un seguimiento de sus estadísticas en sus vacaciones europeas con el Apple Watch Serie 11que tiene un 25% de descuento en este momento.

Regístrate en La Selección boletín informativo para obtener reseñas prácticas de productos, consejos de compra de expertos y un vistazo a las mejores ofertas y ventas de cada semana.

Gracias por leer el resumen matutino de hoy. El boletín de hoy fue seleccionado para usted por Elizabeth Robinson. Si eres fanático, envía un enlace a tus familiares y amigos. pueden registrarse aquí.