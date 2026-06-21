Potter confiado en que Suecia aprenderá de la paliza de Holanda

El entrenador Graham Potter cree que la derrota de Suecia 5-1 ante los Países Bajos servirá como una curva de aprendizaje para el resto de su campaña en la Copa del Mundo.

Potter observó cómo su equipo fue aplastado en el Estadio Houston el sábado, con Brian Brobbey y Cody Gakpo anotando dos goles cada uno para el equipo de Ronald Koeman.

Los Países Bajos ya tenían cuatro goles de ventaja cuando Anthony Elanga descontó en el minuto 59, pero Crysencio Summerville añadió más brillo para los Oranje al final.

El resultado vio a Suecia perder un partido de la Copa del Mundo por tres o más goles por primera vez desde su derrota por 5-2 ante Brasil en la final de 1958 en suelo propio.

Y después de ganar cada uno de sus primeros tres partidos, Suecia solo ha ganado dos de sus 15 partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo contra naciones europeas (E5 P8).

Suecia sigue en una posición sólida para avanzar desde el Grupo F después de su victoria por 5-1 sobre Túnez, con este último enfrentando a Japón el sábado en Monterrey.

Potter lamentó la incapacidad de su equipo para defender la amenaza de los Países Bajos en las áreas anchas, pero está seguro de que pueden darle la vuelta contra Japón la próxima vez.

“Obviamente, realmente decepcionado. Fue difícil de analizar, hicimos muchas cosas buenas,” dijo Potter.

“Atacamos, tuvimos buenas oportunidades, pero no puedes conceder tantos goles y esperar ganar. Aprenderemos mucho del partido.

“Jugamos contra un buen equipo. Nos lastimaron en las áreas anchas y un gol fue de un balón largo que no supimos manejar bien.

“No fue un gran comienzo en el primer periodo, luego volvimos en la segunda parte de la primera mitad.

“Empezamos bien en la segunda mitad, pero perdimos el balón, concedimos dos goles y el partido se nos escapó.

“Los chicos siguieron luchando, pero es una de esas cosas de las que aprenderemos mucho.”

Los Países Bajos, por su parte, llevan ahora 14 partidos de la Copa del Mundo sin perder desde la derrota ante España en la final de 2010 (G9 E5, excluyendo penales).

Eso es ahora la racha más larga de cualquier nación en la historia del torneo, con Brobbey del Sunderland tomando protagonismo después de entrar en la alineación de Koeman.

Brobbey se convirtió en el segundo jugador de los Países Bajos en marcar un doblete en su primer inicio en la Copa del Mundo, después de Johnny Rep contra Uruguay en 1974.

También anotó el gol más rápido que los Países Bajos hayan marcado en juego abierto en la Copa del Mundo, después de Phillip Cocu contra México en 1998 (3:59).

Pero Koeman insiste en que se necesitan mejoras para seguir adelante, diciendo: “Un gran resultado, pero podríamos ser mejores.

“Luego juegas un partido completo. Y este partido fue casi así.

“A pesar de la victoria por 5-1, se ven momentos en los que, si empiezan a jugar de manera diferente, nos lleva demasiado tiempo reconocerlo, lo que significó que nos metimos en un poco de problemas antes del descanso.”

Koeman también dijo que sabía que su enfrentamiento con Suecia era un partido importante, pero la actuación de los jugadores mostró que no sentían presión después de su empate 2-2 contra Japón.

“Así que había más presión para ganar este partido. Sabíamos que era un partido que debíamos ganar,” añadió Koeman. “Pero no sentí ninguna tensión.

“Como entrenador, puedes sentir cómo están trabajando las personas después de un primer partido así y cuál es la contribución de los jugadores. Entonces sabes que las cosas van por el buen camino.”