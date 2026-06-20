Confirmado el primer caso de gripe aviar H5 en Australia

Australia confirmó el sábado su primer caso continental de la mortal cepa H5 de gripe aviar.

La enfermedad fue detectada en un ave marina migratoria, una skúa parda, en una parte remota de Australia Occidental, dijo la ministra de Agricultura, Julie Collins, en una conferencia de prensa en Canberra.

Este avance significa que la variante altamente contagiosa de la influenza aviar está ahora presente en todos los continentes.

“Todos sabíamos que no podíamos estar libres de la gripe aviar para siempre”, afirmó Collins.

¿Qué sabemos?

El ave fue encontrada cerca de una playa en el Parque Nacional Cape Le Grand, a unos 700 kilómetros (430 millas) de la capital de Australia Occidental, Perth.

El resultado de la prueba fue confirmado por la agencia científica nacional.

“Aunque es decepcionante, esto no es inesperado, dada la propagación mundial de la gripe aviar H5”, afirmó Collins.

“Puedo confirmar que todavía no hay evidencia de mortalidad masiva en este momento, ni hay evidencia de infección en aves de corral”, dijo.

La cepa H5 ha provocado altas tasas de mortalidad en aves de corral y silvestres en todo el planeta.

También ha afectado a mamíferos, con detecciones en animales como gatos, cabras, alpacas y cerdos.

El brote de gripe aviar alemana genera miedo entre los agricultores Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El primer ministro Albanese califica de preocupante la cepa H5 de gripe aviar en Australia

Australia se había estado preparando para la llegada de la variante con una bioseguridad más estricta en las granjas, pruebas de aves costeras y vacunas entre las especies vulnerables.

El primer ministro Anthony Albanese dijo que la detección del caso era preocupante y añadió que su gobierno tomaría medidas para frenar la propagación de la enfermedad.

“Esto es algo que ha sucedido a través de las aves migratorias y, por definición, ha sucedido en todo el mundo, y es por eso que nos estamos preparando para esto”, dijo.

Editado por: Sean Sinico

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”, para que siempre vea nuestras noticias verificadas primero.