Elecciones en Colombia: candidato de extrema derecha proclama victoria

Los colombianos votaron en una segunda vuelta presidencial el domingo y, según los resultados preliminares, un conservador respaldado por la Casa Blanca tiene una ventaja mínima.

Con el 99,99% de los votos escrutados, el ultraderechista Abelardo de la Espriella había obtenido el 49,66%, según datos del Registro Nacional.

De la Espriella cantó victoria y dijo que gobernará para “todos los colombianos”.

“El mío será un gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y del orden institucional”, dijo, “seré presidente de todos los colombianos”.

Cepeda no está dispuesto a admitir la derrota todavía

Su rival izquierdista Iván Cepeda obtuvo el 48,70% de los votos, menos de un punto porcentual los separaba. No ha admitido la derrota.

“Una vez finalizado el conteo y conocido su resultado final y realizadas las comprobaciones correspondientes, daremos por conocer el resultado oficial”, afirmó.

El presidente saliente, Gustavo Petro, afirmó en las redes sociales que “ningún candidato puede ser declarado presidente”. Dijo que el recuento de votos determinaría quién lideraría y que “acataría con la decisión de los jueces”.

Petro también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. “La realidad es que nuestro país está dividido por la mitad y la interferencia extranjera nos está quitando la libertad”, dijo Petro en X.

De la Espriella says Trump congratulated him

De la Espriella dijo que recibió una llamada de felicitación del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Acabo de hablar hace unos minutos con el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y él ha expresado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, dijo de la Espriella.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que había llamado a De la Esprillla para “felicitarlo por su victoria electoral”.

“La administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para avanzar en la cooperación de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, dijo Rubio en X.

¿Quiénes son los pioneros?

Abelardo de la Espriella a menudo se ha presentado como un duro luchador contra el crimen y también ha hablado en apoyo de Trump.

De la Espriella se autodenomina “El Tigre” y ganó la primera vuelta de mayo, prometiendo librar la guerra contra los cárteles y los grupos guerrilleros.

El estilo de campaña del empresario de 47 años ha generado comparaciones con el presidente de derecha de El Salvador, Nayib Bukele.

“Hoy es la votación más importante en la historia de Colombia”, dijo al emitir su voto en Barranquilla.

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El senador de izquierda Iván Cepeda ha buscado el respaldo de los progresistas y los pobres, con promesas de ampliar las reformas sociales.

Tiene el respaldo del actual presidente Gustavo Petro.

“Cuando ganemos vamos a gobernar para todo el país y no sólo para un sector”, dijo Cepeda, de 63 años, a los periodistas, mientras sus seguidores coreaban: “¡El pueblo está con ustedes!”.

El candidato presidencial Iván Cepeda prometió ampliar las reformas sociales Image: Lucas Aguayo Araos/Anadolu/picture alliance

El desafío de seguridad de Colombia

Colombia ha luchado con el movimiento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, durante décadas. En 2016 se firmó un histórico acuerdo de paz, en el que las FARC acordaron desarmarse completamente.

Sin embargo, las ramas disidentes del ex grupo guerrillero todavía están activas y se les culpa de la violencia contra ex guerrilleros y líderes sociales.

En 2025, las autoridades registraron 14.780 homicidios, la mayor cantidad desde al menos 2015 y la mayoría impulsados ​​por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

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Editado por: Dmytro Hubenko

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