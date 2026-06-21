Ex campeones chocarán en el evento principal de UFC Oklahoma City

Dricus Du Plessis regresará a UFC Oklahoma City. | Getty/UFC





Oklahoma City tendrá un enfrentamiento de peso mediano.

Dricus Du Plessis se enfrentará a Kamaru Usman en un enfrentamiento de ex poseedores del título en el cartel principal de UFC Oklahoma City, anunció la promoción con sede en Las Vegas el sábado. El evento, también conocido como UFC Fight Night 281, se lleva a cabo en el Paycom Center en Oklahoma City, Oklahoma, y ​​se transmite en su totalidad por Paramount+.

Asunto de alto riesgo

Du Plessis no ha competido desde agosto pasado, cuando renunció a la corona de peso mediano en una derrota por decisión unánime ante Khamzat Chimaev en UFC 319. Antes de eso, el destacado sudafricano tenía marca de 9-0 en el octágono, obteniendo victorias notables contra jugadores como Sean Strickland (dos veces), Israel Adesanya, Robert Whittaker, Derek Brunson y Darren Till.

Usman regresa a la acción por primera vez desde que superó a Joaquín Buckley en el cartel principal de UFC en ESPN 69 en junio pasado. Si bien hubo rumores de que “The Nigerian Nightmare” sería el siguiente en la fila para una oportunidad por el título contra Islam Makhachev, eso finalmente no se hizo realidad. El reinado del campeonato de peso welter de Usman comenzó con un veredicto de cinco asaltos sobre Tyron Woodley en UFC 235, y fue autor de cinco defensas exitosas antes de ceder el cinturón a Leon Edwards en agosto de 2022.