Principal banquero intentó influenciar al Papa León XIV sobre la minería de tierras raras.

El jefe del principal banco de desarrollo de América Latina hizo una presentación al Papa Leo XIV esta semana ante el llamado del Vaticano a desinvertir en la industria minera: que los errores del pasado se pueden evitar en la extracción de minerales de tierras raras para abastecer un auge tecnológico global.

Ilan Goldfajn, jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, se reunió en privado con el papa el viernes y afirmó el potencial de la minería de tierras raras, diciendo que podría ser una bendición para América Latina siempre que existan salvaguardias y se añada valor localmente.

Probablemente no sea una venta fácil. El Vaticano durante años ha mantenido una postura firme contra las corporaciones mineras multinacionales, especialmente en América Latina y a favor de los pueblos indígenas, cuyas tierras y medios de vida a menudo se ven devastados cuando los proyectos mineros llegan a la zona.

La visita de Goldfajn, que siguió a otra realizada a principios de este año por ejecutivos mineros, sugiere que reconoce el peso de las palabras del papa en la región mayoritariamente católica y un deseo de sensibilizarlo sobre la posibilidad de hacer negocios de una manera mejor. Si Leo puede ser convencido es otro asunto, dada su propia experiencia en la región y la crítica a los acuerdos a menudo corruptos que las compañías mineras firman con gobiernos en el mundo en desarrollo.

Los países han identificado docenas de minerales, incluyendo cobre, cobalto, litio y níquel, como críticos porque son esenciales para las nuevas tecnologías. Los 17 elementos de tierras raras son un subconjunto de ellos. Se utilizan en una amplia gama de productos, incluidos teléfonos inteligentes, semiconductores, vehículos eléctricos y motores a reacción.

“Es una oportunidad única para la región, pero necesitas hacerlo de la manera correcta con estándares, condiciones laborales, condiciones ambientales, gobernanza”, dijo Goldfajn en una entrevista en Roma el 18 de junio, un día antes de su reunión.

“Tienes exactamente las herramientas para hacerlo”, agregó, señalando que el BID tiene una cartera de aproximadamente $4 mil millones en proyectos de minerales críticos en la región, principalmente en Chile, Argentina y Brasil, y tres cuartas partes de esa cantidad con empresas privadas. Acababa de hacer una presentación sobre minerales de tierras raras en una conferencia financiera, con la mira puesta en posibles inversores europeos.

La minería tiene una historia diversa y sinuosa de siglos en América Latina, desde el trabajo forzado y el desplazamiento de pueblos indígenas hasta la deforestación, la contaminación de los cursos de agua y los mortales colapsos de represas. Las empresas extranjeras retiraron gran parte de la riqueza de la tierra sin enriquecer a las poblaciones locales. En tiempos coloniales, la plata y el oro cruzaban el océano para adornar iglesias católicas.

Leo, que pasó dos décadas trabajando como misionero en Perú, estaría íntimamente familiarizado con la situación de los pueblos indígenas en las áreas mineras y el impacto ambiental de las industrias extractivas en la tierra. Ministró en Chulucanas, en la arquidiócesis de Piura, que tiene grandes proyectos de minería de cobre, y en Trujillo, conocida por sus depósitos de oro. Su último destino peruano, Chiclayo, es un importante centro logístico de las industrias extractivas del norte del Perú.

“Debe haber visto ambos lados: la promesa, el futuro, pero también los desafíos”, dijo Goldfajn sobre el tiempo de Leo en Perú. Notó que Leo tuvo un audiencia privada con un grupo de altos ejecutivos mineros en enero, la cual, según él, fue “muy constructiva”.

Pero dos meses después, el Vaticano lanzó una campaña para fomentar la desinversión en empresas mineras. En una conferencia de prensa en el Vaticano, altos funcionarios presentaron una red cristiana ecuménica, conocida como la Red Iglesia y Minería, que está activa especialmente en América Latina. La campaña busca alentar a las iglesias locales a revisar sus estrategias de inversión y desinvertir cuando sea necesario, además de compartir información especialmente con grupos indígenas sobre los tipos de extracción que ocurren en sus tierras.

Se espera que Leo visite Perú en noviembre, incluidos los lugares donde ministró. En cada uno de los tres países subsaharianos que visitó durante su viaje de abril a África – Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial – criticó la “colonización” de los minerales de África por parte de las compañías mineras.

Tiene sentido que personas como Goldfajn intenten involucrar a Leo, incluso si el papa solo no influirá en las decisiones de inversión, escribió Bryan Harris, socio gerente de Sabio, una firma de consultoría estratégica enfocada en América Latina.

“Las décadas que pasó en Perú le dan credibilidad personal y su mensaje sobre la minería establece el tono de cómo las diócesis y parroquias en todo el continente interactuarán con las compañías mineras y proyectos”, dijo Harris, quien consulta para empresas mineras internacionales en la región. “Estos grupos suelen ser la base de los movimientos locales de oposición a la minería, por lo que el Papa tiene un gran poder sobre si las relaciones son confrontacionales o conciliatorias.”

Harris señaló que el procesamiento de tierras raras puede ser extremadamente sucio, involucrando un uso intenso de químicos que pueden contaminar los recursos hídricos sin un monitoreo cercano de los compromisos de sostenibilidad de las empresas y la aplicación por parte de los reguladores federales.

El antecesor de Leo, el Papa Francisco, nativo de Argentina, señaló el impacto de la minería en su encíclica ambiental de 2015 “Laudato Si”, mencionando la contaminación de los sistemas de aguas subterráneas como resultado de la escorrentía, la contaminación por mercurio en la minería de oro o la contaminación por dióxido de azufre en la minería de cobre.

Francisco dijo que era “esencial” que las comunidades indígenas fueran los principales interlocutores en el diálogo cuando se estén considerando grandes proyectos que afecten sus tierras.

El Vaticano no proporcionó ninguna información sobre la audiencia privada de Leo con Goldfajn. En una audiencia separada el viernes, Leo se reunió con participantes en una conferencia en el centro de educación ambiental del Vaticano, nombrado en honor a la encíclica de 2015 de Francisco. Denunció la mentalidad de lucro a toda costa de aquellos que buscan saquear la Tierra “a expensas de los más vulnerables y aumentar el riesgo de deshumanización.”

Hay 75 millones de toneladas de óxidos de tierras raras en todo el mundo, más de la mitad en China, y con Brasil como el hogar de las segundas reservas más grandes, según la estimación más reciente del Servicio Geológico de EE. UU.