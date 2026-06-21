Imported Article – 2026-06-21 16:32:55

Incluso si nunca planeas luchar con un niño pequeño antes de acostarlo, todos podríamos usar un poco de energía divertida de papá. Existe un motivo por el cual existe el estereotipo: los papás pasan mucho tiempo jugando con sus hijos y tienden a disfrutarlo. De hecho, los papás reportan sentirse más felices al interactuar con sus hijos que durante la mayoría de las otras actividades diarias.

Por supuesto, los papás pueden tener más espacio para jugar en parte porque las mamás están llevando más carga mental en la crianza de los niños. En promedio, las mamás reportan ser responsables de aproximadamente el 73% de todo el trabajo cognitivo del hogar en comparación con el 27% de sus parejas, y eso les está generando estrés.

Mientras trabajamos para reequilibrar las partes menos divertidas de la crianza de los hijos y la administración del hogar, no deberíamos perder de vista lo que los papás divertidos hacen bien: el juego importa. Y también es bueno para los adultos.

Este Día del Padre, aquí hay cinco hábitos divertidos de los papás que vale la pena adoptar.

1. No se sobrepiensan la diversión

La diversión se vuelve más difícil cuando le ponemos demasiada presión. No toda la diversión tiene que ser épica. Los papás divertidos reconocen la importancia de pequeños momentos de juego, como presentarles a tus hijos tus viejos LEGO o hacerse el monstruo con tu hijo mientras te estás preparando por la mañana.

A menudo, los adultos pensamos que nuestro tiempo libre necesita ser productivo. ¿Cuál es el punto de un hobby si no desarrollamos una habilidad comercializable o no lo convertimos en un trabajo secundario? Terminamos haciendo que la diversión se sienta como trabajo antes de siquiera comenzar.

Además, el entretenimiento pasivo no nos pide casi nada. A veces es justo lo que necesitamos cuando estamos exhaustos.

2. Comienzan con acción, no con sentimiento

Los adultos a menudo esperan sentirse juguetones antes de jugar. Pero eso invierte el orden. La mayoría de nosotros no podemos razonar de manera que nos ponga en un estado de ánimo divertido.

Los papás divertidos a menudo omiten el prejuego emocional. Simplemente comienzan con una broma divertida o convierten una tarea en un desafío y luego ven qué sucede. Los sentimientos pueden atrapar de formas inesperadas.

Cuando el escritor Derek Thompson reflexionó sobre jugar a ser monstruo con su hijo, dijo: “Nada en mi vida podría haber anticipado este festín de cazador-presa o la alegría que obtengo de ello”.

3. Dejan espacio para interrupciones

Los adultos modernos ya son bastante interrumpibles, pero a menudo de la manera incorrecta. Somos rápidos en permitir que nuestros teléfonos nos roben la atención, pero nos molestamos cuando personas reales hacen lo mismo.

Pero si no estamos dispuestos a ser interrumpidos por las personas frente a nosotros, perderemos sus intentos de conectarse con nosotros. Los investigadores de relaciones John y Julie Gottman llaman a esto “ofertas de conexión” y descubrieron que las parejas que permanecían juntas tenían muchas más probabilidades de responder a estas ofertas que las parejas que finalmente se divorciaron.

Ser interrumpible significa aflojar nuestra sujeción a nuestras tareas y planes para que haya suficiente espacio para que personas reales entren.

4. Salen del modo gerente

El modo gerente tiene su lugar. Ayuda a mantener a los niños alimentados, las facturas pagadas y la familia en horario. Pero el juego funciona más como improvisación. Tienes que ser curioso y adaptable porque no puedes planificar todo de antemano. Tienes que prestar atención a lo que está surgiendo y luego construir a partir de ahí.

A veces, eso puede sentirse incómodo porque requiere que dejemos ir parte de nuestro control. Los papás divertidos pueden sumergirse en cualquier juego, broma o aventura a la que sus hijos los inviten, y están dispuestos a verse ridículos y cometer errores mientras lo hacen.

5. Tratan la alegría como parte del punto

A menudo tratamos el juego como un descanso de la vida. En cierto sentido, lo es. El juego nos ayuda a recuperarnos de las demandas laborales y de cuidado reduciendo el estrés y aumentando la resiliencia.

Pero la alegría y la conexión humana son componentes críticos de una vida floreciente. Nos dan algo que no podemos obtener de más trabajo. Como lo expresó el novelista Michael Chabon: “[Mis] libros, a diferencia de mis hijos, no me aman de vuelta”.

Eso no significa que los papás divertidos se salgan con la suya en las partes difíciles de la paternidad. También necesitan compartir el trabajo desagradable. Los papás divertidos, en su mejor momento, no están evitando la paternidad seria. Se divierten porque se lo toman en serio.

Entienden algo que muchos adultos sobrecargados olvidan: Una buena vida incluye trabajo y responsabilidad. También incluye luchas de lucha libre en la sala de estar, historias tontas y momentos ordinarios para mostrar a las personas que amamos que nos deleitamos en ellos.