Informe de inteligencia de EE.UU. sugiere que Netanyahu podría obstaculizar las negociaciones de paz con Irán

Las agencias de inteligencia de EE. UU. han advertido a la administración Trump que es probable que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tome medidas que socaven las negociaciones entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra.

Citando una evaluación reciente de inteligencia, funcionarios de EE. UU. dijeron a The Washington Post y The New York Times que el primer ministro israelí enfrenta presión política interna para continuar la guerra en Líbano, y es probable que continúe los ataques contra Hezbolá a pesar del acuerdo de alto al fuego entre EE. UU. e Irán que pide cesar los combates en Líbano.

El informe indicó que Netanyahu está bajo presión interna para continuar las operaciones contra el grupo proxy iraní Hezbolá, y el alto al fuego con Irán no es popular en Israel.

Mientras que Israel afirma que se ha comprometido con el alto al fuego y ha detenido los ataques en Líbano, funcionarios de EE. UU. dijeron que las evaluaciones de inteligencia son escépticas de que los compromisos israelíes se mantengan.

La evaluación de inteligencia fue informada anteriormente por The Washington Post.

La evaluación básicamente dice lo que es evidente a partir de las acciones de Israel – que Netanyahu y otros funcionarios israelíes no están de acuerdo con el memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán. El informe de inteligencia se escribió antes de que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, criticara públicamente a Netanyahu el jueves.

El viernes, Netanyahu dijo que las tropas israelíes permanecerán en Líbano “todo el tiempo necesario”, según informó AFP.

“Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados o nuestro territorio, y exigirá un precio muy alto a Hezbolá por estos ataques”, dijo Netanyahu después de que el ejército anunciara la muerte de cuatro soldados israelíes en Líbano.