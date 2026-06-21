Trump elogia el acuerdo con Irán pero el conflicto sigue proyectando una larga sombra sobre la economía mundial

En medio del exceso de Versalles, Donald Trump elogió su acuerdo con Irán esta semana y animó a los escépticos a creer en el éxito según Wall Street. “No hay nada tan inteligente como el mercado, y el mercado lo ama”, afirmó, atribuyéndose el mérito de poner fin al caos económico que comenzó cuando comenzó a bombardear a Irán a finales de febrero. Sin el acuerdo, dijo, “la alternativa hubiera sido una depresión mundial”.

Para el fin de semana, la perspectiva era menos optimista después de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Suiza fueron canceladas abruptamente, luego reinstauradas, y después Irán afirmó que los bombardeos israelíes en Jordania justificaban su decisión de cerrar de nuevo el estrecho de Hormuz. A pesar de ello, persisten las esperanzas de que la ruta marítima que transporta alrededor del 20% de las provisiones de petróleo del mundo se reabra completamente en los próximos días y semanas.

Si el petróleo comienza a fluir con mayor libertad de nuevo, debería prevenir las escaseces de productos clave, como el combustible de aviación, que algunos analistas habían pronosticado si la guerra continuaba.

Los mercados energéticos ya están anticipando el esperado resurgimiento en el suministro: el costo de un barril de petróleo crudo cayó por debajo de los $80 por primera vez desde los primeros días de la guerra después del anuncio del acuerdo.

Contexto: El artículo describe los impactos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en el mercado energético y económico global, así como algunas críticas y preocupaciones sobre su durabilidad a largo plazo.

Hecho: El texto menciona que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Kevin Warsh, podría enfrentar presiones para aumentar las tasas de interés en los próximos meses, a pesar de las expectativas de recortes.