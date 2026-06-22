El mundo al lado

En un fragmento de la película All We Imagine as Light (2024) de Payal Kapadia, Anu, una joven enfermera hindú, se viste con un burka azul para encontrarse con su amante musulmán Shiaz. Este acto no es consecuencia de una conversión religiosa, sino de un camuflaje táctico que comenta sobre Bombay, una ciudad conocida por su liberalismo y cosmopolitismo, donde la intimidad debe lidiar con las divisiones socio-religiosas. Shiaz le dice a Anu “Sabes cómo es mi vecindario, ¿verdad? Si alguien te ve así, estamos arruinados”.

El cine indio rara vez imagina una sociedad libre de tensiones. Desde caste y migración hasta religión y clase, sus historias más conmovedoras exploran cómo las personas buscan conexión a través de barreras sociales que son difíciles de superar. La película destaca las dificultades de mantener una relación interreligiosa en una ciudad como Bombay.

La protagonista, Anu, se encuentra suspendida entre las lealtades familiares y las posibilidades abiertas por la vida urbana. Debe lidiar con las presiones del trabajo, la amistad y el deseo en una ciudad que es a la vez liberadora y restrictiva. La historia se desarrolla en trenes, hospitales, edificios de apartamentos y calles concurridas que reúnen a extraños. A pesar de la proximidad, los encuentros no disuelven las barreras heredadas.

Al igual que en la película, en la vida real, las personas a menudo se enfrentan a obstáculos para conectar con aquellos cuyas historias y lealtades difieren de las suyas. La intimidad depende de la improvisación y la adaptación. Ambas películas exploran las posibilidades individuales en sociedades mixtas y complejas.

El problema central en estas películas es cómo los individuos dividen por casta, religión o región pueden habitar un mundo social y político común. La atención se centra en los procesos más silenciosos a través de los cuales un mundo compartido comienza a desgastarse, en lugar de en la reconciliación.