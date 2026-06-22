La FCC lanza la revisión de las licencias de transmisión de Disney años antes de lo programado

La Comisión Federal de Comunicaciones está buscando una revisión temprana de las licencias de estación de radiodifusión de Disney debido a preocupaciones sobre los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de la compañía, según una carta del presidente de la FCC, Brendan Carr, el martes.

La carta ordena a la compañía que presente una solicitud de renovación temprana para las estaciones de televisión propiedad de ABC y señala que la acción está relacionada con una investigación sobre los esfuerzos de DEI de Disney, que comenzó el año pasado.

Las licencias de estaciones propiedad de ABC estaban programadas originalmente para renovarse entre 2028 y 2031.

Disney confirmó el martes que recibió la orden de la FCC de iniciar una revisión acelerada de sus licencias. La FCC dijo en la carta que Disney tiene ahora 30 días, o hasta el 28 de mayo, para presentar las renovaciones.

“ABC y sus estaciones tienen un largo historial de operar en pleno cumplimiento de las normas de la FCC y de servir a sus comunidades locales con noticias de confianza, información de emergencia y programación de interés público”, dijo Disney en un comunicado. “Estamos seguros de que este historial demuestra nuestras calificaciones continuas como licenciatarios bajo la Ley de Comunicaciones y la Primera Enmienda, y estamos preparados para demostrarlo a través de los canales legales apropiados. Nuestro enfoque sigue siendo, como siempre, servir a los espectadores en las comunidades locales donde operan nuestras estaciones”.

La decisión de la FCC de requerir renovaciones tempranas de Disney se produce en medio de una nueva crítica renovada del presidente Donald Trump hacia ABC esta semana después de comentarios hechos por el comediante Jimmy Kimmel en un monólogo inaugural para su programa de televisión nocturno que se emite en la red de ABC.

Sin embargo, la FCC, la entidad federal que regula la industria de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, comenzó a investigar las estaciones de Disney en marzo pasado por posibles violaciones de la Ley de Comunicaciones de 1934 y las normas de la FCC con respecto a su prohibición de discriminación ilegal.

Desde el inicio de su investigación, la FCC dijo que “ABC de Disney ha afirmado haber respondido” a dos solicitudes de información. Sin embargo, la agencia determinó que era necesario “tomar medidas adicionales”.

La orden enumera ocho estaciones sujetas a la renovación temprana, tres en California, así como otras en Illinois, Nueva York, Texas, Carolina del Norte y Pensilvania, todas propiedad y operadas por Disney. La solicitud de renovación temprana no afecta a las afiliadas de Disney, que son operadas por propietarios de estaciones de radiodifusión como Nexstar Media Group.

Disney no es la única compañía de medios sujeta a una investigación en torno a sus esfuerzos de DEI. Bajo el mandato de Carr, designado por Trump, la FCC también inició investigaciones el año pasado sobre Comcast, propietario de NBCUniversal, así como Paramount, antes de su fusión con Skydance.

Tras los informes del martes sobre la intención de la FCC de revisar tempranamente las licencias de ABC, la comisionada de la FCC Anna Gomez calificó la medida de “sin precedentes, ilegal y no va a ninguna parte” en una publicación en X, agregando que “este truco político no funcionará. Las empresas deberían desafiarlo directamente. La Primera Enmienda está de su lado”.

Expertos en la Primera Enmienda comenzaron a opinar sobre la última acción de la FCC el martes, planteando puntos similares a cuando “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido temporalmente en septiembre después de comentarios hechos por el presentador tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“La FCC no tiene autoridad para cancelar las licencias de los radiodifusores por sus opiniones políticas percibidas. Pero esto no se trata solo de los derechos de Disney y ABC”, dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto de la Primera Enmienda Knight de la Universidad de Columbia en un comunicado por correo electrónico.

“El presidente Trump está tratando de consolidar el control sobre lo que los estadounidenses ven y escuchan en la radio, la televisión y las redes sociales. Si tiene éxito, solo tendremos organizaciones mediáticas alineadas con el gobierno que transmitan solo noticias y comentarios aprobados por el gobierno. Sería difícil imaginar un resultado más corrosivo para la democracia o más ofensivo para la Primera Enmienda”, dijo Jaffer.