Minions y Monstruos

Pierre Coffin pensaba que había terminado con los Minions.

Tras casi dos décadas dentro del universo de “Despicable Me” – la franquicia animada más taquillera de todos los tiempos, con más de $5.5 mil millones en todo el mundo a lo largo de seis películas – el animador francés tenía derecho a sentirse agotado. Coffin co-dirigió cuatro de esas películas y presta su voz a todas las criaturas amarillas.

“Cada película lleva tres años, a veces cuatro cuando las cosas no salen como se espera. Es agotador,” dice Coffin, sonando sorprendentemente sincero durante una entrevista con Variety. Entonces, un fin de semana hace unos tres años, Meledandri lo llamó con una idea: un Minion que se lanza a hacer una película de monstruos. “Cuando me lo dijo, me olvidé del monstruo. Me quedé pegado en la palabra ‘película’. Eso abrió algo en mí. De repente, tuve mil ideas,” dijo. Lo surgido se convirtió en “Minions & Monsters”, en la que los Minions hacen películas en los albores de Hollywood.

“Minions & Monsters” sigue a James, un Minion imaginativo que sueña con hacer películas, y a sus leales amigos Henry y Ed, que lo ayudan a dar vida a sus historias. Su aventura se desarrolla bajo la mirada de Max, un director enérgico inspirado en cineastas europeos como Fritz Lang y Ernst Lubitsch.

El viaje llevó a Coffin de vuelta a su infancia, recordando las comedias mudas de los domingos por la mañana, Chaplin y Buster Keaton, la fascinación por películas clásicas de terror y su llegada a Detroit a los 10 años para ver “Star Wars” en un gran teatro. Hablando desde Londres, Coffin reflexionó sobre la creación de la exitosa franquicia de Illumination, el arte de crear comedia irreverente para niños y adultos, el lenguaje de los Minions y su opinión sobre la inteligencia artificial.

[Hechos clave: Coffin ha dirigido “Minions & Monsters”, una película de los Minions que se centra en la creación de películas en la época dorada de Hollywood en la década de 1920.]

Antes de esta película, le preguntaste a Chris Meledandri si podrías dejar de hacer películas de Minions. ¿Por qué?

Porque es una enorme cantidad de trabajo. Cada película lleva tres años, a veces cuatro cuando las cosas no salen como se espera. Y además de dirigir, también hago las voces de los Minions. Así que después de “Despicable Me 3”, le dije a Chris que quería parar. Trabajé en otras cosas, los Juegos Olímpicos, cortometrajes, marketing. Tengo un poco de experiencia en publicidad y me encantan los formatos cortos.

[Contexto: Coffin reflexiona sobre su decisión de dejar de hacer películas de Minions debido a la cantidad de trabajo involucrado.]

Entonces, ¿cuál fue su idea?

Dijo que se trataba de un Minion que quiere hacer una película sobre un monstruo. Invoca al monstruo, o lo construye, y luego el monstruo se vuelve en su contra, contra la Tierra, contra el universo, y los Minions tienen que arreglar el lío. “Pero cuando me lo dijo, me olvidé del monstruo. Me quedé pegado en la palabra ‘película’. Mi mente fue a otro lugar. Empecé a preguntarme cuándo debería desarrollarse la historia. ¿Después de las otras películas? No, eso no parecía interesante. ¿Antes de ellas? Eso abrió algo. Empecé a pensar: tal vez las películas de los Minions son un poco como los libros de Asterix. Pueden viajar, ir a diferentes países, épocas diferentes. Y si están haciendo películas, ¿por qué no ambientarlas durante la era dorada de Hollywood, en la década del 1920, en el albor de la industrialización del cine – ese momento entre el oficio y la industria? De repente, tuve mil ideas.

[Hechos clave: La idea de la película “Minions & Monsters” se origina en un Minion que quiere hacer una película sobre un monstruo, y se desarrolla en la era dorada de Hollywood en la década de 1920.]

Así que el escenario de la década de 1920 surgió de esa idea: los Minions haciendo películas en el nacimiento del cine.

Exactamente. Si estábamos contando una historia sobre los Minions haciendo películas, tenía sentido situarla en los albores del cine tal como lo conocemos. Y hay algo muy específico sobre los Minions: en la forma en que se mueven, en la forma en que se construyen sus bromas, son herederos de las estrellas del cine mudo – Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Así que el período me permitió hacer dos cosas. Podía introducir nuevos Minions en un nuevo contexto, y podía rendir homenaje a las personas que inventaron cierto tipo de comedia visual.

[Contexto: Coffin explica la importancia de situar la película “Minions & Monsters” en la década de 1920 y destaca la influencia de las estrellas del cine mudo en el estilo de comedia de los Minions.]